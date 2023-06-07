Европарламент уличили в попытке создать «правительство России в изгнании»

Никита Ляховецкий: В Брюсселе собрали страдающих нервозом людей, желающих представлять Россию в Европе

В ЕС выдают желаемое за действительное: они хотят сделать из уехавших политиков легитимное правительство в изгнании. Тем не менее, реального мнения и настроений россиян эти люди никогда не отражали. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал глава московского отделения «Партии прямой демократии» Никита Ляховецкий. Ранее в Брюсселе стартовала конференция российских радикалов The Day After под патронатом Европарламента.

«Российские радикалы хотят добиться одной простой вещи – продемонстрировать свою значимость. При этом между ними наблюдается жесточайший раскол: они регулярно критикуют друг друга и готовы буквально драться за право быть главными представителями РФ за рубежом», – сказал глава московского отделения «Партии прямой демократии» Никита Ляховецкий.

«Данное мероприятие организовано сторонниками иноагента Ходорковского. А вот сподвижники экстремиста Навального его демонстративно проигнорировали. При этом собрались «фрики» разных мастей, которых на родине никто не знает. И поддержку им оказывает литовский политик Андрюс Кубилюс – известнейший русофоб», – отмечает собеседник.

«Выступая в Европарламенте, он неоднократно говорил о том, что ЕС необходимо работать с покинувшими РФ оппозиционерами и радикалами. Собственно, мероприятие стало венцом его деятельности на данном направлении и, думаю, он сумеет лично убедиться в полной опрометчивости собственных идей, поскольку эти «политики» хотят лишь одного – попилить европейские деньги», – подчеркивает политик.

«Тем не менее, в настоящий момент Европарламент не оставляет надежд выстроить системную работу с беглыми оппозиционерами. Цель проста и логична: скоординировать регулярный процесс нанесения информационного урона престижу нашей страны. Здесь имеется и другая, чисто бюрократическая сторона проблемы», – акцентирует Ляховецкий.

«Когда эти «политики» сидели в России, им можно было спокойно выписывать гранты и указывать в отчетах, что деньги потрачены на работу с политическим строем России. Теперь же данная статья расходов фактически потеряла свою актуальность. В связи с этим приходится выдумывать новые формы организации, чтобы оправдывать расходы денег», – считает собеседник.

«Мы наблюдаем попытку оформить некое «правительство России в изгнании». Всем нашим оппозиционерам уделяют больше внимания, чем они заслуживают: их приглашают в Европарламент, рисуют красочные и презентабельные таблички с именами и должностями. В общем, из последних сил пытаются придать им легитимности», – уточняет политик.

«Однако представителями России они не являются. Более того, их голос не отражает реального мнения и настроения наших граждан. Радикалы – бедные люди, страдающие от излишней нервозности. Они пытаются переосмыслить собственную жизнь, найти пристанище в новом для себя месте. Над ними можно посмеяться, можно их пожалеть – не более того», – резюмирует Ляховецкий.

Ранее в Брюсселе стартовала конференция российской оппозиции The Day After под патронатом Европарламента. Главной темой обсуждения станет возможность возвращения России к «европейскому пути развития».

Среди спикеров в конференции принимают участие экс-премьер Литвы, депутат Европарламента и постоянный докладчик законодательного органа ЕС по России Андрюс Кубилюс. Из радикалов на мероприятие прибыли многие иноагенты, включая Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова.