Банки Армении стали блокировать оплату реэкспорта товаров в Россию

Источник: Банки Армении с 2023 года не осуществляют денежные переводы для оплаты реэкспорта любых товаров в Россию

Банки Армении с начала 2023 года не осуществляют денежные переводы для оплаты любых товаров в целях последующего реэкспорта в Россию, сообщил высокопоставленный сотрудник одной из крупнейших финансовых организаций республики.

Источник сообщил, что банк, сотрудником которого он является, уже пять-шесть месяцев не осуществляет переводы денег, целью которых является оплата любых товаров для последующего реэкспорта из Армении в Россию. Он уточнил, что речь идет не только о товарах, поставка которых запрещена в Россию западными санкциями, но даже о таких простых вещах, как зубная щетка, передает ТАСС.

«Это варьируется от банка к банку, но ни один из наших банков в целом этого не делает», – заявил источник.

При этом он отметил, что в прошлом году армянские банки не выполняли переводы для оплаты исключительно подсанкционных товаров, предназначенных для последующего реэкспорта в Россию, а та же зубная щетка, к примеру, могла быть куплена и перевод для оплаты ее покупки банками выполнялся.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику, приобретаемую юрлицами из России.