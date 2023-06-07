Онищенко предупредил о возможной эпидемии холеры на Украине из-за подрыва Каховской ГЭС

Со стороны Украины есть риск распространения кишечной группы инфекций и острых кишечных заболеваний, а также возможна эпидемия холеры и случаи заболевания гепатитом Б, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя последствия от подрыва ВСУ Каховской ГЭС.

«Когда происходит наводнение, землетрясение или, как в данном случае, спровоцированная Украиной катастрофа, то появляется попутный риск возникновения инфекционных болезней. Это происходит по понятным причинам: люди вырваны из естественной среды обитания, их дома подтоплены водой, сколько там сейчас развилось всего – неизвестно», – говорит Онищенко.



Он подчеркивает, что подтопления есть как со стороны России, так и со стороны Украины. В РФ в чрезвычайных ситуациях работают, согласно документам: МЧС проводит спасательные мероприятия, медики проверяют население на заболевания, берут соответствующие анализы, а также организовывают пункты временного размещения (ПВР) и питание для людей, оставшихся без жилья.

«А вот на той стороне, уверен, ничего этого не будет. Там как раз и будет основной риск появления заболеваний. Это прежде всего кишечная группа инфекций и острые кишечные заболевания. Не исключено, что холера (острая диарейная инфекция, вызываемая употреблением зараженной пищи или воды) может откуда-то взяться там, потому что уже несколько лет подряд идет подъем заболеваемости ей. В прошлом году холеру регистрировали в 31 стране, например, в Ливии, поскольку там военные действия идут. Также есть риск распространения гепатита Б», – рассуждает врач.

Как правило, чтобы не допустить эпидемии, в таких ситуациях проводятся профилактические мероприятия или фагирование (применение определенных препаратов для профилактики бактериальных инфекций во время возникновения чрезвычайных ситуаций), продолжает специалист. В некоторых случаях медики также могут провести вакцинацию населения.

Кроме того, следует установить жесткий контроль за питьевой водой. «В общем, сейчас там необходимо проводить очень большой и очень многовекторный объем профилактических противоэпидемических мероприятий», – заключил Онищенко.

В результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на вторник была разрушена Каховская ГЭС. Через некоторое время уровень воды на улицах Новой Каховки поднялся до 12 метров, затоплены пять населенных пунктов. Из-за пребывания воды в Херсонской области был введен режим ЧС.

Руководитель Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о полном затоплении Нижнеднепровского национального природного парка, где погибли тысячи животных. Эколог, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД предупредил, что в связи с затоплением в Херсонской области можно будет увидеть изменение во влажности, температуре, в осадках, в маршрутах гнездования птиц, а также миграцию некоторых видов животных.

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил о начале комплекса противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций после ЧС на Каховской ГЭС. В том числе планируется произвести сбор и утилизацию павших животных, а также уборку и дезинфекцию территорий.