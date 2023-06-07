ЛДПР впервые выдвинет на выборах победителей кадрового конкурса партии

Председатель ЛДПР Слуцкий: ЛДПР впервые выдвинет на выборах в восьми регионах 35 победителей конкурсного отбора

Председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что 35 победителей конкурсного отбора «ЛДПР.Старт» включены в выборные списки в восьми регионах: Башкирии, Хакасии, Кузбассе, Бурятии, Новгородской, Ульяновской, Иркутской областях и Красноярском крае.

Слуцкий заверил, что в ближайшие месяцы 35 победителей конкурсного отбора развернут избирательную кампанию в восьми регионах, получив полноценную, в том числе финансовую, поддержку ЛДПР. «После двух месяцев обучения мы поняли, что нам по пути», – заявил председатель партии в своем Telegram-канале.

Как отмечается на сайте ЛДПР, партия впервые провела открытый кадровый конкурс и опыт оказался удачным. За право представлять ЛДПР на региональных выборах в сентябре 2023 года два месяца боролись более 3 тыс. участников из 16 регионов, в том числе Донецка, Луганска, Калмыкии и других.

В кадровом конкурсе ЛДПР приняли участие опытные сторонники партии, активисты, неравнодушные общественники, люди разных возрастов и интересов. Около 40% участников ранее не взаимодействовали с политическими партиями. Все конкурсанты прошли обучение в партийной школе ЛДПР под наставничеством депутатов Госдумы.

Каждый участник пришел на конкурс, чтобы получить возможность реализовать свои собственные проекты, понимая потенциал старейшей партии России.

Новый курс ЛДПР, обозначенный лидером партии Леонидом Слуцким, – это технологичное, проектное развитие и открытость для новых веяний. Партия должна меняться, следовать современным запросам избирателей, оставаться активной и надежной опорой для каждого гражданина России.

Слуцкий подчеркнул, что сегодня партия другая, она не просто заточена под политические цели, в ней нет полутонов. Лидер партии подчеркнул, что члены ЛДПР находятся рядом с людьми, постоянно помогая им решать конкретные проблемы, для образования детей, для развития, для комфортной жизни. «Нас слышат в правительстве, мы ведем диалог по самым непростым вопросам. Поэтому масса креативных людей в регионах идут к нам», – сказал председатель партии.

В ЛДПР сообщили, что среди победителей проекта – Егор Гут из Уфы – волонтер, который учится на инженера, а в свободное время помогает ЛДПР на мероприятиях и акциях. Егор вступил в партию восемь месяцев назад и за это время понял, что хотел бы развиваться в политической сфере и улучшать жизнь жителей Башкирии. Конкурс «ЛДПР. Старт» дал ему эту возможность, отметили в партии.

Еще одним победителем кадрового конкурса партии стала Тамара Некошнова – известная спортсменка из Красноярска, которая пришла в проект, чтобы продвигать спорт и здоровый образ жизни среди молодежи. Тамара активно влилась в проект с первых дней. Она считает, что ей есть чему поучиться на политическом поприще, поэтому решилась принять участие в кадровом конкурсе партии.

В партии подчеркнули, что проект «ЛДПР.Старт» не станет краткосрочным предвыборным действом, имеющим целью растянуть электоральный цикл, все участники в регионах продолжат работу при посильной поддержке партии, ведь они пришли с готовыми востребованными идеями, а значит их нужно реализовать. В партии также заверили, что проект будет улучшен и продолжен сразу же после сентябрьских выборов.

Слуцкий подчеркнул, что проект «ЛДПР.Старт» показал свою эффективность. Он выразил уверенность, что партия востребована у неравнодушных людей, ЛДПР выбирают даже те, кто никогда не работал в политике.