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7 июня, среда | Последнее обновление — 12:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шеслер: Запад не спешит поддерживать ложь Зеленского о Каховской ГЭС
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В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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21:02
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В офисе Зеленского оценили влияние разрушения Каховской ГЭС на контрнаступление ВСУ
Замглавы офиса Зеленского Жовква: Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступление ВСУ
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Разрушение Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступление Вооруженных сил Украины, заявил заглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква агентству Bloomberg.
По словам Жовквы, разрушение Каховской ГЭС «произошло бы рано или поздно». При этом политик уверен, что происшествие «никак не повлияет на контрнаступление» Украины, передает ТАСС.
Жовква в комментарии Bloomberg также призвал союзников Киева в Европе и США «четко заявить, что безопасность Украины возможна только при ее членстве в ЕС и Североатлантическом альянсе».
Ранее телеканал CNN со ссылкой источники сообщил, что Киеву придется менять планы контрнаступления из-за потопа после прорыва дамбы разрушенной Каховской ГЭС.
На Украине крупнейший комбинат остановился из-за разрушения Каховской ГЭС
Украинский комбинат «Арселор Миттал» временно остановил выплавку стали из-за разрушения Каховской ГЭС, комбинат находится в Кривом Роге, сообщила пресс-служба компании в Facebook* (корпорация Meta*, владеющая Facebook и Instagram*, признана экстремистской и запрещена в России).
В компании уточнили, что приостановлена работа оборудования, которое охлаждается водой, но доменное и коксохимическое производство продолжается, также работает горно-обогатительный комбинат, передает «РЕН ТВ».
«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим горно-металлургическим предприятием Украины.
Напомним, Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Разрушение станции привело к резкому подъему воды ниже по течению и затоплению прибрежных территорий.
Наемник сообщил, что российские военные дважды уничтожили его взвод на Украине
Наемник с Тайваня рассказал, что на Украине его взвод дважды был почти полностью уничтожен российскими войсками
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Уроженец Тайваня, который участвовал в боях в составе так называемого Интернационального легиона территориальной обороны Украины, сообщил, что российские войска дважды уничтожили его взвод почти в полном составе.
Ему около 30 лет, он служил во Французском иностранном легионе и был снайпером. В конце мая мужчина вернулся на Тайвань, передает ТАСС со ссылкой на Taiwan News.
Он рассказал, что его взвод «был дважды почти весь уничтожен», ему «единственному два раза повезло остаться невредимым», хотя на их участке «интенсивность боев была не самая высокая». В целом по его подразделению потери, включая раненых, составили 50%, каждый пятый погиб.
По словам наемника, многие «теряли волю» и покидали Украину после артиллерийских обстрелов, физических нагрузок и тягостных условий службы. Как заявил уроженец Тайваня? «легион» не может рассчитывать, что военного «обучат, экипируют и дадут жалованье», а тот «после первого выхода на задачу» уйдет из подразделения, но «так делают многие».
Он призвал тех, кто собирается вступить в украинский «легион», как следует подумать. «Если умер, то всему конец. Это просто и легко. А если стал инвалидом? Ты доброволец, так что правительство Украины не может отвечать за тебя полжизни», – сказал он.
В марте сообщалось, что в так называемом Интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Ходаковский описал новую штурмовую тактику украинской пехоты
Командир батальона «Восток» ДНР Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов
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Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский описал новую тактику украинской пехоты по штурму населенных пунктов.
Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале, что противник решил сменить тактику. По словам комбата, вместо бронетанкового «табуна» (большого количества бронированной техники) противник «подскакивает на легкой броне» (легкой бронетехнике) как можно ближе к штурмуемому поселку, высаживает пехоту и возвращает броню за новой «партией» бойцов.
При этом Ходаковский отметил, что при такой тактике противника российская артиллерия дотягивается до вражеской пехоты, в результате кто-то прорывается к домам на окраине штурмуемого населенного пункта, кто-то остается лежать в поле, а кто-то начинает бежать. По словам комбата, через какое-то время к бегущим солдатам противника, когда они уже отбежали на приличное расстояние, «подскакивает броня, грузит их – и отправляет снова в бой».
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за три дня боев при наступлении потеряли до 3715 военнослужащих, 52 танка, 48 орудий, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета и 53 беспилотника.
Байден отреагировал на разрушение Каховской ГЭС
Байден в связи с разрушением Каховской ГЭС заявил о намерении США помочь Украине
Глава американского государства Джо Байден прокомментировал разрушение Каховской ГЭС, заявив, что США собираются помочь Украине.
Перед заседанием американского правительства Байдену был задан вопрос о том, что он планирует заявить Москве по поводу ситуации с Каховской ГЭС. Президент США ответил: «Мы не уйдем. Мы собираемся помочь Украине», – передает РИА «Новости».
Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американская сторона пока не может назвать ответственных за подрыв Каховской ГЭС. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что началась кампания по дезинформации, в рамках которой ответственность пытаются возложить на Москву. Он заявил, что Украина, разрушив ГЭС, совершила «военное преступление или теракт», генсек ООН Антониу Гутерриш должен осудить террористические действия украинских властей.
Шойгу назвал потери ВС России при отражении наступления ВСУ
При отражении наступления киевского режима объединенная группировка российских войск потеряла 210 человек ранеными, 71 человек погиб, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
В ходе наступления ВСУ российские военные также потеряли подбитыми 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий, сообщил глава ведомства, передает ТАСС.
Ранее во вторник министр сообщал, что украинская сторона в ходе провального наступления 4 июня потеряла 300 военнослужащих, 5 июня – 1,6 тыс. военнослужащих. Также ВСУ потеряли 44 танка и сотни единиц другой боевой техники.
Всего за три дня ВСУ на всех направлениях потеряли до 3 715 военнослужащих, 52 танка, 48 орудий и семь самолетов и вертолетов.
Такер Карлсон в первом выпуске своего шоу обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС
Такер Карлсон перезапустил свое шоу в Twitter и заявил о вероятной ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС
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В первой после перезапуска серии своего авторского шоу американский тележурналист Такер Карлсон заявил, что «справедливо настроенный человек» увидит, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС, вероятно, лежит на Украине.
Карлсон выпустил свое шоу в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он подчеркнул, что если подрыв был умышленным, то «речь идет не о военной тактике, а об акте терроризма», передает ТАСС.
Карлсон признал, что последствия подрыва могут навредить Украине, но России «наносят больше вреда», в связи с чем Киев прежде и «рассматривал возможность уничтожения» дамбы. Он указывает, что Washington Post «цитировала украинского генерала, который говорил, что его личный состав обстреливал ракетами американского производства затворы дамбы в качестве пробного удара».
Как заявил Карлсон, «когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой». По его мнению, «справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали».
«Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью «Северный поток» – российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», – заявил он.
В декабре 2022 года Washington Post писала, что генерал-майор вооруженных сил Украины Андрей Ковальчук «задумался о затоплении реки». «Украинцы, по его словам, даже нанесли пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов Новокаховской плотины, проделав три пробоины в металле», – сообщило издание. По словам Ковальчука, «испытание прошло успешно».
Кроме того, Washington Post утверждает, что европейцы делились с ЦРУ планом Киева по взрывам на «Северных потоках». Еще до подрыва «Северных потоков» США узнали о намерении Украины устроить диверсию с использованием дайверов, заявило издание.
Зеленский передумал выступать на заседании СБ ООН по Каховской ГЭС
Украина отозвала запрос на выступление Зеленского в рамках заседания СБ ООН по Каховской ГЭС
Киев отозвал свой запрос на выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании СБ ООН по событиям на Каховской ГЭС, сообщили источники в Совбезе.
Украина просила разрешить Зеленскому выступить по видеосвязи, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия не раз указывала, что правила СБ требуют личного присутствия Зеленского, но для него делались исключения. При этом Зеленский лично посещал США и страны Европы.
В результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на вторник была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции.
Военный эксперт: Значительные потери говорят о плохой готовности ВСУ к наступлению
Военный эксперт Бартош: Наступление ВСУ в средней перспективе выдохнется
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ВС РФ удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника. Неудача на Южно-Донецком направлении повлияет на атакующий потенциал ВСУ и боевой дух солдат. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ВСУ потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 ББМ.
«Уничтожение 28 танков и 109 боевых бронированных машин (ББМ) ослабит атакующий потенциал противника. Важно отметить, что ВС РФ удалось поразить большое число западных моделей, на которые в офисе Зеленского делали особую ставку», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.
«Кроме того, ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Этот факт непременно окажет негативное воздействие на моральное состояние украинских солдат и ударит по позициям Зеленского. Более того, именно Вашингтон требовал от ВСУ скорейшего перехода в атаку», – отмечает эксперт.
«Бесцеремонное давление США и НАТО вынудило Украину начать наступление, которое заведомо обречено. Даже разведслужбы страны давали трезвые прогнозы о том, что вооруженные силы не готовы к масштабной атаке на российские позиции. Мы, конечно, ожидали подобных выпадов, поэтому встретили ВСУ в полной боеготовности», – считает Бартош.
«Руководством ВС РФ была выбрана правильная стратегия ответных действий в отношении атак противника. Кроме того, мы улучшили системы снабжения наших войск на местах и провели серию ударов по важным стратегическим объектам Украины. Освобождение Артемовска также существенно усилило позиции России в текущем конфликте», – акцентирует эксперт.
«Таким образом, наступление ВСУ, скорее всего, в средней перспективе выдохнется. Оно не окажет существенного влияния на текущее положение дел на фронте, однако небольшие тактические изменения на поле боя будут», – резюмирует Бартош.
Ранее ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 боевых бронированных машин. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны.
Отмечается, что в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад противника переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.
37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого».
Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки войск РФ «Восток» позволили остановить противника, который не смог добиться поставленных задач и «понес существенный урон».
Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
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Шойгу: Три дня ВСУ пытались перейти в наступление, но не добились успеха
Министр обороны Шойгу рассказал о проваленных попытках наступления ВСУ
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В последние три дня украинская сторона попыталась провести обещанное наступление на разных участках фронта, но не преуспела, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
В течение трех суток киевский режим предпринял наступление, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы, сказал глава ведомства, передает ТАСС.
Силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ 4 июня противник попытался наступать на пяти направлениях, ни на одном из них он не добился успеха и понес значительные потери.
Украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей, указал министр.
На следующий день киевский режим попытался провести наступление на семи направлениях силами пяти бригад, но был остановлен. Его потери за 5 июня составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь немецких Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из которой – иностранная.
Глава ведомства указал, что в боях против наступавших отличились российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, передает РИА «Новости».
Они проявили упорство и стойкость, указал Шойгу.
Ранее военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВС России удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника.
Чичваркин заявил, что Путин побеждает на Украине
Чичваркин решил дать либералам «оплеуху» и заявил, что Путин побеждает на Украине
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Сбежавший в Великобританию российский бизнесмен Евгений Чичваркин (признан в России иноагентом) заявил, что президент России Владимир Путин побеждает на Украине.
В комментарии одному из либеральных YouTube-каналов Чичваркин решил «предельно честно всему нашему сообществу дать неприятную оплеуху». По его словам, Путин «на данный момент побеждает».
В частности, как заявил Чичваркин, Путин побеждает «по балансу земли» на Украине – Россия контролирует «больше земли, чем было» до специальной военной операции.
Кроме того, Путин «побеждает финансово». Как указал Чичваркин, против России «введено самое большое количество санкций» – «рекордное количество за всю историю мира». Однако Россия «не провалилась» и «не упала», отметил Чичваркин. «Ничего не произошло, – сказал он. – Все под контролем на данный момент».
В 2020 году сообщалось о серьезных финансовых трудностях у Чичваркина. Он покинул Россию в 2009 году после того, как его обвинили в похищении человека и вымогательстве. В 2011 году уголовное дело закрыли.
Каховскому водохранилищу предрекли исчезновение через два-три дня
Рогов: Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня вследствие подрыва ГЭС
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Каховское водохранилище прекратит существование через два-три дня вследствие падения уровня воды после подрыва Киевом дамбы одноименной ГЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, уже к 20 июня, по мнению специалистов, когда вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища, передает ТАСС.
Рогов отметил, что новое русло Днепра пройдет на большом удалении от города Энергодара и Запорожской АЭС.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Киев увеличил сброс воды в Каховское водохранилище с Днепрогэса, расположенного выше по течению.
«В Запорожье на данный момент вода ушла на 30 м от берега. Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре должен достичь 7,5 м», – заключил Рогов.
Во вторник в результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
Лондон назвал удар по Каховской ГЭС военным преступлением
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назвал удар по Каховской ГЭС военным преступлением
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли назвал удар, приведший к разрушению Каховской ГЭС, военным преступлением и пообещал оказать помощь Украине.
Британский министр в своем Twitter (заблокирован в России) назвал разрушение Каховской ГЭС «чудовищным деянием», а целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре – военным преступлением. Клеверли также заявил о готовности Лондона оказать поддержку Киеву и тем, кого коснулась эта катастрофа.
Ранее во вторник Клеверли заявил, что ГЭС не была бы разрушена, если бы Россия не начала специальную военную операцию на Украине, передает ТАСС.
В результате обстрела со стороны ВСУ была разрушена Каховская ГЭС. Удар нанесли из реактивной системы залпового огня «Ольха». При этом Киев попытался обвинить в случившемся Россию. ГЭС не подлежит ремонту, ее придется отстраивать заново.
В Новокаховском городском округе ввели режим ЧС. Началась эвакуация жителей.
Стало известно об ухудшении ситуации из-за затопления в Голой Пристани
Глава правительства Херсонской области Алексеенко сообщил об ухудшении ситуации в Голой Пристани
В Голой Пристани Херсонской области ухудшилась ситуация после подрыва Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Алексеенко сообщил в Telegram, что «вслед за Алешками к вечеру начала ухудшаться ситуация в Голой Пристани». Еще до захода солнца пойменные районы оказались под водой, после чего уровень воды «стал быстро расти».
Он рассказал, что на оповещение и эвакуацию «было больше времени», но жителей «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы», поскольку многие «не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше». Он сообщил, что жителей «где-то уже и снимают с крыш».
При этом украинские войска ведут обстрел, «хотя никаких военных и техники в городских кварталах нет». Алексеенко сообщил, что вооруженные силы Украины «бьют не прицельно – просто накрывают залпами «Градов» жилые кварталы».
Напомним, из-за украинского обстрела была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, а позже из-за давления воды обрушились три пролета гидроэлектростанции. Организована эвакуация в населенных пунктах Алешки, Голая Пристань, Новая Каховка.
Россия заявила протест из-за применения бельгийского оружия в Белгородской области
МИД выразил протест послу Бельгии из-за применения оружия этой страны диверсантами в Белгородской области
В связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками при вылазках в Белгородской области был заявлен протест послу Бельгии в Москве Марку Михельсону, сообщили в МИД России.
В дипведомстве заявили, что посол Бельгии был вызван в МИД России. Брюссель призвали не закрывать глаза на многочисленные свидетельства поддержки киевскими властями террористов, которые нападают на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.
Ранее Бельгия запросила объяснений у Украины об использовании ее оружия при нападении на Белгородскую область.
Напомним, атаковавшие Белгородскую область террористы применяли транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии, сообщали источники Washington Post.
Украинские власти сообщили о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
Глава военной администрации Харьковской области Синегубов сообщил о взрывах у аммиакопровода Тольятти – Одесса
В районе аммиакопровода Тольятти – Одесса в Купянском районе прозвучали взрывы, сообщил глава военной администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов.
Синегубов сообщил о шести взрывах у насосной станции возле села Максютовка. По его словам, «аммиака в воздухе не зафиксировано». Накануне он сообщал о разгерметизации аммиакопровода. Во вторник президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при необходимости Украина восстановит аммиакопровод, передает ТАСС.
В апреле в Москве отвергли попытки Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса в рамках зерновой сделки.
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