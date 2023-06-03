Французский футбольный клуб ПСЖ объявил об уходе из команды Месси

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе из команды семикратного обладателя «Золотого мяча» Месси

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе из команды чемпиона мира 2022 года, семикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси.

Председатель и главный исполнительный директор ПСЖ Насер Аль-Хелаифи поблагодарил Лионеля Месси за два сезона игры в Париже. Представитель круба выразил уверенность, что игрокам было приятно увидеть семикратного обладателя «Золотого мяча» на «Парк де Пренс». Аль-Хелаифи заявил, что вклад Месси в «Пари Сен-Жермен» и чемпионат Франции невозможно переоценить. Он от имени клуба пожелал Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем, передает ТАСС.

В свою очередь Месси поблагодарил клуб, город Париж и его жителей за эти два года, пожелав им всего наилучшего в будущем.

Напомним, в начале мая Месси извинился перед партнерами по команде и клубу за несанкционированный отъезд в Саудовскую Аравию. В декабре 2022 года в США заявили о высоких шансах Месси стать следующим президентом Аргентины.