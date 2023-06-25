Россия в мае стала единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией

Россия в мае стала единственной страной в Европе, где зафиксирована продуктовая дефляция

Россия в мае осталась единственной страной в Европе, где была зафиксирована продуктовая дефляция – цены опустились на рекордные 1,12% в годовом выражении, говорится в исследовании РИА «Новости».

До текущего мая годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки случалась в России лишь дважды – в июне 2018 года, когда она составила 0,42%, и в апреле 2023 года на уровне 0,22%, передает РИА «Новости».



Как заявил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, текущая ситуация связана с переориентацией логистических путей и расширением расчетов в национальных валютах, а также рекордным урожаем зерновых и масличных.

Самая высокая продовольственная инфляция в мае зафиксирована в Венгрии – 34%. Также годовые темпы роста цен выше 20% замечены в Сербии (23,2%), Словакии (21,7%), Эстонии (20,4%), на Украине (20,1%). Одновременно темпы роста цен в годовом выражении ниже 10% в мае фиксировалась лишь в четырех странах – Португалии (9,4%), Кипре (8,4%), Швейцарии (5,3%) и Белоруссии (4,4%).

Причиной текущей продовольственной инфляция в Европе стали рост ставки европейского центробанка и высокие цены на энергоносители.

Исследование проведено РИА «Новости» на основе данных национальных статистических служб 40 государств Европы, по состоянию на начало июня раскрывших данные за май. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.