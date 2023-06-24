Жителей Ростовской области призвали не покидать дома без необходимости

Губернатор Голубев призвал жителей Ростовской области не выходить из дома без необходимости

Правоохранительные органы предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей Ростовской области, заявил губернатор Василий Голубев.

Глава региона в своем Telegram-канале написал, что ситуация в настоящее время требует максимальной концентрации всех сил для удержания порядка.

Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и не выходить из дома без необходимости.

Кроме того, главное управление МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале предупредило жителей о ложной информации, которая распространяется от имени ведомства. В фейковом сообщении, которое разоблачило ведомство, утверждается, что в регионе якобы вводится комендантский час. Данное сообщение* не соответствует действительности.

По информации ТАСС, автомобильное движение по трассе М-4 «Дон» в сторону Аксая на выезде из Ростова-на-Дону перекрыто. Транспортный поток, как сообщается, направляют обратно в город. На выезде из города усилены посты полиции.

Напомним, Минобороны ранее опровергло сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». ФСБ возбудила дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бойцов ЧВК призвали не выполнять его преступные и предательские приказы.