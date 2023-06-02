Ветеран СВО после ранения стал социальным координатором фонда «Защитники Отечества»

Коренной житель Донецка Дмитрий Матвиенко, вернувшийсяи з зоны СВО с ранением, принял решение стать социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Нижнем Новгороде, о жизненном пути бойца рассказала председатель фонда Анна Цивелева

«После окончания колледжа Дмитрий подписал контракт и пошел защищать родную землю. Сначала был бойцом спецназа, позже гранатометчиком и снайпером, принимал участие в самых горячих боях, освобождал населенные пункты», – написала Цивелева в Telegram.

В марте 2022 года он участвовал в штурме Марьинки. Во время боя был ранен снайпером, после подорвался на мине. Потерял левую ногу, сильно повредил правую руку, которую чудом удалось спасти, собрав буквально по частям. Летом 2022 года ему предложить пройти реабилитацию в Московской области, где он и познакомился с будущей женой Александрой. После свадьбы Дмитрий переехал к жене в Нижний Новгород.

«К нам в фонд он обратился за помощью в оформлении удостоверения ветерана боевых действий и других мер поддержки. Совместно с правительством Нижегородской области запустили процесс оформления необходимых документов. И в день открытия филиала фонда Дмитрий получил удостоверение участника боевых действий. Фонд окажет ему помощь в получении протеза, чтобы Дмитрий мог полноценно жить и работать», – продолжила Цивелева.

Она называет Дмитрия общительным и неравнодушным человеком.

Боец решил стать социальным координатором фонда «Защитники Отечества», уже принимает активное участие в работе нижегородского филиала. Вскоре и его супруга Александра присоединится к команде филиала.

«Знания и навыки у супругов имеются, а самое важное — огромное желание помогать ветеранам СВО и семьям погибших бойцов», – заключила Цивелева.