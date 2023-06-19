Частицу Вечного огня взяли на Поклонной горе в Москве для отправки в Волгоград в рамках акции «Путь Победы»

Церемония взятия частицы Вечного огня с Поклонной горы в Москве состоялась в рамках Всероссийской акции «Путь Победы», в ней приняли участие представители движения «Волонтеры Победы», воспитанники «Юнармии» и РДДМ «Движение Первых».

«Передача частиц Вечного огня к Мамаевому кургану – это настоящий путь памяти о всех тех, кто мужественно сражался во имя свободной и мирной жизни. В этом году отмечается 80-летие победы в Сталинградской битве, в честь этого на протяжении года во всех субъектах России в разных форматах проходят памятные акции. Наш «Путь Победы» тоже стал частью этих мероприятий. И символично, что именно в Волгограде соединятся частицы Вечного огня из городов-героев», – сказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба Ольга Занко.



Церемония в Москве началась после развода Почетного караула и торжественных фанфар военного оркестра. Военнослужащий 154-го комендантского Преображенского полка от пламени Вечного огня зажег факел и проследовал для передачи частицы к участникам движения «Волонтеры Победы», победителям конкурса «Путь Победы» Людмиле Гореловой и Виктории Денякиной.

«Для меня и моей семьи участие в этой акции крайне важно, поскольку мой дедушка вместе с родным братом воевали в Сталинградской битве, попав туда совсем молодыми мальчишками. «Путь Победы» – огромная возможность для меня почтить память всех героев нашей Родины, а также поклониться павшим солдатам. Я очень благодарна, что мне доверили стать членом потрясающей команды», – сказала Денякина.

Частницу Вечного огня на Поклонной горе в Москве вместе с Волонтерами Победы принял ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Михаил Пеймер, который воевал на Брянском фронте, а в августе 1942 оказался в Сталинграде. После этого Пеймер в составе 24-й Гвардейской бригады 3-го Белорусского фронта участвовал в операции «Багратион», освобождал Белоруссию, Литву, сражался в Восточной Пруссии. Пеймер награжден медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Сталинграда» и орденом Красной Звезды.

После передачи частицы Вечного огня все участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания и возложением цветов. В завершении мероприятия ветеран и волонтеры вместе с частицей огня уехали на ретро-кабриолете.

Проект организует всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов. Мероприятия проекта включены в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, утвержденный Правительством Российской Федерации.