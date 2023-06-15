Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

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15 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:42  |  vz.ru
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Почему рублю требуется помощь

Российская валюта слабеет все сильнее Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Рубль в среду показал резкое падение почти на четверть как к доллару, так и к евро. И у экспертов есть опасения, что 85 за доллар и 91 за евро – это не предел, и ситуация может превратиться в 90 и 100 рублей. Сможет ли рубль избежать такого неприятного сценария, и как можно помочь ему сохранить позиции?  Подробности...
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Германия перешла к милитаризации отношений с Россией

Германия признала Россию «экзистенциальной угрозой» Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press
Германия опубликовала первую в истории страны стратегию национальной безопасности. В ней Россия обозначена как «угроза», а Китай – как «партнер» и «соперник». В чем заключаются особенности этого доктринального документа и как его реализация отразится на отношениях между Берлином и Москвой?  Подробности...
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Какие морские дроны нужны ВМФ России

Морские дроны вызвали спор в экспертном сообществе US Navy/Cover Images/Reuters
Серия неудачных атак украинских морских дронов в отношении российских кораблей поставила вопрос: а насколько в целом эффективны надводные безэкипажные катера? Способны ли они выполнять какие-либо ударные задачи? И главное – в каком направлении России следует развивать эту отрасль военной промышленности?  Подробности...
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Возвращение в Россию стало для соотечественников испытанием

Очереди на въезд в Россию стали привычной картиной в последнее время LTV Zinu dienests/Youtube
Россия принимает усиленные меры безопасности на границе – ради того, чтобы в страну не проникли украинские шпионы и диверсанты. Однако тысячи обычных граждан – наших соотечественников, а также жителей новых территорий России, которые мечтают вернуться на Родину, в итоге застревают в пограничных пробках.  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Зачем СССР присоединил Прибалтику в 1940 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции. Подробности...
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Бедным предлагают смерть вместо помощи

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Понятно, что весь «реваншизм-фашизм» АдГ (как и Орбана, Кикля и Фицо) заключается лишь в нелицемерном патриотизме и любви к своей стране. Последнее же в сегодняшней Европе (особенно Германии) дело почти подсудное. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Косово взбунтовалось против Запада

Макрон напрашивается в БРИКС

Обсуждение: 6 комментариев

Европейцы не верят в поражение России

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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Контрнаступление лишило Украину внушительной части натовской техники

Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
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Мешает ли вам недосып работать?
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Кому разрушение Каховской ГЭС менее выгодно?
  • России

  • Украине

  • Обеим сторонам одинаково

  • Затрудняюсь ответить
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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    Россия идет к независимости в гражданской авиации

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    Зачем Макрон рвется на саммит с участием России

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    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием

    Путин в поздравлении Си Цзиньпина с юбилеем отметил впечатляющие успехи Китая под его руководством

    15 июня 2023, 09:40

    Текст: Алина Власенко

    Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравление по случаю его 70-летнего юбилея, отметив впечатляющие успехи Китая и укрепление позиций Пекина на международной арене.

    Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, отметив, что под его руководством Китай добился уверенного роста национальной экономики, повысил благосостояние граждан и укрепил позиции Пекина на мировой арене.

    «Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога России и Китая и тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов.

    «Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – говорится в заключении телеграммы.

    Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
    		   
    12 июня 2023, 15:43
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».

    «Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.

    Коментарии (85)
    Путин пошутил над Эрнстом за шампанским
    		   
    12 июня 2023, 15:56
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.

    Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости».

    «Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту.

    «Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал.

    «Боится, развяжет его», – пошутил Путин.

    На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли».

    «Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент.

    Коментарии (24)
    Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
    		   
    13 июня 2023, 17:09
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.

    Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.

    Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.

    ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.

    Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.

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    Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех»
    Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех»
    		   
    12 июня 2023, 17:06
    Фото: Илья Питалев/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой.

    «Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент.

    В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты.

    Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность.

    «Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин.

    Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому.

    Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков.

    Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь.

    Коментарии (30)
    Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
    		  
    13 июня 2023, 17:46
    Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.

    «В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.

    Коментарии (44)
    Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
    Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
    		  
    13 июня 2023, 18:52
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.

    Коментарии (25)
    В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
    Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров

    13 июня 2023, 23:50

    Текст: Антон Антонов

    Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.

    Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.

    Коментарии (9)
    Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
    		   
    13 июня 2023, 19:07
    Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

    «Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.

    При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал – 25-30% от поставленной техники уничтожено», – уточнил он.

    Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.

    Коментарии (18)
    Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, включая США
    Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, в том числе и США
    		   
    13 июня 2023, 19:59
    Фото: Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе победить не смогут и США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

    «[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» Штатов в случае угрозы третьей мировой войны обеспечено.

    Коментарии (27)
    Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки

    13 июня 2023, 19:45

    Текст: Ольга Иванова

    Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

    Путин подчеркнул, что большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза.

    «Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку), чтобы поддержать развивающиеся страны – наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», – цитирует его ТАСС.

    Также Путин добавил, что в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, а коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», – отметил он.

    По словам Путина, Россия готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который сейчас идет с Украины, в случае входа из зерновой сделки Москвы.

    Ранее Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    Путин заявил, что командный состав ВС России должен состоять из участников боевых действий
    		   
    12 июня 2023, 19:22
    Фото: Владимир Астапкович/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководство российской армии должно состоять из проверенных боевыми действиями военных, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками СВО в госпитале Минобороны в Красногорске.

    «Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень – пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что именно из таких военных, как они, должен комплектоваться командный состав ВС России, из тех, кто прочувствовал на себе, что такое боевые действия, и из тех, кто не дрогнул и исполнил свой долг до конца.

    Он предложил участникам СВО подумать о дальнейшей учебе по военной линии.

    «Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского.

    Коментарии (16)
    Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
    		   
    13 июня 2023, 16:23
    Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.

    Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся.

    Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки.

    Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства».

    Коментарии (17)
    Путин в День России назвал священным наследие предков
    Владимир Путин: Для России наследие священно, мы верны его традициям
    		   
    12 июня 2023, 12:41
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.

    Глава российского государства поздравил всех россиян с Днем России. Он отметил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине, передает ТАСС.

    «Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции», – заявил Путин, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

    «Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – отметил президент.

    Путин заявил, что выдающиеся россияне, которые получают сегодня награды, «своим примером, своей жизнью показывают преданность Отечеству».

    «Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости», – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, поблагодарив их «за доблестное служение Родине, обществу и людям».

    На церемонию приглашены гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская и другие.

    Кроме того, награды будут вручены ученым – лауреатам Госпремий в области науки и технологий  Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину, Михаилу Скорохватову, Владимиру Копейкину, Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну, Дмитрию Трофимову.

    Также в Кремль приглашены Герои Труда – управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии  Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.

    Коментарии (23)
    Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе
    Военкор Коц: Путин сопоставляет информацию об СВО из разных источников и держит руку на пульсе
    		   
    14 июня 2023, 02:30
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине, сообщил один из участников встречи, военкор Александр Коц.

    Как пишет Коц в Telegram, «в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами». Однако, по его словам, новая встреча прошла в «расширенном» составе – прежде «встречи были не такие многочисленные».

    По мнению Коца, Путин продемонстрировал искренность и заинтересованность, поскольку осознает, что военкоры задают не только собственные вопросы, но и вопросы «от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой», от мирных жителей как новых территорий, так и приграничных старых территорий России.

    Коц, комментируя формат общения с президентом, заявил, что произошли «обмен мнениями» и «сверка часов». По словам военкора, на одной из прошлых встреч Путин назвал журналистов «передовым разведотрядом». «То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно», – говорится в сообщении.

    «Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру – это не того уровня государственный деятель», – подчеркнул Коц, отметив, что разговор при этом шел «о тех болевых точках», которые военкоры видели «своими глазами» и «о которых говорят люди». В связи с чем беседа была «возможностью что-то оперативно донести», в том числе информацию о ситуации на Запорожском направлении.

    «При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе – очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах», – отметил Коц. Как подчеркнул военкор, Путин «показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня», а «иногда и ниже».

    Напомним, провел встречу с военными корреспондентами. Во встрече участвовали корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов

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    Путин провел встречу с военными корреспондентами
    Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами
    		   
    13 июня 2023, 16:30
    Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    По его словам, во встрече участвуют корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов, передает ТАСС.

    В июне прошлого года сообщалось, что Путин провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами. Тогда глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой».

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