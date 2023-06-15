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Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
Путин в поздравлении Си Цзиньпина с юбилеем отметил впечатляющие успехи Китая под его руководством
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Президент России Владимир Путин направил китайскому лидеру Си Цзиньпину поздравление по случаю его 70-летнего юбилея, отметив впечатляющие успехи Китая и укрепление позиций Пекина на международной арене.
Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю его 70-летнего юбилея, отметив, что под его руководством Китай добился уверенного роста национальной экономики, повысил благосостояние граждан и укрепил позиции Пекина на мировой арене.
«Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Путин выразил надежду на продолжение конструктивного диалога России и Китая и тесную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов.
«Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – говорится в заключении телеграммы.
Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам
Президент России Владимир Путин возмутился тому, что Киев бьет по жилым кварталам, хотя с военной точки зрения в этом «нет смысла».
«Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам – это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Путин заявил, что Киев с подачи Запада продолжает обострять обстановку и применяет террористические методы, очередным примером чего является удар по Каховской ГЭС.
Путин пошутил над Эрнстом за шампанским
Президент Владимир Путин на встрече после вручения государственных наград в День России пошутил над генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом.
Глава государства заметил отсутствие бокала с шампанским в руках у гендиректора телеканала, передает РИА «Новости».
«Деятелям искусства? Не?» – сказал президент Эрнсту.
«Не», – улыбнулся в ответ руководитель Первого канала и взял бокал.
«Боится, развяжет его», – пошутил Путин.
На церемонии вручения премий глава государства комментировал слова Эрнста о том, что кино – не развлечение, а его смысл заключается в формировании «образа мысли».
«Конечно, формировать мысли, формировать какие-то жизненные установки может только настоящее искусство. Потому что какая-то второстепенная подделка не оказывает никакого влияния ни на кого», – отмечал президент.
Путин: ВСУ при контрнаступлении потеряли до трети западной техники
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Потери украинской стороны в ходе контрнаступления приближаются к катастрофическим, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
Структура потерь ВСУ на данный момент «неблагоприятная», потери украинских военных приближаются к катастрофическим, заявил глава государства, передает ТАСС.
Они потеряли более 160 танков в ходе контрнаступления, ВС России – 54 танка. При этом потери российских военных при отражении украинского контрнаступления в 10 раз меньше, чем у украинских. Пропорция между убитыми и ранеными в структуре потерь ВСУ составляет 50/50, указал президент.
ВСУ потеряли порядка 25-30% поставленной из-за границы техники, добавил Путин.
Глава государства подчеркнул, что ни на одном из участков контрнаступления ВСУ не имели успеха. Ряд атак, которые украинские военные провели 13 июня, привели к тому, что они потеряли несколько танков и бронемашин.
Ранее Минобороны России публиковало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении. В ролике замечены немецкие Leopard и американские БМП Bradley.
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» фильм «Хитровка. Знак четырех»
Путин попросил Шахназарова показать ему «с флешки» новый фильм «Хитровка. Знак четырех»
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Президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами госпремий сказал режиссеру Карену Шахназарову, что не успел посмотреть его фильм «Хитровка. Знак четырех» и в шутку попросил его «передать флешечку» с лентой.
«Фильм ваш новый никак не могу посмотреть, – сказал Путин режиссеру, передает ТАСС. – Флешечку дайте», – с улыбкой добавил президент.
В ответ Шахназаров пригласил Путина посетить концерн «Мосфильм», чтобы осмотреть недавно построенные там объекты.
Режиссер отметил, что десять лет назад глава государства поддержал идею создания новых объектов на «Мосфильме», и выразил благодарность.
«Мы же с вами договорились. У нас все работает», – ответил Путин.
Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о Москве 1902 года, режиссер Константин Станиславский, пытаясь найти вдохновение, знакомится с жизнью городского «дна», и обращается к знатоку Владимиру Гиляровскому.
Они отправляются на Хитровку и начинают расследование убийства местного жителя – индийца-сикха. Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, Станиславского – Константин Крюков.
Напомним, Путин наградил Шахназарова, режиссер отметил, что для него быть гражданином России – честь.
Путин заявил о возможном создании «санитарной зоны» на Украине
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Россия в случае продолжения обстрелов своих регионов рассмотрит вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, конечно, остается. Здесь несколько способов решения: во-первых, повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – цитирует ТАСС Путина.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня. Надо работать тщательнее по некоторым вопросам», – добавил глава государства.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов во время СВО
Путин рассказал о выявлении «паркетных» генералов и эффективных военнослужащих во время СВО
Российская спецоперация выявила «паркетных» генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, их надо продвигать, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что «паркетные» генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее Путин заявил, что цели СВО не меняются, они фундаментальны.
В Белом доме прокомментировали слова Путина о зерновой сделке
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома после заявления Путина призвал к стабильной работе зерновых коридоров
Комментируя заявление президента России Владимира Путина по зерновой сделке, представитель американского Совета нацбезопасности Белого дома призвал обеспечить стабильную работу зерновых коридоров.
Как заявили в Белом доме, «мир заслуживает уверенности в том», что коридор продолжит функционировать «на стабильной основе» и что продовольствие «попадет на мировые рынки». Вашингтон призвал Москву не угрожать поставкам. В США считают сложившуюся ситуацию «достойной сожаления», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, Путин указал, что большая часть украинского зерна поступает не нуждающимся странам, а благополучным государствам Евросоюза, в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит. Кроме того, он отметил использование Киевом зерновых коридоров в военных целях. Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки.
Путин: Bradley и Leopard прекрасно горят, как и предполагалось
Боевые машины пехоты (БМП) Bradley и танки Leopard «прекрасно горят», как и предполагалось, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Прекрасно горят, как мы и предполагали. И Bradley, и Leopard, да. Там боекомплекты внутри танков срабатывают, там все разлетается в разные стороны», – цитирует его ТАСС.
При этом Путин заметил, что ВС России уничтожают не только технику из стран НАТО, но и ту, что была произведена еще в СССР. «Я сказал – 25-30% от поставленной техники уничтожено», – уточнил он.
Ранее Путин заявил, что контракт о прохождении военной службы заключен с более чем 150 тыс. человек, вместе с добровольцами это 156 тыс. человек.
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, включая США
Путин: В третьей мировой войне победителей не будет, в том числе и США
В случае третьей мировой войны победителей не будет, в том числе победить не смогут и США, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
«[США] делают вид, что не боятся [эскалации конфликта]. На самом деле там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединенных Штатов», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти США сильно заблуждаются, думая, что «самосохранение» Штатов в случае угрозы третьей мировой войны обеспечено.
Путин: Россия думает над выходом из зерновой сделки
Россия рассматривает возможность выхода из зерновой сделки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.
Путин подчеркнул, что большая часть украинского зерна все равно идет в благополучные страны Евросоюза.
«Мы это понимаем. Мы сознательно пошли на это (зерновую сделку), чтобы поддержать развивающиеся страны – наших друзей, и для того, чтобы добиться снятия санкций с нашего сельхозсектора. Нас обманули в очередной раз», – цитирует его ТАСС.
Также Путин добавил, что в страны Африки почти ничего из украинского зерна не доходит, а коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников. «Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки», – отметил он.
По словам Путина, Россия готова бесплатно поставлять в беднейшие страны тот объем зерна, который сейчас идет с Украины, в случае входа из зерновой сделки Москвы.
Ранее Москва обвинила Запад в нарушении трех из пяти условий зерновой сделки.
Путин заявил, что командный состав ВС России должен состоять из участников боевых действий
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Руководство российской армии должно состоять из проверенных боевыми действиями военных, заявил президент Владимир Путин в ходе беседы с участниками СВО в госпитале Минобороны в Красногорске.
«Я считаю, что кто хочет из вас, тот мог бы начать следующую ступень – пойти на учебу. Люди, такие как вы, без всякого сомнения, нужны стране, Родине, нужны Вооруженным силам», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что именно из таких военных, как они, должен комплектоваться командный состав ВС России, из тех, кто прочувствовал на себе, что такое боевые действия, и из тех, кто не дрогнул и исполнил свой долг до конца.
Он предложил участникам СВО подумать о дальнейшей учебе по военной линии.
«Те, кто хочет остаться, было бы правильным сделать следующий шаг - получить соответствующее образование», – приводит слова президента РИА «Новости».
Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь имени Вишневского.
Путин подписал закон о допуске детей на уроки физкультуры при наличии медсправки
Глава государства Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физкультуры при условии наличия медицинской справки.
Опубликованный на сайте правительства документ указывает, что основной закон дополняется новым положением – детей можно будет допускать до занятий физкультурой только при наличии медицинской справки, выданной по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся.
Кроме того, дополнительно в обязанности школы добавляется необходимость обеспечивать организацию оказания первой помощи детям – это смогут делать учителя и другие лица при наличии подготовки.
Также в пояснительной записке к закону отмечено, что школа будет обязана отслеживать рост «числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства».
Путин в День России назвал священным наследие предков
Владимир Путин: Для России наследие священно, мы верны его традициям
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Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем России, отметив, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.
Глава российского государства поздравил всех россиян с Днем России. Он отметил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине, передает ТАСС.
«Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас. Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям – участникам специальной военной операции», – заявил Путин, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.
«Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества», – отметил президент.
Путин заявил, что выдающиеся россияне, которые получают сегодня награды, «своим примером, своей жизнью показывают преданность Отечеству».
«Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости», – обратился глава государства к Героям Труда и лауреатам госпремий, поблагодарив их «за доблестное служение Родине, обществу и людям».
На церемонию приглашены гендиректор Первого канала Константин Эрнст, актриса Юлия Пересильд, директор киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров, художники-реставраторы Андрей Голубейко и Александра Орловская и другие.
Кроме того, награды будут вручены ученым – лауреатам Госпремий в области науки и технологий Дмитрию Пушкарю, Игорю Хатькову, Алексею Шабунину, Михаилу Скорохватову, Владимиру Копейкину, Геннадию Сухих, Левону Ашрафяну, Дмитрию Трофимову.
Также в Кремль приглашены Герои Труда – управляющий директор и генеральный конструктор компании «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, руководитель Федерального центра двойных технологий «Союз» Юрий Милехин, преподаватель волоколамской гимназии Татьяна Бабурова, подземный горнорабочий Эдуард Щербина.
Военкор: Путин в вопросах СВО постоянно держит руку на пульсе
Военкор Коц: Путин сопоставляет информацию об СВО из разных источников и держит руку на пульсе
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Встреча Владимира Путина с военными корреспондентами продемонстрировала, что президент России постоянно держит руку на пульсе в вопросах специальной военной операции на Украине, сообщил один из участников встречи, военкор Александр Коц.
Как пишет Коц в Telegram, «в эфире был раскрыт секрет, что это не первая встреча президента с военкорами». Однако, по его словам, новая встреча прошла в «расширенном» составе – прежде «встречи были не такие многочисленные».
По мнению Коца, Путин продемонстрировал искренность и заинтересованность, поскольку осознает, что военкоры задают не только собственные вопросы, но и вопросы «от тех, кто выполняет боевые задачи на передовой», от мирных жителей как новых территорий, так и приграничных старых территорий России.
Коц, комментируя формат общения с президентом, заявил, что произошли «обмен мнениями» и «сверка часов». По словам военкора, на одной из прошлых встреч Путин назвал журналистов «передовым разведотрядом». «То есть мы доносим до него информацию, а он сопоставляет это с тем, что он получает из других источников. Ему это важно», – говорится в сообщении.
«Это не значит, что он все наши слова слепо принимает на веру – это не того уровня государственный деятель», – подчеркнул Коц, отметив, что разговор при этом шел «о тех болевых точках», которые военкоры видели «своими глазами» и «о которых говорят люди». В связи с чем беседа была «возможностью что-то оперативно донести», в том числе информацию о ситуации на Запорожском направлении.
«При этом, мы четко почувствовали, что и он руку постоянно держит на пульсе – очень хорошо ориентируется и в географии, в топонимах», – отметил Коц. Как подчеркнул военкор, Путин «показал, что он общается не только с генералитетом, а регулярно звонит офицерам в зону боевых действий, начиная с батальонного уровня», а «иногда и ниже».
Напомним, провел встречу с военными корреспондентами. Во встрече участвовали корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов
Путин провел встречу с военными корреспондентами
Песков: Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече участвуют корреспонденты с телеканалов Первый, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольская правда», блогеры и авторы Telegram-каналов, передает ТАСС.
В июне прошлого года сообщалось, что Путин провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречу с военными корреспондентами. Тогда глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой».