Кириенко назвал приоритеты в работе с НКО из новых регионов

Мы должны максимально подставить плечо, помочь им научиться работать по российским законам, сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко об участии в конкурсах Фонда президентских грантов НКО из новых регионов России. В среду были определены победители второго конкурса президентских грантов этого года. Более 3,5 млрд рублей получат 1,5 тыс. НКО.

«У новых регионов есть ровно месяц, чтобы все организации, которые они успеют создать, попали в президентскую программу. Им надо успеть запуститься до 16 июля», – сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко об участии НКО из новых регионов в следующем конкурсе Фонда президентских грантов.

Что касается работы фонда с НКО из новых регионов, то Кириенко заверил, что никаких ограничений не будет. Но главная особенность – максимально вкладываться в обучение, и это относится ко всему происходящему в освобожденных регионах.

«У нас есть решение президента, по которому идут масштабные программы обучения. Только на базе президентской академии РАНХиГС в течение этого года пройдет обучение более шести тысяч управленцев регионального и муниципального уровня», – сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что люди вернулись в Россию, домой, «многие из них попали в законодательство и правоприменение, с которым они раньше не работали». «Мы должны максимально подставить плечо, помочь им научиться работать с этими правилами, с законодательством, с соответствующими регламентами и порядками. Поэтому главная особенность – это максимальное вовлечение в процесс обучения», – добавил Кириенко.

По его словам, Фонд президентских грантов провел дополнительную работу для четырех освобожденных регионов. «Помимо того, что они приезжают сюда на обучение, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета – все наши президентские институты, которые занимаются поддержкой, все выезжают прямо туда, программы обучения проходят прямо там на месте», – отметил первый замруководителя администрации президента.

Напомним, в среду Кириенко провел заседание координационного комитета, на котором были определены победители второго конкурса президентских грантов этого года. На поддержку претендовали более 11 тыс. инициатив из 88 регионов. По итогу отбора гранты на сумму 3,5 млрд рублей передадут 1,5 тыс. НКО. Их проекты получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы.

Самыми популярными грантовыми направлениями стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Традиционно высокой остается доля проектов с «региональной пропиской» – среди победителей 1331 проект региональных НКО (89%) на общую сумму 2 млрд 408 млн рублей. Победившие инициативы смогут стартовать уже 1 июля.

В начале апреля Фонду президентских грантов исполнилось шесть лет. За это время было проведено 16 конкурсов. С 2017 года прямую поддержку фонда смогли получить почти 28 тысяч проектов.