Граждане стран ЕС стали чаще посещать Россию

ФСБ зафиксировала рост числа поездок из стран Евросоюза

Иностранные граждане, в том числе из стран Евросоюза, в первом квартале 2023 года посещали Россию на 17% чаще, чем в начале прошлого года, следует из статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности.

За первые три месяца 2023 года иностранцы стали приезжать в Россию на 17,6% чаще по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, иностранные граждане за первый квартал текущего года пересекли российскую границу 3,3 млн раз против 2,8 млн раз за аналогичный период 2022 года, сообщает РБК.



Чаще всего в Россию приезжают граждане стран ближнего зарубежья. Лидерами по въезду стали граждане Узбекистана – количество их поездок выросло на 81% и составило 818 тысяч. Также увеличился в годовом выражении поток из Казахстана (+73%) и Таджикистана (+55%). Среди стран дальнего зарубежья лидером по поездкам граждан стал Китай – количество визитов выросло в 4,6 раза. Однако достигнуть допандемийного уровня пока не удалось: в начале 2023 года китайцы совершили в Россию 84,2 тыс. поездок против 113,8 тысяч в январе–марте 2020 года.

Чаще в Россию стали ездить и из Европы. Так, число поездок граждан стран ЕС за первый квартал выросло на 11,8%: ФСБ зафиксировала в первом квартале этого года 113,9 тыс. поездок против 101,9 тысяч в 2022 году. Чаще всего Россию посещали граждане Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши.

В марте сообщалось, что для стимулирования въездного турпотока в Россию в 2023 году начнут работать электронные визы и специальные карты для иностранных туристов.