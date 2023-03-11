Для иностранных туристов в России запустят электронные визы и специальные карты

Для стимулирования въездного турпотока в Россию в 2023 году начнут работать электронные визы и специальные карты для иностранных туристов, сообщила глава департамента развития туризма Минэкономравзвития Татьяна Шаршавицкая.

По ее словам, есть две вещи, сдерживающие приезд в России иностранных туристов - отсутствие платежных инструментов после ухода систем Visa и MasterCard и визы. Над этими вопросами сейчас идет работа, которая находится на финальном этапе, передает слова Шаршавицкой «Интерфакс».

Сообщается, что сейчас идет работа над тем, чтобы гражданин любой страны вне зависимости, дружественной или недружественной, мог получить «Карту туриста» по месту основного пребывания.

Это позволит бронировать места в российских отелях и пользоваться картой как платежным инструментом, рассказала представитель Минэкономразвития.

Она добавила, что ведомство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая.

Напомним, платежные системы Mastercard и Visa в марте объявили о прекращении работы в России весной 2022 года на фоне спецоперации на Украине.