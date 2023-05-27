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В России ответили на реакцию США в связи с размещением ЯО в Белоруссии
В российском посольстве раскритиковали реакцию США на размещение ЯО в Белоруссии
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В условиях развязанной Соединенными Штатами гибридной войны Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
В дипведомстве отметили, что проводимые Россией и Белоруссией меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам, а «Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом», передает РИА «Новости».
Так, в представительстве подчеркнули, что США на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ЯО в Европе и проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии».
«Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», – резюмировали дипломаты.
Ранее китайский портал Sohu сообщал, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.
Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Польша решила запретить проезд через границу с Белоруссией российским грузовикам
Польша захотела запретить проезд через границу с Белоруссией российским и белорусским грузовикам
Польские власти решили закрыть движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в Белоруссии и России грузовиков с товарами.
Грузовое движение через границу с Белоруссией для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных в России и Белоруссии, приостанавливается, гласит проект распоряжения правительства Польши, передает ТАСС.
Ранее в Госдуму внесли проект обращения к правительству, в котором изложен призыв к запрету проезда для польских автоперевозчиков через российскую территорию. Газета ВЗГЛЯД изучала, какой ущерб это нанесет обеим сторонам.
Эксперты: Пентагон прикинулся обманутым Украиной после атаки на Белгородскую область
Политологи объяснили, почему Пентагон дистанцировался от атаки ВСУ на Белгородскую область
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Власти Украины подставили США провалом операции в Белгородской области. Поэтому США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают в стиле «мы вас туда не посылали». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Васильев. Ранее Госдеп и Пентагон дали противоречащие друг другу комментарии по нападению украинских диверсантов на Белгородскую область.
«Я думаю, использование американской техники при нападении на Белгородскую область было санкционировано Вашингтоном. Но операция пошла не по плану. Часть диверсантов была уничтожена, а потом мы показали разбитую американскую технику на весь мир. В итоге в США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают, мол, «мы вас туда не посылали», – пояснил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
«На мой взгляд, у США нет «красных линий» относительно передачи техники третьим лицам, как бы они ни назывались, и уж тем более они не против операций на территории России. Однако для прессы заявляется обратное, потому что в Штатах не уверены в успехе подобных акций. И поскольку очередная украинская операция провалилась, они делают вид, будто бы Украина их подставила. Вашингтону выгодно быть обманутым ВСУ и ГУР МО Украины», – указал аналитик.
В то же время политолог-американист Малек Дудаков считает, что Госдеп и Пентагон спустят с рук атаку ВСУ на Белгородскую область. «Но и в целом подобные вылазки давно ожидались и были лишь делом времени», – отмечает эксперт.
«Да, в западных столицах многие недовольны тем, что американская военная техника попала в руки наших военных. Кроме того, диверсия ВСУ обернулась полным провалом. Но все заявления США о том, что они не поощряют такие атаки, не стоят выеденного яйца. Украинская сторона постоянно занимается подобными вещами, просто раньше американская техника так ярко не светилась», – добавил он.
«Более того, я думаю, что в реальности США не ставят каких-либо условий украинцам по поводу неприменения американского оружия против признанной ими территории России. Также я допускаю, что в дальнейшем возможны и более серьезные провокации. Нужно быть готовыми к тому, что украинцы в рамках контрнаступления попытаются совершить нечто аналогичное, только куда большими силами», – заключил Дудаков.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер попытался «отмежеваться» от подготовки Украины к проникновению диверсантов в Белгородскую область. «Власти США не одобряли передачу техники третьей стороне, вне ВСУ. Украинское правительство не запрашивало о такой передаче. Мы продолжаем следить за ситуацией», – приводит его слова Пентагон.
Кроме того, США «скептически относятся» к информации о том, что американская военная техника, предоставленная Украине, использовалась в ходе боевых действий на российской территории, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы не поощряем атаки за пределами Украины. Но мы оставим право нашим украинским партнерам решать, как вести эту войну», – приводит The Hill слова дипломата.
Издание The New York Times указало, что использование американской военной техники на российской территории может обострить отношения между Украиной и США. «США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, при этом одним из условий является то, что она не будет использована для нападения на Россию в пределах ее собственных границ», – говорится в материале.
Также, как уверяет издание со ссылкой на неназванный украинский источник, в составе нападавших не было военнослужащих ВСУ, там были только бойцы организаций «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) и «Русский добровольческий корпус».
Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, зачем Украина совершила диверсию против приграничных сел Белгородской области.
Казахстан заявил об отсутствии планов вступать в союзные государства
Пресс-секретарь Токаева Желдибай сообщил об отсутствии у Казахстана планов вступать в «какие-либо союзные государства»
Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Комментируя заявления, которые глава республики Касым-Жомарт Токаев сделал в ходе Евразийского экономического форума в Москве, Желдибай подчеркнул, что, по мнению Токаева, «интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку». Казахстан считает, что выход за эти границы «нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации», передает ТАСС.
Оценивая отношения России и Белоруссии, Желдибай сказал, что «это уникальный прецедент». «Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели», – сказал Желдибай, отметив, что экономическая интеграция не является самоцелью.
Подчеркивается, что «любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС».
Напомним, Токаев на заседании второго Евразийского экономического форума в среду обратил внимание на феномен Союзного государства в структуре ЕАЭС и предложил обсудить работу в условиях разного уровня интеграции государств.
Лукашенко заявил о начале перемещения тактического ядерного оружия из России в Белоруссию
Лукашенко заявил, что перемещение нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию началось
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Места для хранения подготовлены, перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии уже началось, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко в эфире Первого канала.
Лукашенко заявил, что Путин его проинформировал о подписании указа о действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, речь шла о конкретном документе, нужно было подготовить места хранения и прочее, это было сделано, передает ТАСС.
Также президент Белоруссии заявил, что нестратегическое ядерное оружие, возможно, уже в республике. «Я приеду – посмотрю», — заключил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поблагодарил российского президента Владимира Путина за решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии
Шойгу и Хренин подписали документы о содержании ядерного оружия России в Белоруссии
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Главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории, сообщает Минобороны Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что подписанные документы определяют порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии, передает ТАСС.
В то же время Шойгу подчеркнул, что эти меры «соответствуют всем действующим международно-правовым обязательствам». Он также уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой. «Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной», – указал министр.
Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
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Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков США над Балтикой
Российские истребители вылетели на перехват двух бомбардировщиков ВВС США над Балтийским морем
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Российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем и оттеснили их от границы Российской Федерации, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, средства воздушного контроля России обнаружили две воздушные цели над Балтийским морем, которые приближались к российской границе.
Истребители Су-35С и Су-27П из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа были подняты в воздух для недопущения нарушения границы Российской Федерации.
В Минобороны сообщили, что воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. После их удаления от госграницы истребители вернулись на аэродром базирования, граница нарушена не была.
Ранее в среду российский истребитель Су-27 вылетал на перехват стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над Балтийским морем.
Россия заявила протест США из-за высказываний помощника Байдена про удары по Крыму
МИД: Посольству США заявлен протест из-за высказываний помощника Байдена Салливана про удары ВСУ по Крыму
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Старшим дипломатам американской дипмиссии в Москве, вызванным в МИД России в пятницу, заявлен решительный протест по поводу неприемлемых высказываний помощника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, который фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, сообщило внешнеполитическое ведомство.
В заявлении МИД России, опубликованном в Telegram, говорится, что уверения американских официальных лиц о том, что США якобы не поощряют подобные атаки на Россию, являются лживыми и лицемерными, особенно с учетом поставок Украине вооружений от Пентагона, которое впоследствии используется украинскими боевиками для терактов на территории нашей страны.
Россия акцентировала, что США давно стали стороной украинского конфликта, их враждебные действия ввергли двусторонние отношения в глубокий и опасный кризис.
Любые формы агрессии против России, подчеркивает МИД, будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор.
Салливан ранее заявлял, что США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по Крыму.
Москва в ответ подчеркивала, что Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США.
В ЕС отреагировали на соглашение России и Белоруссии по ядерному оружию
Представитель политслужбы ЕС Стано заявил, что соглашение по ЯО между Россией и Белоруссией не приблизит деэскалацию
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Российско-белорусское соглашение о размещении в республике нестратегического ядерного оружия «не способствует деэскалации», сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
По его словам, соглашение не приблизит снижение напряженности, а напротив, ее повысит, передает ТАСС.
Стано добавил, что соглашение между странами можно рассматривать в контексте «российской агрессии» и ее поддержки со стороны Белоруссии.
«Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и реагировать, насколько необходимо», – заявил он.
Ранее главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.
Как отмечал российский лидер Владимир Путин, российская сторона не намерена отдавать белорусской тактическое ядерное оружие России, но будет размещать его в республике и обучит военных, как США в Европе.
Патрушев: Многие страны назвали конфликт на Украине войной США против России
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Многие страны констатировали, что в ходе конфликта на Украине США воюют против России, заявил секретарь Совбеза (СБ) России Николай Патрушев по итогам XI международной конференции по безопасности.
Патрушев отметил, что многие страны, говоря о многополярности, заявляют, что такой мир уже установился, а США стремятся доминировать и их не устраивает многополярность, передает ТАСС.
Также, по словам Патрушева, многие страны называли Россию и Китай новыми центрами многополярного мира и констатировали, что Запад это не устраивает. Секретарь СБ России заявил, что страны – участницы международной конференции безопасности пришли к выводу, что Запад решил ослабить Россию и Китай, либо ликвидировать эти центры многополярного мира.
«В отношении России, они говорят, выбрана такая тактика, ведь все на Западе говорят, что Россия и Украина воюют. Ничего подобного. Воюют США против России», – отметил Патрушев.
Ранее Путин заявил, что ЕАЭС становится одним из центров многополярного мира.
Госдолг США превысил российский в 107 раз
Американский госдолг превысил российский в 107 раз
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Государственный долг Соединенных Штатов по итогам прошлого года сравнялся с совокупной задолженностью 13 крупнейших государств-должников и превысил российский в 107 раз, следует из расчетов на основе данных национальных министерств финансов.
Так, госдолг США по итогам 2022 года достиг рекордных в 31,42 трлн долларов, а обязательства следующих 13 крупнейших должников в сумме составляют всего на 23 млрд меньше – 31,4 трлн долларов.
На втором месте по задолженности за США следует Япония с долгом в 9,59 трлн долларов, за ней идет Китай, госдолг которого составляет 3,75 трлн долларов. Немногим меньше задолжала Британия – 3,03 трлн долларов. На пятой строчке среди крупнейших стран-должников расположилась Италия с долгом в 2,88 трлн долларов. В десятку также входят Франция, Индия, Германия, Испания и Канада.
Госдолг России по итогам прошлого года составил 294,8 млрд долларов. При этом за первый квартал 2023 года задолженность российского правительства снизилась на 15,2 млрд долларов. За это же время госдолг США продолжил расти и увеличился на 0,1%, достигнув нового рекорда в 31,46 трлн долларов.
Для сравнения брался показатель совокупного прямого долга федерального правительства на конец четвертого квартала 2022 года, передает РИА «Новости».
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает возможной ситуацию, при которой США столкнутся с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня.
В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха»
Sohu: Размещение российского ЯО в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха», сообщается в статье китайского портала Sohu.
По мнению автора материала, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия Москвы сможет составить конкуренцию НАТО, в частности Соединенным Штатам, которые размещают ядерные боеголовки у своих союзников в Европе, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что этот шаг сможет оказать сдерживающий эффект на Украину, в связи с тем, что Киев находится рядом с белорусской границей.
«Если там будет размещен «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», – отметил автор статьи, добавив, что этот шаг со стороны Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь.
Также Sohu укзаывает, что на такой шаг Запад не может предпринять никаких действий, кроме критики и пустых угроз.
Кроме того, автор заметил, что Североатлантический альянс не осмеливался трогать Минска и раньше, а теперь и подавно НАТО не решится действовать опрометчиво.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
Глава генштаба США: Вашингтон обязал Киев не применять поставленное оружие для атак на Россию
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Вашингтон при поставках вооружений Киеву установил правило, чтобы данная техника не применялась для атак на признанную США территорию России, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли отметил, что военные США пока выясняют, применялись ли предоставленные США вооружения при вылазках диверсантов в Белгородской области, ответа прямо сейчас нет, передает ТАСС.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Американский экономист объяснил, как США развязали конфликт на Украине
Экономист Сакс: США развязали конфликт на Украине, установив в этой стране русофобский режим
Власти США для развязывания конфликта на Украине организовали две провокации, заявил американский экономист Джеффри Сакс.
Сакс в статье для издания Common Dreams пишет, что, во-первых, США стремились расширить НАТО за счет присоединения к альянсу Украины и Грузии. Вторым фактором, который привел к украинскому конфликту, экономист считает установление в этой стране в 2014 году «русофобского режима», передает RT.
Стрельба на Украине, напомнил Сакс, началась после того, как свергли экс-президента Украины Виктора Януковича.
Ранее Сакс заявлял: чтобы лучше понять позицию России, нужно поставить на место Украины Мексику.
Медведев не исключил победы «парня с деменцией» на выборах в США
Медведев счел возможной победу «парня с деменцией» на выборах президента США
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев выразил опасения в связи с тем, что победу на президентских выборах в США в 2024 году может одержать «парень с деменцией».
Медведева во время его визита во Вьетнам спросили, кто из возможных победителей выборов в США вызывает наибольшие симпатии у российской стороны. Как заявил в ответ замглавы Совбеза России, «главное, чтобы не выбрали парня с деменцией». «А выбрать могут», – приводит его слова ТАСС.
Оценивая кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа, Медведев заявил, что «Трамп – хороший парень, но трусоват». По мнению Медведева, Москве «исторически было легче всегда работать» с представителями Республиканской партии США.
Также Медведев заявил, что американский предприниматель Илон Маск «оказался неожиданно нашим парнем». При этом Медведев указал, что Маск не может баллотироваться в президенты США, так как «у него не натуральное происхождение» (Маск родился в ЮАР, у него гражданство ЮАР, Канады и США). «Но я бы на его месте подумал, чтобы начать компанию, чтобы изменить конституцию», – сказал Медведев. Вторая статья конституции США в том числе определяет порядок формирования исполнительной ветви власти.
Напомним, в феврале Медведев с иронией заявил, что прогрессирующая деменция Джо Байдена не должна стать помехой для выдвижения его кандидатуры на второй срок на должность президента США.