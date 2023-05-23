В Москве начался хакатон по созданию русских супергероев

На втором творческом хакатоне по созданию контента для детей и подростков молодые специалисты киноиндустрии начали работу над оригинальными образами русских супергероев, организатором выступил финалист четвертого сезона «Лидеров России» и глава продюсерской компании Владимир Микулич.

Хакатон стартовал 23 мая в Москве, его участниками стали молодые специалисты киноиндустрии – студенты старших курсов и выпускники Института кино НИУ «Высшая школа экономики», Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) и Института кино и телевидения (ГИТР), сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В состав команд вошли сценаристы, режиссеры и продюсеры. За восемь часов им необходимо подготовить презентацию оригинального проекта с участием новых русских супергероев.

«В этом году мы расширили сотрудничество с вузами – впервые вместе со студентами ВГИКа и ГИТРа в хакатоне принимают участие ребята из Высшей школы экономики. Опыт прошлого года оказался успешным, поэтому мы продолжим фокусировать молодые команды на создание видеоконтента, ориентированного на детско-юношескую аудиторию в возрасте 14–25 лет. Кроме того, в этом году мы решили предложить участникам создать оригинальные образы русских супергероев. Посмотрим, как ребята с этим справятся», – отметил Микулич.

Оценивать работу молодых кинематографистов будут представители Гильдии продюсеров России и телеканала СТС, онлайн-кинотеатров и социальных сетей.

Победители хакатона, как и в прошлом году, получат возможность заключить контракт с продюсерской компанией на разработку сценария для того, чтобы под руководством экспертов превратить хорошую идею в реальное кино или сериал. Первый хакатон прошел в июле 2022 года. Его участники занимались разработкой идей фильмов и сериалов для современных российских школьников.

«Команда, которая выиграла в прошлом хакатоне, сегодня уже имеет поддержку от двух онлайн-кинотеатров и одного телеканала. А на прошлой неделе проект прошел первый тур отбора на получение грантовой поддержки Института развития интернета. Это еще один шаг на пути к тому, чтобы запустить его в производство и воплотить задумку ребят», – рассказал Микулич.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России. За все сезоны на участие в нем подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон конкурса.