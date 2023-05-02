Депутат Вассерман: Отношение к трагедии в Одессе доказало преступный характер украинской власти

Девять лет назад в Одессе был осуществлен акт террора, целью которого стало устрашение всех противников преступной украинской власти. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя годовщину трагедии в одесском Доме профсоюзов.

«Трагедия, произошедшая девять лет назад в Одессе, показала степень необходимости возвращения в Россию не только Крыма, но и других исторически русских земель. И задача нашей страны сегодня – защитить всех тех, над кем нависла угроза неонацизма. И дело здесь не только в самом преступлении, когда боевики националистических организаций убили в Доме профсоюзов несколько десятков человек», – сказал депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман.

«Гораздо важнее и ужаснее, на мой взгляд, оказались последствия этого преступления. По обвинениям в беспорядках арестовывали людей, выживших после этой чудовищной расправы. Запрещаются какие бы то ни было действия в память о погибших в Доме профсоюзов. А тех, кто это преступление организовал и совершил, не тронули. Они не только остались безнаказанными, многие из них потом сделали себе карьеру на Украине», – акцентировал собеседник.

«Поэтому те, кто назвал себя государственной властью на Украине, на самом деле террористы и преступники. Девять лет назад был осуществлен акт террора, целью которого стало устрашение всех противников преступной украинской власти», – заключил Вассерман.



Напомним, 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов погибли 48 человек, ранения получили более 240. Тогда националисты атаковали палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку статуса государственного. Часть активистов укрылась в Доме профсоюзов, но радикалы подожгли его.

21 февраля 2022 года, в день признания ЛНР и ДНР, президент России Владимир Путин подчеркнул, что «невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов». «Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их покарать, найти и предать суду», – заявил он.





