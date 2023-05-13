|
|
В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России
Newsweek: США зависят от поставок ядерного топлива из России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Новости
Соединенные Штаты по-прежнему зависят от поставок ключевого сырья из России, пишут американские СМИ.
В статье Анны Скиннер, вышедшей в журнале Newsweek, говорится, что Россия «по-прежнему прочно удерживает в руках то, в чем нуждаются многие страны». Речь идет о ядерном топливе, поясняет она.
Автор статьи отмечает, что обогащение урана является узкоспециализированным процессом, «который может осуществляться только в определенных странах, таких как Россия», передает РИА «Новости».
Москва, по словам Скиннер, обладает одними из крупнейших в мире запасов урана.
Американские компании, продолжает автор статьи, дорого платят за ресурсы, необходимые для питания реакторов, что в свою очередь означает, что в период конфликта они финансируют как Россию, так и Украину.
Автор публикации пишет, что в США насчитывается 93 реактора, они обеспечивают пятую часть национальной энергии. При этом от Росатома поступает четверть ядерных ресурсов, необходимых для выработки этой энергии, говорится в статье.
В период, когда мир борется с последствиями изменений климата и растущей тревогой по этому поводу, ядерная энергия переживает возрождение, подчеркивается в статье.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о предложении, озвученном в США, о запрете импорта российского урана.
В США допустили возможность ослабления санкций против России
CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против России для обмена заключенных в РФ американцев
|
|
Ради освобождения находящихся в РФ в заключении американцев Белый дом изучает возможность ограниченного ослабления санкций против Москвы и ведет переговоры с союзниками о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену, сообщили источники телеканала CNN в американской администрации.
По имеющимся у источников телеканала сведениям, при ведении переговоров с союзниками США о включении содержащихся в этих странах россиян в сделку по обмену акцент делается на гражданах РФ, которым были предъявлены обвинения в шпионаже, передает ТАСС.
Как указывает телеканал, Соединенные Штаты ставят своей основной целью возвращение арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного ранее в России по той же статье американца Пола Уилана. В Вашингтоне пытаются понять, какие нестандартные предложения могут заинтересовать Москву.
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, переговоры США с союзниками и партнерами ведутся интенсивно уже несколько месяцев, они активизировались после того, как стало ясно, что вернуть Уилана одновременно с Бриттни Грайнер (американской баскетболисткой, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков) не получится. Понимание этого факта привело к тому, что правительство США удвоило усилия с целью найти способ вернуть Уилана домой, утверждает источник.
Ранее сообщалось, что в США заметили разрушительный эффект от санкций против России.
США пригрозили Грузии санкциями в случае прямых авиарейсов в Россию
В Госдепе США допустили введение санкций против авиакомпаний Грузии в случае возобновления прямых авиарейсов с Россией
Возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепе напомнили, что ряд западных государств, включая Соединенные Штаты, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление прямых авиарейсов между Россией и Грузией вызовет в Госдепе США обеспокоенность по поводу возможного введения санкций в отношении грузинских авиакомпаний, которые будут обслуживать самолеты, находящиеся под импортным и экспортным контролем, передает ИА EADaily.
В Госдепартаменте США также выразили мнение, что, учитывая конфликт на Украине, для Грузии сейчас якобы не время углублять отношения с Россией. По версии Госдепа США, для грузинского народа якобы предпочтительнее, чтобы Россия вывела свои войска с 20% территории Грузии, которую в Вашингтоне считают оккупированной, чем занималась восстановлением прямого авиасообщения между странами или отменой визового режима.
Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал решение России отменить визовый режим для граждан республики. В свою очередь грузинские радикалы пообещали «физическое противодействие» российским авиакомпаниям в случае возобновления прямого авиасообщения между странами.
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
Арестованный в США россиянин отказался от сделки со следствием
Посол Антонов: Россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием в США
|
|
Россиянин Владислав Клюшин, обвиненный в США в киберпреступлениях, отказался от сделки со следствием, заявил посол России в США Анатолий Антонов после посещения гражданина РФ в пенитенциарном учреждении в округе Плимут в юго-восточной части штата Массачусетс.
По его словам, российский соотечественник ведет себя достойно, на сделку со следствием он не пошел, передает ТАСС.
Антонов, отвечая на вопрос о том, пытались ли американские спецслужбы склонить Клюшина к сотрудничеству, отметил, что делались намеки в отношении возможной сделки. Он подтвердил, что Клюшин от сделки отказался, поскольку считает свой арест несправедливым.
Он также добавил, что вынесение приговора по делу Клюшина ожидается в США 23 мая. По его мнению, ему может грозить более 20 лет тюремного заключения.
В феврале присяжные в суде в американском Бостоне признали учредителя IT-компании «М13» Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. Теперь суд должен установить окончательный срок заключения.
Напомним, Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США в конце 2022 года. США считают россиянина причастным к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании, он обвиняется также в проведении инсайдерских сделок.
В США заметили разрушительный эффект от санкций против России
Red Pilled TV: Санкции против России уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире
|
|
Введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины и полностью изменили положение доллара США в мире, заявил экс-ведущий телеканала Fox News Клейтон Моррис в размещенном на YouTube-канале Red Pilled TV видео.
Моррис пришел к выводу, что введенные для сдерживания России экономические санкции уничтожили экономику Украины, так как украинские макроэкономические показатели начали стремительно ухудшаться после введения антироссийских санкций. Он также обратил внимание, что показатели ВВП России вернулись к довоенным значениям, назвав это парадоксом, передает РИА «Новости».
Моррис также отметил, что ограничения полностью изменили положение доллара США в мире. Журналист пришел к выводу, что за последний год доля доллара в мировых валютных резервах снижалась в десять раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. Так, в период с 2001 по 2022 годы доля мировых валютных резервов, хранящихся в долларах, снизилась с 71 до 55%, а за последний год она сократилась еще на 8%. По мнению Морриса, существующая обстановке в мире заставляет страны использовать другие валюты для торговли, что является опаснейшей угрозой для финансовой системы США.
Ранее в Китае заявили об «охватившей планету дедолларизации» из-за решения США использовать финансовую систему в качестве оружия против России.
В Польше испугались остаться наедине с Россией после поражения Украины
Mysl Polska: Польша останется наедине с Россией после поражения Украины
|
|
Вашингтон оставит Варшаву один на один с Москвой после того, как проиграет Киев, поскольку сам будет в состоянии вооруженного конфликта с Пекином, полагает обозреватель газеты Mysl Polska Анджей Шлензак.
Украинские подразделения не побеждают на поле боя, и шансов у нее победить все меньше, заявил обозреватель Mysl Polska, передает радио Sputnik.
Американская сторона намеревается конфликтом на Украине максимально ослабить Россию политически, экономически и в военном плане. Китай же не может позволить ослабить Россию.
КНР, вступая в игру на Украине, превращается из регионального игрока в глобального и приближает начало конфликта США и Китая, и это не скажется лучшим образом на Польше, полагает автор статьи.
Если Киев проиграет Москве, а на другой части света вспыхнет китайско-американский конфликт, то вряд ли Вашингтон поддержит Варшаву, указал Шлензак.
США придется сосредоточить все силы против Китая и привлечь к этому НАТО, а Польша, разрушившая отношения с Россией, не сможет ни на кого рассчитывать, пояснил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бут решил подать в суд на создателей сиквела к фильму «Оружейный барон»
|
|
Возвращенный из США российский предприниматель Виктор Бут захотел подать в суд на создателей сиквела «Оружейного барона», чьим прототипом называют самого Бута.
Бут узнал о планирующихся съемках второго фильма о нем из СМИ, он выразил недоумение желанию Голливуда снимать продолжение «Оружейного барона», передает ТАСС. По его словам, это выгодно тем, кто в США стоял за всей кампанией клеветы в его адрес и за провокацией в отношении России. Теперь же, по мнению Бута, они намерены повторить «свою грязную пропагандистскую схему».
Бут планирует с помощью своего адвоката в США остановить съемки ленты и взыскать с его авторов материальную компенсацию. Вырученные средства он планирует направить на поддержку семей военнослужащих, погибших в ходе СВО.
В конце 2022 года отбывающего наказание в США Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием. В 2012 году его осудили на 25 лет тюрьмы.
В январе Бут пояснил, что никогда не занимался оружейным бизнесом, и приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой.
Американист Дудаков: США действительно могут прийти к дефолту через 10 лет
|
|
Конгресс и Белый дом уже традиционно угрожают друг другу экономическим коллапсом, но со временем им наверняка удастся договориться. Правда, угрозу дефолта это не отменяет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Джо Байден пригрозил проблемами всему миру в случае дефолта в США.
«Политическая борьба в США обостряется. Конгресс и Белый дом пытаются использовать тему дефолта, чтобы склонить друг друга к определенному компромиссу. В принципе, это нормальная ситуация для Штатов, и рано или поздно стороны найдут общий знаменатель», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Тем не менее проблемы у Штатов действительно имеются. Дефицит бюджета в этом году намечается колоссальный – около 2 трлн долларов. В перспективе, лет через десять, госдолг может стать настолько большим, что обсуждать его будет бессмысленно. Тогда, конечно, дефолт действительно станет возможным», – отмечает собеседник.
«Сейчас же стороны, скорее всего, снова договорятся. В принципе, население США тоже ждет заявлений о найденном компромиссе. Люди хотят увидеть сокращение госрасходов, но политические элиты в Вашингтоне редко интересуются мнением американцев, поэтому Белый дом и Конгресс, вероятно, урежут минимальные суммы, а ближе к июню поднимут потолок госдолга», – резюмирует Дудаков.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае возможного дефолта американская экономика скатится в рецессию, а репутации Соединенных Штатов в мире будет нанесет чрезвычайный ущерб. При этом в возможном дефолте Байден обвинил республиканцев, так как, по его словам, США имеют возможность платить по своим долгам.
После этого лидер Штатов заблудился на мероприятии и не смог самостоятельно покинуть сцену. Во время трансляции, которую вел YouTube-канал PBS NewsHour, Байден попрощался с залом, развернулся и попытался найти выход, однако остановился в нерешительности, после чего к нему подошел помощник и показал дорогу, предложив проследовать вслед за ним.
Позже Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе добиваться дефолта по госдолгу США, если американская администрация под руководством Джо Байдена не примет их предложения по бюджету. При этом он выразил мнение, что экономического коллапса не случится, поскольку «демократы дадут слабину». Трамп добавил, что подобное развитие событий никому не нужно, но это лучше того, что происходит сейчас
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Соединенные Штаты устраивают драму на фоне проблем с госдолгом и возможным дефолтом, разыгрывая тем самым весь мир.
Медведев назвал выход Техаса из США и Шотландии из Британии «вопросом будущего»
|
|
Выход Техаса из состава Соединенных Штатов и выход Шотландии из состава Британии – это вопрос будущего, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В вопросе самоопределения Запад придерживается двойных стандартов, с западной точки зрения, право на провозглашение независимости и присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, есть только в выгодных же Западу случаях, заявил зампред Совбеза, передает ТАСС.
Медведев пояснил, что говорит о вхождении в состав США Калифорнии и Техаса.
«Кстати, посмотрим еще, что там будет на тему отделения Техаса от США или [на тему] Шотландии и Великобритании. Но это вопрос будущего», – сказал он.
Также Медведев напомнил, что спецоперация проводится для защиты суверенитета России и ее территориальной целостности, а также для обеспечения безопасности миллионов жителей страны.
Против России ведется «полномасштабная гибридная война», и украинскую сторону усиленно накачивают летальным оружием всех видов, а также поощряют террор в пограничных российских регионах.
Оппоненты России «фактически ведут дело к третьей мировой войне, к глобальной катастрофе», но в ней не может быть победителей, заключил Медведев.
В январе зампред Совбеза заявлял, что угроза новой мировой войны сильно возросла.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт Скотт Риттер: США должны вернуть доверие России
Автор книги «Гонка разоружения» американец Скотт Риттер назвал способы искоренения русофобии в США
|
|
США должны вернуться к договору РСМД, поскольку в Европе и мире растет экзистенциальная угроза. При этом, чтобы договор начал действовать, США должны заслужить доверие России, сказал американский военный эксперт Скотт Риттер. Ранее в среду он презентовал в Москве свою книгу «Гонка разоружения».
«Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) стал предшественником гораздо более важного Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вторая принципиальная ценность РСМД была в том, что в конце 1980-х США и СССР начали выстраивать механизмы доверия между собой. Мы уважали друг друга», – рассказал Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. «Но затем СССР распался, мы перестали уважать вашу страну. Мы перестали понимать важность договора. Я надеюсь, что Россия снова вступит в отношения с США, подобные тем, что предусмотрены ДРСМД. Но вопрос в том, будет ли Москва снова доверять нам после того, как Вашингтон вышел из этого договора?» – подчеркнул спикер.
«Как говорил Рональд Рейган по-русски: «Доверяй, но проверяй». То есть в случае возобновления ДРСМД, стандарты и требования по обоюдной верификации сильно возрастут. Потому что, к сожалению, пока США вашего доверия не заслужили», – отметил он.
«Мы подписали договор, потому что эти ракеты создавали экзистенциальную угрозу для Европы и всего мира. ДРСМД отлично выполнял свои задачи. Но в какой-то момент США сочли договор неудобным для себя и подумали, что угроза миновала, и вышли из него. При этом Вашингтон обвинял Москву в том, что делал сам. Сейчас экзистенциальная угроза для Европы и всего мира возвращается, потому мы снова должны войти в ДРСМД», – заверил Риттер.
Также он коснулся того, как в США можно искоренить русофобию. «Это не произойдет в одночасье, это длительный марафон, в котором должны будут участвовать миллионы людей. Мы должны открыть Россию для американского общества. И кто-то должен сделать первый шаг, я – один из таких инициативных людей. Надеюсь, присутствующие в этом зале пойдут со мной. В конце концов, нас может быть уже несколько миллионов, и тогда, надеюсь, мы весьма продвинемся в установлении хороших отношений между нашими странами», – заявил писатель в ходе презентации.
В среду Скотт Риттер представил в Московском доме книги свою книгу «Гонка разоружения» и пообщался с российскими читателями. Риттер регулярно выступает с критикой в адрес США и НАТО, западных поставок оружия на Украину и дальнейшего разжигания украинского кризиса.
Книга «Гонка разоружения» повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. На страницах книги автор показывает отношение американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, делится воспоминаниями о работе инспекторов по контролю вооружений со стороны США на Воткинском заводе, рассказывает о жизни американцев в сердце Удмуртии и своих впечатлениях об СССР.
ДРСМД был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. По нему стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. 2 августа 2019 года США вышли из договора.
Байден заявил о готовности США уничтожить запасы химоружия
Байден заявил о готовности его администрации завершить уничтожение запасов химического оружия США к осени
|
|
К осени 2023 года администрация США готова полностью завершить процесс ликвидации американского химического оружия, заявил президент США Джо Байден.
Его письменное заявление распространили в преддверии Пятой конференции государств – участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия. Конференция состоится 15–19 мая в Гааге, передает ТАСС.
Байден заявил, что США «подают пример». По его словам, ликвидация американских запасов станет «вехой разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности».
Он заявил, что химоружие «принесло немыслимые ужасы» и «никогда больше не должно разрабатываться и применяться». Байден призвал весь мир «встать на защиту правды и присоединиться» к США «в деле привлечения к ответственности за нарушения этого договора». В частности, Байден выступил с обвинениями в адрес Сирии, которая якобы применяла зарин и хлор, и России, которая, по его словам, использовала нервно-паралитическое вещество «Новичок».
Напомним, что США являются единственным участником Конвенции о запрещении химоружия, не завершившим процесс уничтожения своего запаса химического оружия. В 2021 году США ввели санкции против России, обвинив ее в применении химоружия. В Кремле подчеркивали, что Россия уничтожила все химическое оружие и рассчитывает, что США, тоже это сделают. США неоднократно переносили сроки завершения ликвидации химического оружия.
В Пентагоне пояснили задержку поставок танков Abrams Украине
В Пентагоне рассказали, когда США могут поставить танки Abrams Украине
США сейчас делают все необходимое, чтобы ускорить передачу Киеву танков Abrams, их могут поставить в начале осени, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, танки передадут Киеву, когда украинские военные научатся обращаться с ними, это произойдет осенью, сейчас они обучаются в Европе, процесс идет небыстро, сообщает ТАСС.
Изначально планировалась передача танков летом. «И мы создаем инфраструктуру, предназначенную для того, чтобы поддерживать и обслуживать эти средства», – сказал шеф Пентагона.
Ранее сообщалось, что танки Abrams были переданы в Германию, чтобы украинские военные прошли на них обучение.
В США назвали второе после ядерного самое опасное оружие России
Newsweek: Российские подводные лодки являются критической угрозой для стран НАТО
«Критическую угрозу» для стран НАТО представляет российский подводный флот, при этом противолодочные возможности Североатлантического альянса «атрофировались» после холодной войны, пишут американские СМИ.
В статье Newsweek говорится, что эта российская техника считается грозной силой. Вашингтон с союзниками стремится «сравнять счет» в гонке вооружений, поскольку Россия «способна ударить» по любой точке территории Соединенных Штатов, сказано в публикации.
Если оставить ядерное оружие за скобками, российские подводные лодки являются «самой большой угрозой» для НАТО, передает РИА «Новости» выводы автора статьи.
Newsweek и ранее писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как российские подлодки могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Пентагон: В случае дефолта американские военные останутся без зарплаты
Остин заявил о невозможности стабильно выплачивать довольствие ВС в случае дефолта
Дефолт в США станет причиной того, что военнослужащим страны не получится стабильно выплачивать денежное довольствие, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, дефолт повлиял бы на репутацию Пентагона по всему миру.
«В реальности это будет значить, что мы в некоторых случаях не сможем платить нашим военным в какой бы то ни было степени стабильно», – передает ТАСС слова Ллойда.
Ранее экс-глава страны Дональд Трамп призвал республиканцев в Конгрессе добиваться дефолта по госдолгу США, если власти не примут их предложения по бюджету.
Госдеп США пригрозил Грузии санкциями в случае введения авиасообщения с Россией
Работающие в аэропортах Грузии компании могут попасть под санкции США, если займутся обслуживанием российских самолетов, заявил руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
Это должно вызывать большую обеспокоенность у компаний, работающих в грузинских аэропортах, добавил он, передает ТАСС.
Ранее основатель грузинкой авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что нельзя исключать возобновление прямых полетов из Грузии в Россию после соответствующей подготовки.
Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой будет новая страница российско-грузинских отношений.
Глава МВД Турции: США вмешиваются в выборы в стране
Глава МВД Турции Сойлу: США вмешиваются в выборы в стране
Соединенные Штаты вмешиваются в выборы в Турции, заявил в эфире CNN Turk министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
По его словам, это стало очевидным в самой Турции, даже президент США Джо Байден этого не скрывает. Также показательно недавнее нападение на Мухаррема Индже, понятно, откуда это координировалось, передает РИА «Новости».
Ранее Сойлу заявил, что западная пресса во главе с США активно пишет о выборах президента в Турции, чтобы проманипулировать их результатами.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему конкуренция на президентских выборах в Турции оказалась такой острой.