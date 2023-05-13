В США заявили о зависимости от ключевого сырья из России

Военный эксперт Скотт Риттер: США должны вернуть доверие России

Автор книги «Гонка разоружения» американец Скотт Риттер назвал способы искоренения русофобии в США

США должны вернуться к договору РСМД, поскольку в Европе и мире растет экзистенциальная угроза. При этом, чтобы договор начал действовать, США должны заслужить доверие России, сказал американский военный эксперт Скотт Риттер. Ранее в среду он презентовал в Москве свою книгу «Гонка разоружения».

«Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) стал предшественником гораздо более важного Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Вторая принципиальная ценность РСМД была в том, что в конце 1980-х США и СССР начали выстраивать механизмы доверия между собой. Мы уважали друг друга», – рассказал Скотт Риттер, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по вооружениям в Ираке. «Но затем СССР распался, мы перестали уважать вашу страну. Мы перестали понимать важность договора. Я надеюсь, что Россия снова вступит в отношения с США, подобные тем, что предусмотрены ДРСМД. Но вопрос в том, будет ли Москва снова доверять нам после того, как Вашингтон вышел из этого договора?» – подчеркнул спикер.

«Как говорил Рональд Рейган по-русски: «Доверяй, но проверяй». То есть в случае возобновления ДРСМД, стандарты и требования по обоюдной верификации сильно возрастут. Потому что, к сожалению, пока США вашего доверия не заслужили», – отметил он.

«Мы подписали договор, потому что эти ракеты создавали экзистенциальную угрозу для Европы и всего мира. ДРСМД отлично выполнял свои задачи. Но в какой-то момент США сочли договор неудобным для себя и подумали, что угроза миновала, и вышли из него. При этом Вашингтон обвинял Москву в том, что делал сам. Сейчас экзистенциальная угроза для Европы и всего мира возвращается, потому мы снова должны войти в ДРСМД», – заверил Риттер.

Также он коснулся того, как в США можно искоренить русофобию. «Это не произойдет в одночасье, это длительный марафон, в котором должны будут участвовать миллионы людей. Мы должны открыть Россию для американского общества. И кто-то должен сделать первый шаг, я – один из таких инициативных людей. Надеюсь, присутствующие в этом зале пойдут со мной. В конце концов, нас может быть уже несколько миллионов, и тогда, надеюсь, мы весьма продвинемся в установлении хороших отношений между нашими странами», – заявил писатель в ходе презентации.

В среду Скотт Риттер представил в Московском доме книги свою книгу «Гонка разоружения» и пообщался с российскими читателями. Риттер регулярно выступает с критикой в адрес США и НАТО, западных поставок оружия на Украину и дальнейшего разжигания украинского кризиса.

Книга «Гонка разоружения» повествует об истории заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. На страницах книги автор показывает отношение американского правительства к вопросам разоружения и контроля ядерного оружия, делится воспоминаниями о работе инспекторов по контролю вооружений со стороны США на Воткинском заводе, рассказывает о жизни американцев в сердце Удмуртии и своих впечатлениях об СССР.

ДРСМД был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. По нему стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. 2 августа 2019 года США вышли из договора.

