Российские войска за сутки уничтожили 400 украинских военных

Российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, а также гаубица Д-20, говорится в Telegram-канале МО.

На Краснолиманском направлении уничтожено до 225 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка Донецкой народной республики, Орехов и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 96 районах.

Кроме того, уничтожены три склада с артиллерийскими боеприпасами противника в районах населенных пунктов Огурцово Харьковской области, Курахово Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Красногоровка Донецкой народной республики и Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3651 беспилотный летательный аппарат, 415 зенитных ракетных комплексов, 8534 танка и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4501 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 9292 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных.