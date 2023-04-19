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19 апреля, среда | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
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Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
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Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Послов США, Британии и Канады вызвали в МИД
МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады
В российский МИД вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, сообщили в МИД России.
Отмечается, что послов вызвали в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, передает РИА «Новости».
В США россиян обвинили в проведении вредоносной кампании в интересах Москвы
В США россиян обвинили в проведении кампании по оказанию влияния в интересах Москвы
Власти США обвинили четырех американцев и трех россиян в проведении информационной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах в интересах Москвы, заявили в американском Министерстве юстиции.
Присяжные в штате Флорида признали достаточными предоставленные властями улики для предъявления обвинений четырем гражданам США и трем россиянам в действиях в интересах правительства России и в сотрудничестве с ФСБ для проведения многолетней вредоносной кампании по оказанию влияния в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Также отмечается, что рассекречены материалы дела россиянки Натальи Бурлиновой. Считается, что она вступила в сговор с сотрудником ФСБ, действовала в качестве нелегального агента России в США.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему организацию «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой обвинили в работе с российской разведкой и российским правительством.
NYT признала провал попытки Запада оставить Россию без чипов
New York Times сообщила о «проскальзывании» в Россию электронных компонентов с Запада на миллионы долларов
Санкции Запада не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, пишут СМИ.
В марте США и ЕС передали друг другу данные о «запрещенных технологиях на миллионы долларов», которые «проскальзывают» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Электронные компоненты, в том числе восемь особенно чувствительных категорий, идут в Россию через Армению, Казахстан и другие страны, особенно увеличились поставки чипов из Китая. Указанные компоненты используются в вооружениях для российской спецоперации на Украине.
Как пишет New York Times, запрет «стал вызовом», в котором Западу не удалось добиться «чистой победы». Запад направляет на Украину оружие, а Россия тем временем применяет американские и европейские технологии, пишет газета.
Напомним, генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что в российской электронике намерены использовать микропроцессоры из дружественных стран, а также указал на необходимость запуска в России собственного производства микрочипов.
Лавров обвинил США в готовности «обмануть в любой момент»
Лавров заявил, что США гораздо чаще обманывают, чем выполняют обещания
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Всем прекрасно известно, что США могут обмануть в любой момент; они гораздо чаще обманывают, чем выполняют собственные обещания и предложения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто попросили прокомментировать то, что США намекали на возможность снятия санкций с Венесуэлы, но потом пригрозили еще большим давлением. Лавров выразил поддержку Венесуэле, заявив: «Это их (народа Венесуэлы) страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям». Лавров подчеркнул, что Венесуэла должна самостоятельно определять, «как развивать свое государство»
Оценивая реакцию США на заявления главы МИД Бразилии по Украине, Лавров сказал, что «тут и комментировать нечего» – по его словам, США полагают, что лишь они, сами оставаясь «неподсудны, как им кажется», могут «выносить вердикты по любому поводу», передает РИА «Новости».
Лавров также обвинил США в злоупотреблении позицией страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. Он пояснил, что делегация России все же получила визы, но США ее «долго мурыжили», а отдельные российские «сотрудники не оказались среди этого списка». «Ну а журналистам, как вы сказали, не выдали вовсе», – отметил он, пообещав российским журналистам отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН.
Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва упрекнул Запад в «поощрении» конфликта на Украине. Вашингтон заявил, что Бразилия «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Также США остались недовольны тоном ответных заявлений МИД Бразилии.
Посол Британии покинула здание МИД без комментариев
Вызванная в МИД России посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт покинула здание российского дипведомства без комментариев, сообщают корреспонденты.
Уточняется, что британский дипломат пробыла в здании российского МИД около 20 минут, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в МИД были вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.
Напомним, спикер МИД Мария Захарова заявила, что западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны. Речь идет о заявлениях послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом).
WP указала на глубокую вовлеченность США в конфликт на Украине
WP в ответ на отказ Белого дома признавать прокси-войну с Россией указала на вовлеченность США в конфликт на Украине
Белый дом отрицает, что ведет прокси-войну против России, но просочившиеся в Сеть данные свидетельствуют, что США вовлечены практически во все аспекты конфлика на Украине, кроме участия войск США в боях, пишут американские СМИ.
В интернет попали «засекреченные оценки американских военных и разведывательных служб». Судя по ним, США располагают данными о вооружениях и России, и Украины, документами с оценками потерь, картами с «расположением войск, планами сражений и вероятными исходами на поле боя вплоть до самых маленьких городов», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Washington Post пишет, что документы «раскрывают степень участия США в борьбе на Украине», и демонстрируют, что Вашингтон применяет «обширный набор инструментов шпионажа и наблюдения», в том числе «передовые спутники и средства радиотехнической разведки», помогая Украине «наносить потери России».
Как пишет Washington Post, заявления Вашингтона о том, что Украина «борется за свое выживание» «могут и быть правдой, но администрация предоставила Украине более 40 млрд долларов военной и экономической помощи».
Напомним, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспектива мира с Украиной приблизится тогда, когда Запад, продвигающий этот конфликт, прекратит вести прокси-войну против России и займет реалистичную позицию по озабоченностям Москвы.
Американского журналиста избили в метро Москвы
Американского журналиста Дугана избили в метро Москвы
В столичном метро неизвестный атаковал американского журналиста Джона Марка Дугана, сейчас проводится проверка, сообщил источник в правоохранительных органах.
Нападение произошло 15 апреля в вагоне поезда на станции «Тверская», сказал собеседник РИА «Новости».
Подозреваемый ударил журналиста, у того диагностировали ушибы.
Американец – журналист, в 2016 году он попросил политического убежища в России.
Послу Британии заявили протест в связи с высказываниями по приговору Кара-Мурзе
В МИД России заявили протест послу Британии Деборе Броннерт в связи с ее выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России), рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
Он подчеркнул, что такие протесты рассматриваются как грубое вмешательство в дела России, передает РИА «Новости».
Оглашение приговора Кара-Мурзе посетили 40 дипломатов из 25 стран, среди которых США, Великобритания, Франция и Канада.
Ранее сообщалось, что в МИД были вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.
Напомним, спикер МИД Мария Захарова заявила, что западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны. Речь идет о заявлениях послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе.
Посол США приехала в здание МИД
Посол США в России Линн Трейси приехала в здание МИД
Вызванная в российский МИД посол США в Москве Линн Трейси приехала в здание российского дипведомства на Смоленской площади, сообщают корреспонденты.
Посол проследовала в здание дипведомства без комментариев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в МИД были вызваны послы Соединенных Штатов, Великобритании и Канады в связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу.
Напомним, спикер МИД Мария Захарова заявила, что западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны. Речь идет о заявлениях послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом).
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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МИД выразил протест послу США из-за высказываний в поддержку Кара-Мурзы
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Решительный протест был выражен послу США в Москве Линн Трейси в связи с провокационными заявлениями в поддержку публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в России иноагентом), сообщили в МИД России.
На сайте МИД говорится, что Москва будет пресекать любые шаги США, направленные на разжигание розни и вражды в российском обществе.
«Нарушающие же Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и злоупотребляющие своим статусом сотрудники посольства США досрочно завершат пребывание в Москве», – отмечается в заявлении.
Кроме того, на сайте указывается, что Москва заявила демарш послу Канады Элисон Ле Клэр из-за ее публичных комментариев в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе.
Ранее в МИД России заявили протест послу Британии Деборе Броннерт в связи с ее выступлениями у суда после приговора Владимиру Кара-Мурзе.
Напомним, спикер МИД Мария Захарова заявила, что западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны. Речь идет о заявлениях послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе.
Байден продлил запрет на прием судов под флагом России в портах США
Байден продлил запрет на прием в американских портах связанных с Россией морских судов
Глава американского государства Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения, в соответствии с которым введен запрет на прием в портах США морских судов под флагом России или же связанных с ней другим образом.
Байден считает, что специальная военная операция России на Украине – это «чрезвычайная ситуация», которая «нарушает или создает угрозу нарушения» международных отношений США. В связи с этим чрезвычайные полномочия, касающиеся «судов, связанных с Россией», продлеваются на год, передает ТАСС.
Напомним, США запретили прием судов под флагом России в своих портах в апреле 2022 года.
Политолог Рудаков: Страны НАТО должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине
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Россия по-прежнему вынуждена бороться с последователями Третьего рейха. Но сегодня это происходит на территории Украины, где под руководством США и ЕС нацизм вновь поднимает голову, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Напомним, 19 апреля отмечается День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.
«Преемственность традиций Третьего рейха стала идеологическим и культурный фоном для элит современной Украины. Это проявляется как на поверхностном уровне – символике, названиях военных соединений, позывных бойцов, так и на глубинном – в принятии нацистской идеологии», – сказал Александр Рудаков, эксперт российского Экспертного института социальных исследований.
«Сейчас власти Украины, опираясь на поддержку стран НАТО, стремятся уничтожить русский язык, культуру и русских людей в ряде регионов. Гитлеровские войска также делали ставку на террор, геноцид и показное насилие. Отрицание морали стало визитной карточкой украинской власти. И события вокруг Киево-Печерской лавры – лишнее тому доказательство», – напомнил собеседник.
«Россия же унаследовала верность традиционными ценностям и высокие идеалы, противопоставленные деструктивным действиям противника. В ходе нынешней спецоперации наши военные фактически уничтожают идеологических наследников Третьего рейха. Поэтому целью спецоперации является полная денацификация Украины», – отметил он.
«К слову, президент России Владимир Путин также указывал на важность признания геноцида мирного населения СССР. Сейчас это крайне актуально и как восстановление исторической справедливости, и как напоминание США и ЕС о недопустимости повторения чего-то подобного. Они должны понимать неизбежность наказания за поддержку нацизма на Украине», – резюмировал аналитик.
Ранее политики и эксперты сообщили, что в судебной истории современной России состоялось 11 процессов о признании геноцидом действий нацистов и их пособников против мирных советских граждан.
Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности».
В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп.
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