Пригожин по случаю Пасхи отдал Киеву большую группу украинских пленных

Ветеран «Альфы»: Купить взрывчатку для убийства Татарского Денисову помогла агентурная сеть

Ветеран «Альфы» Гончаров: Денисов не мог провезти взрывчатку через границу, она была куплена уже в России

Денисов мог купить взрывчатку либо в даркнете, либо ее предоставила некая диверсионная группа, работающая в России. К такому мнению в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты Сергей Гончаров и Олег Иванников. Ранее ФСБ опубликовала новые данные о причастных к теракту, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

«Убийства Дугиной и Татарского были организованы по одному сценарию. Взрывчатка, подрыв и бегство из России. Думаю, это действия одной группы людей, поскольку схемы очень похожи. Причем речь может идти об агентурных группах, работающих на местах, поскольку провезти взрывчатку через границу у злоумышленников не получилось бы», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Также очевидно, что бюст был сделан уже в Москве, взрывчатку заложили тоже на месте, а затем передали Треповой в готовом виде. Проблема в том, что в нынешних геополитических условиях рассчитывать на поимку сбежавшего Денисова за счет международного розыска не приходится. Вероятно, поиском должны заниматься наши разведчики», – полагает эксперт.

«Денисов, вероятно, заехал на территорию России под видом беженца. Взрывчатку мог приобрести в даркнете, либо у скрытой диверсионной группы, которая находится «в спящем режиме» на приграничных территориях и ожидает команды со стороны Главного управления разведки (ГУР) Украины и лично Кирилла Буданова», – в свою очередь добавил подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Если Денисов в конечном счете сбежит на территорию США или Британии, поймать его будет крайне непросто. Надежда останется только на тех, кто поддерживал Владлена Татарского, а таковых в мире немало. Они смогут передать данные нашим силовикам, а дальше дело будет за разведкой», – заключил собеседник.

Ранее ФСБ и СК вычислили соучастника убийства военкора Владлена Татарского – гражданина Украины Юрия Денисова. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, убийство Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин) вместе с ранее задержанной Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы (ДРГ) Юрий Денисов, 1987 года рождения, передает ТАСС.

С помощью сервиса экспресс-доставки через посредника он осуществил передачу подозреваемой в Москве взрывного устройства, которое было закамуфлировано под гипсовый бюст военкора.

В ЦОС отметили, что по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 года Денисов через территорию Латвии прибыл из Киева в Москву. Здесь он собирал сведения об образе жизни и местах, которые посещает военкор Татарский. Гражданин Украины для осуществления своей цели снял квартиру рядом с местом проживания журналиста, а также приобрел автомобиль.

Сразу после совершения теракта Денисов вылетел из России через Армению в Турцию. В данный момент инициирована процедура объявления подозреваемого в международный розыск. Кроме того, российские спецслужбы отметили, что организаторами теракта, в результате которого погиб военкор, «являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров».

Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадали более 40 человек. На прошлой неделе стало известно, что обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.

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