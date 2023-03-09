Женщины-ученые рассказали о работе в науке

Из общей численности российского профессорско-преподавательского состава 58,7% составляют женщины, согласно сборнику «Мужчины и женщины России. 2022» Росстата. В научной деятельности женщинам помогает нацпроект «Наука и университеты», инициированный президентом Владимиром Путиным.

Нацпроект позволяет открывать новые лаборатории, обновлять приборную базу ведущих организаций, определять гранты на передовые исследования, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По данным сборника Росстата, из общей численности профессорско-преподавательского состава 58,7% составляют женщины. Среди кандидатов наук женского пола, выполняющих научные исследования и разработки, – 43%, а докторов наук – 28%.

По данным Росстата, число девушек-аспирантов в российских вузах и научно-исследовательских институтах составляет 44%, а девушек-докторантов – 47%. В высших учебных заведениях по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры также обучается больше девушек, чем молодых людей, – 52% и 48% соответственно.

С каждым годом число женщин, развивающихся в сфере науки и развивающих науку, становится больше. Их привлекают самые разные тематики исследований, которые позволят достичь технологического суверенитета.

Так, Евгения Банецкая восемь лет трудится во Всероссийском научно-исследовательском институте сои (Амурская область). Это селекционно-семеноводческий центр, созданный по национальному проекту «Наука и университеты».

После окончания специалитета Евгения решила идти в аспирантуру. Определиться с темой исследований для защиты ученой степени молодому ученому помог научный руководитель Валентина Синеговская (бывший директор ВНИИ сои, главный научный сотрудник, доктор сельскохозяйственных наук, академик РАН). Научная работа Евгении основана на результатах уникального опыта исследований и наблюдений ВНИИ сои, опыта длительностью в 60 лет.

«В нашем институте ведется длительный опыт, заложенный еще в 1962–1964 годах, со смещением во времени. В ходе опыта изучаются изменения в почве, происходящие под воздействием вносимых удобрений. За прошедшие 60 лет прошло 11 полных ротаций пятипольного севооборота», – рассказала Банецкая о своей работе.

В Саратовской области студентки биологического факультета Арина Евсюкова, Валерия Тельнова и Анна Цвень под руководством заведующей кафедрой физиологии человека и животных Оксаны Семячкиной-Глушковской работают над стартапом «ЭЭГ электроды для мелких животных». Девушки представят проект в конкурсе «Студенческий стартап», который проводится по федеральному проекту «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Электроэнцефалография, сокращенно ЭЭГ – это неинвазивный метод исследования функционального состояния головного мозга человека или животного путем регистрации его активности с помощью специальных датчиков. По словам Семячкиной-Глушковской, этот метод является одним из ключевых для понимания новых явлений процессов, происходящих в мозге человека, которые активируются во время глубокого сна. Кроме того, ЭЭГ широко используется для изучения механизмов многих заболеваний головного мозга как у человека, так и у животных.