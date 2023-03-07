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Правозащитник объяснил признание Transparency International нежелательной организацией
Правозащитник Ионов: Признание Transparency International нежелательной – это ответ Москвы на действия Вашингтона
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Transparency International давно перестала выполнять заявленные антикоррупционные цели, превратившись в инструмент западной пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Ионов. Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность Transparency International нежелательной.
«Transparency International давно живет на бюджетные средства США и стран Евросоюза. Запад использовал ее в качестве пропагандистского рупора, что полностью уничтожило изначальную цель организации защищать права граждан и бороться с коррупцией», – считает Александр Ионов, председатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства.
«Эта компания достаточно часто предпринимала действия антиправительственного характера, причем не только против России. Так, ее сотрудники активно агитировали участников протестов в Белоруссии, подмывали на восстание население ближневосточных стран в период «арабской весны», – рассказывает эксперт.
«До определенного момента организация не пересекала красных линий и работала наравне с другими западными фондами и НКО. Тем не менее сейчас их деятельность претерпела существенные изменения. Заявляя о борьбе с коррупцией, они, например, стали закрывать глаза на очевидные махинации сына Байдена и воровство европейских политиков», – подчеркивает собеседник.
«В то же время их особенно интересует внутренняя ситуация в России. Очевидно, они активно стали отрабатывать прямые заказы со стороны Белого дома. Однако в условиях проведения СВО и информационной войны, которую против нас развязали на Западе, подобная ситуация не может сохраняться. Москва дает симметричный ответ на действия Вашингтона и Брюсселя», – акцентирует Ионов.
Ранее деятельность организации Transparеncy International в России была признана нежелательной. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ. В ведомстве подчеркнули, что структура на регулярной основе пыталась «вмешиваться во внутренние дела» страны.
Надзорный орган объяснил, что деятельность организации «явно выходит» за рамки обозначенных ею целей и задач. Формально Transparеncy International заявляла о борьбе с коррупцией по всему миру, однако структура очевидно оказывала попытки влияния на внутриполитический курс России. В ведомстве подчеркнули, что ситуация представляет угрозу для безопасности и конституционного строя РФ.
Информацию о решении в отношении Transparеncy International направили в Минюст для внесения в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной.
В начале февраля Генпрокуратура назвала нежелательной работу литовской неправительственной организации «Форум свободной России». Ранее ограничения коснулись фонда OCCRP и компании «Medusa Project».
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Ответ «испуганного» НАТО Путину рассмешил американского военного
Ветеран ВС США высмеял НАТО за видео с критикой Путина из-за Украины
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Опубликованное в аккаунте НАТО видео в ответ на заявление президента России Владимира Путина о спецоперации говорит, насколько напуган Запад, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
На официальной странице НАТО появилось видео с цитатами Путина, главы МИД Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о конфликте на Украине, альянс в ролике критикует главу российского государства и Кремль за позицию о причинах украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Драйвен высмеял критику НАТО за бездоказательность и отсутствие аргументов. По его словам, реакция альянса говорит о том, что США испугались: боятся, что люди им больше не поверят, поэтому и создают пропаганду, чтобы удержать власть.
Он отметил, что Запад не сможет контролировать мир, «это все равно, что пытаться зажать кулак, полный песка».
Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился с заявлениями президента России Владимира Путина, прозвучавшими во время послания Федеральному Собранию, о духовной катастрофе Запада.
WSJ: Байден остудил требующих «поражения России» лидеров Прибалтики
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Президент США Джо Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине, сообщили СМИ.
The Wall Street Journal со ссылкой на слова источника, знакомого с ходом переговоров, пишет, что в кулуарах недавнего визита Байдена в Варшаву президент США оказал давление на лидеров Прибалтики из-за их частых призывов к поражению России на Украине.
Как уточняет издание, среди близких союзников Украины в Восточной Европе есть опасения по поводу некоторых идей, появляющихся в западных столицах, о том, что Украине на каком-то этапе следует подготовиться к переговорам с Россией.
Байден также предположил на прошлой неделе, что бремя ответственности, возможно, придется перенести на дипломатию после победы Украины «на поле боя», как надеются официальные лица США и других западных стран.
Накануне обозреватель National Interest Майкл Гай выразил мнение, что вся территория Украины превратится в руины из-за отказа Киева от переговоров до поражения ВСУ.
В четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отбрасывает серьезные предложения о переговорном процессе по Украине.
Кроме того, американский политический аналитик Фарид Закария считает, что единственный путь разрешения украинского кризиса – мирные переговоры.
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин «не блефует»
Экс-офицер разведки США заявил, что Путин всегда открыто говорит о своих целях
Российский лидер Владимир Путин всегда открыто говорит о своих целях на Украине, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По его словам, на все вопросы можно найти ответы в словах Путина, который «не блефует»: если что-то говорит, то он это делает, передает РИА «Новости».
Он добавил, что российский лидер никогда своих намерений не скрывает и всегда говорит прямо о своих планах. Риттер отметил, что цели спецоперации по освобождению Донбасса будут достигнуты, а сам Путин не допустит, чтобы натовское оружие находилось у границ России.
Офицер отметил, что провал украинской стороны в конфликте уже осознают не только западные политики, но и сами украинцы.
Ранее власти США заявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи.
В США испугались возможностей российского флота
Newsweek: Российские подлодки вызывают опасения Запада из-за их возможности достичь целей в США и Европе
Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе, пишет американский журнал Newsweek.
Издание отмнчает, что последние несколько лет Москва производит серию подводных лодок, способных достигать наиболее важных целей в США или континентальной Европе. Кроме того, российские подлодки могут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками, что вызывает беспокойство у НАТО, передает Ura.ru.
В статье подчеркивается, что российский флот может быть гораздо опаснее, чем боевые действия на Украине.
Ранее в НАТО испугались начала испытаний российского подводного ядерного беспилотника «Посейдон».
США отказали части российской делегации в ООН в визах
Американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ), заявила представитель России Ирина Тяжлова.
Вашингтон отказал российским делегатам в визах безосновательно и в «вызывающей форме», это грубое нарушение обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН, заявила Тяжлова, передает ТАСС.
Она отметила, что ранее подобная мера применялась в отношении главы делегации.
Российская сторона призывает Секретариат ООН и главу заседания принять меры для пресечения такой пагубной практики.
В 2022 году официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ситуация с выдачей США виз российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН отвратительная.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
Американцы захотели увидеть Путина во главе США
American Thinker: Американцы начинают видеть в Путине героя и хотели бы его видеть президентом Соединенных Штатов
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Популярность российского лидера Владимира Путина в Соединенных Штатах растет, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом своей страны, считает обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.
По мнению автора статьи, многие американцы начинают видеть в Путине героя, которого хотели бы видеть президентом Соединенных Штатов. Как считает обозреватель, раньше популярность российского лидера на Западе ограничивалась брутальным образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки. Однако затем, отмечает автор публикации, американцы начали замечать лидерские качества Путина, который заботится о своей стране и своем народе гораздо сильнее, чем власти США, передает РИА «Новости».
По мнению Веллингтон, еще одной причиной роста популярности президента России стало недоверие к Байдену и недовольство проводимой им политикой. Автор уверена, что американцы уважают преданность Путина России, тогда как лидер США не действует в интересах своей страны, что служит доказательством высокой оценки действий Путина и провала Байдена как главы государства. Опросы показывают, что шесть из десяти американцев считают, что Байден почти ничего не достиг, а США движутся в неверном направлении.
Напомним, в феврале американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен согласился со словами президента России Владимира Путина о духовной катастрофе Запада.
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к соперничеству с Россией и Китаем из-за сокращения производства вооружений и ракет
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США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов, а также внутренних противоречий в стране, пишет The Wall Street Journal.
Издание отмечает, что США не производит достаточного количества вооружений для противостояния и сдерживания других мировых держав.
США не могут быстро реагировать в условиях наступления нового этапа борьбы из-за внутренних противоречий, различных оценок угрозы со стороны Китая, отвлечения внимания на текущие проблемы, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Газета пишет, что в США сократилось производство подлодок и ракет за годы борьбы с террористическими группировками на Ближнем Востоке. Учения показали, что запас американских ракет большой дальности закончится через неделю в случае конфликта на Тайване.
Кроме того, отмечается отставание США по разработке сверхзвуковых вооружений, а также снижение привлекательности военной службы.
Отмечается, что в случае обострения ситуации США должны будут вести войну против Китая и России, возможно, в Арктике, при том, что у американского флота нет достаточного количества ледоколов.
По данным газеты, перевооружиться и обеспечить технологическое преимущество США смогут только 2030 году. Между тем, по данным американских равзедслужб, конфликт на Тайване может произойти гораздо раньше.
В то же время, пишет издание, военный бюджет США увеличивается с каждым годом, а расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году составят 140 млрд долларов, что является абсолютным рекордом.
Ранее генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг намекнул, что после Украины НАТО намерено начать новый вооруженный конфликт на Тайване.
В январе генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что в 2025 году Соединенные Штаты будут воевать с Китаем из-за попытки КНР установить контроль над Тайванем.
Ранее американский ветеран предрек США поражение в войне с Россией из-за БРИКС.
Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.
В Пентагоне заявили о символическом значении Артемовска
Глава Пентагона Остин: Артемовск имеет скорее символическое значение, чем стратегическое
Город Артемовск (украинское название Бахмут) имеет больше символическое значение, а не стратегическое, считает глава Пентагона Ллойд Остин, передает Reuters.
Остин находится в Иордании, где он и заявил о символическом значении Артемовска, сообщает РИА «Новости».
Остин отказался предполагать, перейдет ли город под контроль российских войск. При этом он отметил, что падение Артемовска вовсе не будет свидетельствовать о том, что Россия изменила ход сражения.
Ранее The New York Times сообщила, что Киев готовит общественность к возможности сдачи Артемовска из-за наступления российских войск.
Бывший вице-губернатор Ленобласти арестован по обвинению во взятках
Объединенная пресс-служба судов Петербурга: Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин арестован по обвинению во взятках
Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, курировавший строительную сферу, арестован по обвинению в систематическом получении денег в виде взяток в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга информировала, что суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Москвину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 2 мая 2023 года, передает РИА «Новости».
По версии следствия, Москвин, в период с 6 июля 2017 года по 1 июля 2021 года получил в сумме более 8,5 млн рублей взяток, являясь заместителем председателя правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и председателем Наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО» (ДКРТ). Как считает следствие, Москвин брал деньги за общее покровительство на тот момент руководителю ДКРТ Даниилу Федичеву, передает ТАСС.
Суд отправил Федичева под домашний арест. По данным следствия, он, используя свои полномочия, организовал передачу управления дочернего акционерного общества своему близкому родственнику, скрыв от наблюдательного совета дирекции сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах на общую сумму около 446 млн рублей. Своими действиями в общей сложности он причинил убытки в виде недополучения нераспределенной прибыли дочернего юридического лица на сумму не менее 20 млн рублей.
Напомним также, в сентябре 2019 года суд приговорил главу администрации Подпорожского района Ленинградской области Петра Левина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10,4 млн рублей за получение взятки.
В США рассказали, что вынудит Запад отказаться от Украины
Washington Times: Усталость от поражений ВСУ вынудит Запад прекратить помогать Киеву
Невнятная политика президента США Джо Байдена касательно Украины и неудачи ВСУ на поле боя приведут к тому, что Запад откажется от военной помощи киевскому режиму, пишет обозреватель Washington Times Майкл Маккена.
В статье утверждается, что неспособность администрации Байдена объяснить конечную цель и план действий серьезно настораживает, передает РИА «Новости».
Маккен пишет, что избиратели чувствуют отсутствие четкой линии Вашингтона, а потому в скором времени устанут от отправки десятков миллиардов долларов за границу, Россия же останется непобежденной.
Также отмечается, что мешает и отсутствие хороших новостей от ВСУ с полей сражений. Все это говорит о том, что для США настало время начать говорить о прекращении конфликта через переговоры.
Ранее сообщалось, что Байден «надавил» на лидеров Прибалтики, которые требуют поражения России на Украине.
Госдеп назвал условие продления ДСНВ после 2026 года
Спикер Госдепа Прайс: России и США пока рано работать над соглашением на смену ДСНВ
России и США преждевременно готовить соглашение смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Прайс считает, что думать о подготовке нового соглашения, значит, «забегать далеко вперед». По его словам, прежде чем начать обсуждать продление нового ДСНВ в 2026 году, США хотят сконцентрироваться на том, чтобы «вернуть Москву к соблюдению» положений договора, передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что ответственное поведение двух стран, обладающих крупнейшими ядерными арсеналами, «отвечает интересам американского народа, отвечает интересам народа России, отвечает интересам людей во всем мире». Он добавил, что быть ответственной ядерной державой, значит, заниматься контролем над вооружениями и вести переговоры об обеспечении стабильности, как в годы холодной войны это делали Советский Союз и США.
Отметим, что российско-американские диалоги по стратегической стабильности и контролю над вооружениями свернуты по инициативе Вашингтона, а не Москвы.
Прайс добавил, что обмена ядерными ударами в годы холодной войны не было, а это означает, что созданные в те времена механизмы, позволявшие сокращать угрозу ядерной войны, оказались успешными. Теперь такая ответственность лежит на России и США, отметил он.
У России, по его словам, есть «очень несложный» способ вернуться к соблюдению ДСНВ – принять участие в инспекциях.
Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключенный между Россией и США в 2010 году. Поводом для этого стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона.
США запретили России участвовать в Хьюстонской конференции CERAWeek
Генконсул РФ в Хьюстоне: Россия впервые за более чем 20 лет не участвует в конференции CERAWeek
Представители генерального консульства России впервые за более чем 20 лет не приняли участие в стартовавшей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek, рассказал генконсул в этом городе Александр Захаров, добавив, что получил сигналы о «нежелательности» присутствия российских дипломатов на форуме.
Россия вперыве за больше чем 20 лет не будет представлена на форуме, причем регистрацию на конференцию отменили в последний момент, дав понять, что присутствие российских делегатов на форуме нежелательно.
По словам Захарова, организаторы «не поленились даже перезвонить, чтобы убедиться, правильно ли я понимаю ситуацию», передает РИА «Новости».
Он отметил, что это первый случай, когда представители страны из «Большой нефтяной тройки» не были официально приглашены на данное мероприятие, в связи с чем возникает вопрос о том, как именно участники форума могут обсуждать и анализировать проблемы мировой энергетики в отсутствие одного из крупнейших производителей и экспортеров энергоносителей.
Ранее американская сторона не выдала визы нескольким делегатам из России, которые должны были участвовать в сессии Рабочей группы открытого состава ООН по безопасности в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Украина попросила США о поставках кассетных бомб
Reuters: Украина просит США о поставках авиационных кассетных бомб МК-20
Власти Украины просят конгрессменов убедить администрацию президента США Джо Байдена включить авиационные кассетные бомбы в новый пакет военной помощи со стороны Соединенных Штатов, пишут западные СМИ.
По данным источников Reuters, речь идет о кассетных бомбах MK-20, которые ВСУ собираются сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов.
Также сообщается, что Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды, передает ТАСС.
Reuters указывает, что кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах мира. Они выпускают большое количество бомб малого калибра.
Ранее сообщалось, что украинская сторона в ходе боевых действий применяет кассетные мины с игольчатыми боеприпасами, противопехотные мины «Лепесток» в населенных мирными жителями пунктах, а также фосфорные бомбы.