НАТО обещало обеспечить Украину всем необходимым для контрнаступления на Россию

В Белом доме сообщили о намерении НАТО гарантировать обеспечение Украины всем необходимым для контрнаступления

Участники предстоящей в Брюсселе министерской встречи НАТО намерены гарантировать, чтобы у Украины было «все необходимое для успешного контрнаступления», заявил представитель Белого дома высокого ранга.

Данная тема будет «частью предстоящих дискуссий» на следующей неделе, когда состоится министерская встреча. Особое внимание на ней собираются «уделить Украине», передает РИА «Новости».

Кроме того, планируется обсудить «глобальные угрозы и вызовы». В частности, речь пойдет о «вредоносном поведении» Китая и «работе с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона» по данной проблеме. Также собираются поговорить об «обеспечении безопасности глобальных цепочек поставок». Участники хотят обсудить «защиту демократии от пагубного влияния новых технологий». На встрече будет обсуждаться «расширение сотрудничества с новыми партнерами из числа стран глобального Юга».

Представителя администрации США спросили, собираются ли обсуждать планы России по размещению тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Чиновник Белого дома дал отрицательный ответ на этот вопрос.

Напомним, украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина планирует контратаку сразу по нескольким направлениям. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.