В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с незаконной интернет-рекламой

В учете интернет-рекламы Роскомнадзору помогают новые технологии, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов в рамках круглого стола «Рынок рекламы в условиях новой экономической реальности: состояние и направление развития», прошедшего в Совете Федерации.

«До этого мы не могли проследить контент, достаточно сложно было. Сейчас мы имеем банк из порядка 15 миллиардов креативов, за весь период действия системы», – приводит слова Логунова «ФедералПресс».

Он напомнил, что 1 сентября 2022 года в России был запущен Единый реестр интернет-рекламы, который вмещает в себя креативы, изображения, ролики, видео с фактом получения оплаты за распространение рекламы.

После запуска новой системы каждый заказчик может получить достоверную отчетность и статистику о распространении рекламы в личном кабинете на «Госуслугах».

Также замруководителя Роскомнадзора рассказал о процессе выявления нарушений в области интернет-рекламы.

«Периодически поступают жалобы на различные нарушения, как в сфере рекламы, так и на токсичную информацию. Мы эту информацию находим и предоставляем Федеральной антимонопольной службе», – пояснил Логунов.

Ранее в России провели урок для школьников о безопасном поведении в Сети.