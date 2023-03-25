В Китае банкротство Silicon Valley Bank связали с серьезным системным риском

Банкротство калифорнийского Silicon Valley Bank связано с серьезным системным риском, который окажет существенное влияние на финансовую систему США и на весь мир, выразил мнение заместитель директора Китайского центра международных экономических обменов Чжу Минь.

По словам эксперта, сам по себе банк не является системно значимым, однако природа его краха является таковой – неэффективное управление в банковском секторе, дисбалансы в структуре, неэффективное управление в вопросе управления рисками, передает РИА «Новости».

Минь указал, что эти события происходят на фоне того, что пережит самый продолжительный за 15 лет период смягчения денежно-кредитной политики и фискального стимулирования.

«Мы переживаем самый стремительный рост процентных ставок в истории - на 500 базисных пунктов за последние 12 месяцев. Думаю, что никто из тех, кто работают в финансовом секторе, ничего подобного раньше не видели. И у этого есть последствия», – отметил эксперт.

В заключение специалист добавил, что приведший в краху банка системный риск окажет серьезное влияние на финансовую систему США и на весь мир.

Напомним, рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.

