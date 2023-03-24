На акцию протеста в Варшаве шахтеры принесли гроб с портретом Греты Тунберг

Polsat: В Варшаве шахтеры принесли гроб с портретами Греты Тунберг и Урсулы фон дер Ляйен на акцию протеста

В Варшаве горняки вышли к зданию представительства Европейской комиссии на акцию протеста против планов ЕС по ограничению выбросов метана. Участники акции принесли с собой гроб, на котором изображены портреты экоактивистки Греты Тунберг и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщили местные СМИ.

По мнению организаторов протеста, эта директива – «смертный приговор для польских горняков», передает «Интерфакс» со ссылкой на Polsat.

Участники акции взрывают петарды, включают сирены. Также они принесли на акцию гроб с надписью «Польское горное дело», на котором закреплены портреты заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса и экологической активистки Греты Тунберг. Парализовано автомобильное движение на улицах близ представительства Европейской комиссии.

Согласно директиве Европейской комиссии, лимит выброса метана на каждую тысячу тонн добытого угля в недалеком будущем должен составить пять тонн. В польской «Горной группе» подсчитали, что в случае, если эта директива станет обязывающей, то тогда этому предприятию придется нести дополнительные расходы в размере 1,5 млрд злотых (более 320 млн евро).

Более того, к 1 января 2027 года пришлось бы закрыть шесть шахт, а в период с 2028 по 2037 годы могут закрыться еще три.

Горняки полагают, что квоты, предлагаемые Европейской комиссией, не дадут возможности работать польским шахтам, а это может повлечь за собой потерю 30 тыс. рабочих мест и еще больше – в компаниях, которые работают в системе добычи угля.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш оценил итоги 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В частности, он отметил обязательства по отказу от вырубки лесов и приверженность значительному сокращению выбросов метана в атмосферу.