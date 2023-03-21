ООН: Трудно представить сейчас мирный процесс на Украине

Генсек ООН Гутерриш не представляет начало мирного процесса на Украине в настоящее время

ООН в настоящее время не считает возможным начало мирного процесса на Украине, но готова поддержать позитивные изменения, если динамика изменится, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

Хак подчеркнул, что исходя из ежедневных сообщений ООН о насилии на земле и военных действиях, представить сейчас мирный процесс трудно, но это приветствуется и поддерживается, передает ТАСС.

По словам представителя генсека ООН, мнение главы организации Гутерриша о невозможности мирного урегулирования сейчас не изменилось.

Хак отметил, что разные стороны пытаются способствовать мирным переговорам, что должно помочь открыть возможности для них.

Ранее на сессии ООН по правам человека представитель Минска Максим Сапсай обратился к мировому сообществу с просьбой начать процесс мирных переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.