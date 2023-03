Стрельба произошла в центре Тель-Авива В кабмине Израиля обвинили США в финансировании протестов Times of Israel: В кабмине Израиля обвинили США в финансировании протестов 12 марта 2023, 16:22 Текст: Ольга Иванова

В правительстве Израиля считают, что США финансируют протесты против судебной реформы, сообщает газета Times of Israel. Высокопоставленный правительственный чиновник заявил газете, что этот протест финансируется и организуется с привлечением миллионов долларов. По его словам, есть центр, из которого упорядоченно распространяются все демонстранты, при этом он подчеркнул, что неизвестно, кто финансирует транспортировку, флаги, сцены, сообщает РИА «Новости». Другой представитель окружения премьера Израиля отметил, что чиновник говорил о США. Израильтяне выступают против проводимой правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы десятую неделю подряд. Представленный законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения Верховного суда, даст правительству контроль над процедурой назначения судей. Российские артиллеристы уничтожили выходивший из Артемовска отряд наемников Военкор Руденко сообщил об уничтожении выходившего из Артемовска отряда наемников

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Отряд иностранных наемников, пытавшийся выйти из Артемовска (украинское название – Бахмут), был уничтожен российским артиллерийским огнем, сообщил военкор Андрей Руденко. Руденко сообщил в Telegram-канале, что отряд нацистов, куда входили иностранные наемники, ВС России уничтожили артиллерийским огнем при попытке выйти из Артемовска. Ранее Евгений Пригожин заявил, что российские силы подошли на расстояние в 1,2 км от административного центра Артемовска. Французский историк назвал следующую «цель Путина» Французский историк Тодд назвал следующую «цель Путина»

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Страны Запада, спровоцировав украинский конфликт, недооценили силы России, теперь же НАТО оказалось в большой опасности, заявил газете Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд. Историка пытались спровоцировать, утверждая, что Владимир Путин «агрессор». Но Тодд заявил, что Запад пожалеет о том, что творится сейчас на Украине, так как следующей целью Кремля станет ослабление НАТО. По его словам, Москва имеет хорошие шансы выйти из конфликта победительницей. Он подчеркнул, что на Западе не видят масштаба всей проблемы, передает РИА «Новости». Эксперт заметил, что именно Вашингтон подтолкнул Москву предпринять превентивные меры, когда начал вооружать Украину по образцу армии НАТО. Также произошел обратный эффект, когда американские консерваторы рассчитывали уничтожить российскую экономику при помощи санкций. США столкнулись еще с одной проблемой – нехватка мощности для производства боеприпасов для ВСУ, добавил он. Новости СМИ2 Американский ветеран призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма 11 марта 2023, 19:16 Текст: Вера Басилая

Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем. Ветеран обратил внимание на красоту Крыма и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости». По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус. Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу». Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится. Стало известно о разногласиях Шольца и Бербок Spiegel: Германия отказалась создавать совет нацбезопасности из-за разногласий Шольца и Бербок 11 марта 2023, 21:30 Текст: Вера Басилая

Власти Германии отказались от создания Совета национальной безопасности страны, поскольку канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок после многомесячных переговоров не смогли прийти к соглашению, пишет журнал Spiegel. Немецкое издание пишет, что новая структура, создаваемая по образцу США, должна была «улучшить координацию» между ведомством канцлера и министерствами, но Шольц и Бербок не смогли договориться, кто возглавит совет, и кто в него войдет. От проекта в правительстве отказались, передает РИА «Новости». Отмечается, что в немецком правительстве с самого начала возникали разногласия по ключевым вопросам внешней политики, в том числе поставкам оружия на Украину, и отношениям с Китаем. Ранее глава МИД Германии призналась, что ее предупредили не шутить о канцлере ФРГ Олафе Шольце и не говорить ничего лишнего. Газета ВЗГЛЯД писала, как Шольц начал борьбу с главой МИД Германии Анналеной Бербок. Новости СМИ2 Экс-советник Кравчука и Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении нации Экс-советник Кучмы Соскин назвал Зеленского уничтожающим нацию диктатором 11 марта 2023, 20:20 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский установил в своей стране диктатуру и уничтожает украинскую нацию, в стране действуют фашистские законы, заявил Олег Соскин, который в 1990–2000 годах был советником украинских президентов Леонида Кравчука и Леонида Кучмы. Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что Зеленский уничтожает украинскую нацию, принимает законы, которые поддерживают его диктатуру в стране. Он также указал: складывается впечатление, что на Украину вернулись фашистские времена, когда надо чуть ли не расстреливать без суда и следствия военных, не выпускать из страны мужчин, передает Ura.ru. Экс-советник Кравчука и Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за страданий украинского народа. Мадуро дал характеристику Путину и Байдену Президент Венесуэлы Мадуро назвал Путина великим воином 11 марта 2023, 20:52 Текст: Вера Басилая

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского президента Владимира Путина великим воином, папу Римского – чудотворцем, а Джо Байдена – президентом. Мадуро в эфире программы La Pizarra дал характеристику мировым лидерам. Так, Путина он считает великим воином, папу Римского он назвал чудотворцем, секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро предателем, Джо Байден, по его мнению, президент, а Дональд Трамп – прошлое, передает РИА «Новости». Ранее американский военный разведчик Скотт Риттер отметил роль Путина в сохранении России. Экс-глава дипломатии ЕС Кэтрин Эштон заявила, что Путин хочет, чтобы Россия была сильной и могущественной страной. Новости СМИ2 Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга FlighRadar24: Стратегический ракетоносец ВВС США B-52H отработал воздушное маневрирование в 200 километрах от Петербурга

Фото: U.S. Air Force/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга, свидетельствуют данные интернет-сервиса по мониторингу за воздушной обстановкой FlighRadar24. Отработав воздушное маневрирование над Балтийским морем, B-52H ВВС США резко развернулся и ушел в направлении стран Прибалтики. Пройдя над Эстонией, Латвией и Литвой, американский стратегический ракетоносец вошел в воздушное пространство Польши, сообщает «Российская газета». По данным FlighRadar24, американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 поднялся в воздух утром 11 марта с испанской авиабазы Морон. Напомним, 13 декабря 2022 года ВВС США объявили о первом успешном испытании прототипа гиперзвуковой ракеты All-Up-Round AGM-183A, запущенной с борта американского стратегического ракетоносца B-52H Stratofortress. ВСУ начали готовиться к обороне под Красным Лиманом Марочко: ВСУ готовятся к обороне на краснолиманском направлении 12 марта 2023, 09:16 Текст: Дмитрий Зубарев

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на краснолиманском направлении, готовят свои позиции к обороне, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь в ДНР, передает ТАСС. Ранее ВС России не дали прорваться украинским боевикам на краснолиманском направлении, была уничтожена группа пехоты из семи человек. Новости СМИ2 Творческий вечер Познера в Москве отменен по инициативе организаторов Московский международный дом музыки сообщил об отмене организаторами творческого вечера журналиста Познера 12 марта 2023, 00:10 Текст: Антон Никитин

Творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 апреля в Москве, отменен по инициативе организаторов, сообщил Московский международный дом музыки. На сайте Московского международного дома музыки опубликовано заявление, в котором говорится, что мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено. Информационно-справочная служба Дома музыки уточнила, что мероприятие было отменено по инициативе организаторов, а не Дома музыки, который лишь предоставляет организаторам площадку. В сообщении также говорится, что возврат денежных средств за приобретенные билеты осуществляется до 17 апреля включительно, передает ТАСС. Напомним, в понедельник секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир назвал дикими и неэтичными слова Познера о журналистах. Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС Источник: Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции

Фото: Sgt. Jennifer Andrade/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС с целью помешать персоналу провести восстановление станции для обострения в информационном поле угрозы ядерной катастрофы на расположенной выше по течению Днепра Запорожской АЭС, сообщил осведомленный источник. По информации источников в украинском военном командовании, Киев приказал усилить огневое давление на Каховскую ГЭС, чтобы ограничить доступ работающих там российских специалистов к восстановительным работам. В то же время, по словам осведомленного источника, Киев намеренно обостряет тему Каховской ГЭС и спекулирует на ней, необоснованно обвиняя российских военных в ядерной угрозе и вреде экологии, передает РИА «Новости». Источник напомнил, что по информации украинского правительства, в настоящее время осуществляется сброс воды из Каховского водохранилища, что ведет к частичному обмелению водных объектов, в связи с чем украинской стороной инициировано создание экологической инспекции для формирования доказательственной базы и обвинения России в целенаправленном сбросе воды. Источник выразил уверенность, что в Киеве хорошо осведомлены об истинных причинах этого процесса, а именно повреждении механизмов гидроэлектростанции вследствие обстрелов ВСУ. Как подчеркнул источник, украинцы мгновенно нейтрализуют попытки персонала провести восстановительные работы – при появлении рядом со станцией российских специалистов и гражданского транспорта начинаются их целенаправленные обстрелы. По словам источника, доводы украинской стороны об угрозах «ядерной катастрофы» со стороны Запорожской АЭС, которая расположена в 150 километрах от Каховской ГЭС, кажутся не вполне обоснованными, поскольку международные эксперты МАГАТЭ признали, что сброс воды не окажет существенного воздействия на систему охлаждения реактора, пруд-охладитель которой восполняет запас за счет грунтовых вод. Как считает осведомленный источник, главной задачей украинской стороны представляется не столько привлечение внимания международного сообщества к экологической проблеме, которая искусно эксплуатируется в СМИ, сколько подключение Каховской ГЭС для обеспечения электроэнергией правобережья Херсонской области, для чего Украине необходимо завести на станцию своих специалистов под предлогом проведения восстановительных работ. Напомним, в ноябре 2022 года политолог Владимир Корнилов объяснил последствия разрушения Каховской ГЭС. Новости СМИ2 Патриарх Кирилл призвал папу Римского и генсека ООН защитить Киево-Печерскую лавру Патриарх Кирилл призвал не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры 11 марта 2023, 21:04 Текст: Вера Басилая

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и международным организациям с призывом не допустить изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. В своем обращении к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, международным организациям он выразил сожаление, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом. Патриарх призвал приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры и закрытия монастыря, говорится в сообщении на сайте московского патриархата. Напомним, врио гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» потребовал от священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть лавру. В РПЦ назвали такое решение апогеем беззакония, подчеркнув, что оно будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений. Началась подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию В Центре знаний «Машук» стартовала подготовка наставников по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 12 марта 2023, 03:54 Текст: Антон Никитин

В Центре знаний «Машук» начала работу новая образовательная программа Российского общества «Знание» по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи, слушателями курса стали более 240 человек из разных регионов России. Старт новой образовательной программе Российского общества «Знание» по подготовке инструкторов для Центров военно-патриотического воспитания детей и молодежи дал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он поблагодарил участников за их активную гражданскую позицию и за желание стать лидерами в сфере воспитания подрастающего поколения, от которого зависит будущее страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Как отметил Кириенко, об укреплении патриотического духа в молодежных рядах свидетельствует тот факт, что за последние несколько лет в разы увеличилось волонтерское движение. В том числе, силу набирают добровольческие отряды, работающие в зоне СВО. «Впервые Президент вручил волонтерам боевые награды. К сожалению, среди ребят есть и погибшие. Они шли за спинами военных, вытаскивали детей и стариков из завалов, разворачивали гуманитарные центры», – сказал Кириенко. Он также напомнил участникам встречи о том, что в России действует огромная инфраструктура работы с молодежью. Это и центры развития талантливых детей, и проекты, направленные на поддержку начинающих лидеров и их социальных инициатив, и множество детских и молодежных организаций, которые в конце 2022 года объединились в одно большое Российское движение детей и молодежи. Эффективной оказалась работа советников по воспитанию. Пока эта должность была введена в образовательных учреждениях нескольких пилотных регионов страны, но уже с 1 сентября 2023 года такие специалисты появятся во всех 40 тысячах школ России. Кроме того, с 2023 года, к работе с молодежью примкнут и выпускники новой образовательной программы подготовки наставников по военно-патриотическому воспитанию. Пока это будет лишь 12 центров по стране, которые будут открыты в Бурятии, Калмыкии, Татарстане, Донецкой Народной республике, Чеченской республике, Хабаровском крае, а также Белгородской, Кемеровской, Псковской Тюменской, Свердловской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Но в самые короткие сроки сеть планируют расширить на все 89 регионов. Перед государством стоит задача усовершенствовать систему профессиональной военно-прикладной подготовки и идеологической воспитательной работы с подрастающим поколением. Организовать эту деятельность решено на базе Российского союза боевых искусств, в который входит более 80 федераций спорта. Также появилась идея возродить популярную некогда систему проведения «Зарниц» среди молодежи. Кириенко призвал участников программы активно подключиться к реализации обеих инициатив и даже стать их соавторами. «Любой вызов – время возможностей. Вопрос – как ими воспользоваться? Нам надо выстроить эффективную систему воспитания молодого поколения. Вам работать с ребятами, в первую очередь. Все, о чем мы говорим, надо встроить в процесс обучения. Ведь воспитание проходит на личном примере. Убеждения передаются только от человека к человеку», – заключил Кириенко. Напомним, в начале марта учитель рассказала о растущем спросе учеников на наставников. Новости СМИ2 Стала известна причина массового ДТП под Саратовом ГИБДД: Причиной ДТП на трассе в Саратовской области стал занос прицепа грузовика 12 марта 2023, 13:59 Массовое ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области случилось в результате заноса на встречную полосу прицепа грузового автомобиля, сообщили в Управлении ГИБДД по региону. По сообщению ведомства, на 92-м километре федеральной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград произошел занос автоприцепа грузовика, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем, после чего на этом участке произошло еще два ДТП, передает ТАСС. По данным ГИБДД, в общей сложности на трассе столкнулись 15 машин, восемь человек госпитализировали. Как сообщил глава Хвалынского района Алик Сабрига, большая пробка образовалась в районе столкновения автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, передает РИА «Новости». По его словам, сотрудниками администрации города, ДПС и дорожными службами, МЧС, пожарной охраной ведется работа по освобождению дороги, организовывается горячее питание. Ранее прокуратура начала проверку по факту столкновения более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области. Напомним, министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы. Тим Цзю завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO Тим Цзю победил Харрисона и завоевал временный титул чемпиона мира по версии WBO

Фото: DEAN LEWINS/EPA/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю, завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. В прошедшем в Сиднее поединке против американца Тони Харрисона Цзю одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде, передает РИА «Новости». Тим Цзю с 2020 года занимал первое место в рейтинге WBO и имеет право встретиться с обладателем регулярного пояса, которым сейчас является американец Джермелл Чарло, также владеющий поясами по трем другим престижным версиям, передает ТАСС. Как заявил отец чемпиона Константин Цзю, эта победа является громадным шагом к званию абсолютного чемпиона мира, Чарло реально его победить и хотя он является опытным боксером, «но для каждого свое время, сейчас время Тимофея». Новости СМИ2 Сенат Франции принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам Премьер-министр Франции Борн: Сенат республики принял пенсионную реформу вопреки массовым протестам 12 марта 2023, 02:59 Текст: Антон Никитин

Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу на фоне массовых гражданских протестов, сообщила премьер-министр республики Элизабет Борн. Премьер-министр Франции сообщила, что Сенат принял текст пенсионной реформы. За реформу проголосовали 195 сенаторов, против выступили 112, передает ТАСС. После одобрения текста Сенатом совместная комиссия из семи депутатов Национального собрания (нижней палаты) и семи сенаторов должна будет согласовать финальную версию проекта реформы. Заседание комиссии состоится в среду, 15 марта. В случае согласования окончательного текста документа парламентариями, он будет внесен на голосование 16 марта сначала в Сенат, а затем в Национальное собрание. Если обе палаты проголосуют за документ, то он будет окончательно утвержден. Ранее в столице Франции начались беспорядки на фоне несогласия граждан с пенсионной реформой.