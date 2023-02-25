Небензя напомнил про 251 военную операцию США за рубежом

Постпред РФ при ООН Небензя напомнил госсекретарю США Блинкену про 251 военную операцию Соединенных Штатов за рубежом

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине напомнил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Вашингтон после холодной войны провел 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.

Постпред РФ при ООН заявил на заседании Совета Безопасности по Украине, что решение украинского конфликта неотделимо от вопросов, связанных со справедливой и неделимой системой евроатлантической безопасности, которая сейчас действует только для США и их союзников по НАТО, присвоивших себе право вмешиваться в любые международные вопросы и внутренние дела других государств, а Украина – наглядный тому пример, передает ТАСС.

Небензя указал, что базы Соединенных Штатов и их союзников по НАТО расположены на границах России в нарушение ключевых пониманий, окончивших эпоху холодной войны. Дипломат заявил, что Западные лидеры обманули Россию тогда и хотят продолжать обманывать РФ и сейчас, ставя в абсолют право НАТО бесконтрольно расширяться и пытаясь забалтывать весь мир рассказами о том, как много денег они тратят на Цели развития, как это только что сделал госсекретарь США Блинкен.

Постпред России напомнил, что только после холодной войны США провели 251 военную операцию за рубежом, нанеся колоссальный ущерб этим странам.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова указала госсекретарю США Блинкену на привычку Соединенных Штатов нападать на другие государства.

Захарова отметила, что осознанно решила напомнить Блинкену об истории его же государства, ведь история США хотя и короткая, но кровавая, сформировавшая образ враждебно настроенного к не подчиняющимся воле Вашингтона народам государства.

Напомним, 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что после бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится.