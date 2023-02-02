Сын Берлускони выступил против речи Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»

Исполнительный директор крупнейшей итальянской частной медиагруппы Mediaset Пьерсильвио Берлускони заявил, что обращения президента Украины Владимира Зеленского не должно звучать на музыкальном фестивале «Сан-Ремо», так как это неподходящий контент.

Государственная телерадиокорпорация Rai и организаторы известного конкурса песни планируют показать видеообращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля.

«Я бы предпочел этого не делать: мне кажется, что Зеленский ищет заметности, которая меня беспокоит; на кону стоит конфликт, и «Сан-Ремо» не кажется мне правильным контекстом», – передает РИА «Новости» слова Берлускони.

Ранее сообщалось, что граждане страны создали онлайн-петицию против речи Зеленского, которую за неделю подписали 85 тыс. человек.

К ней присоединились известные журналисты, политики и преподаватели университетов, в том числе бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, один из основателей «Движения 5 звезд» и экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.