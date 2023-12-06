Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.32 комментария
Луговой защитил сериал «Слово пацана» от нападок
Депутат Луговой: Сериал «Слово пацана» интересен жившим в советское время людям
Комментируя призывы запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой подчеркнул, что закон четко определяет, в каких случаях те или иные фильмы должны блокироваться или не получать прокатные удостоверения.
Луговой, слова которого приводят «Дума ТВ» и Youtube-канал ЛДПР, отметил, что вокруг фильма «хайп создали невероятный». Он признал, что «в законодательстве есть какие-то пробелы, упущения, особенно с точки зрения переворачивания каких-либо значимых исторических событий». Однако, по его мнению, «Слово пацана» – это «фильм про историю нашей страны», а рейтинги свидетельствуют, что сериал «интересен людям, особенно тем, кто жил в советское время».
Также Луговой заявил, что сериал «показывает всю бесперспективность коммунистической идеологии». Он отметил, что изображенные в сериале события происходили «накануне развала Советского Союза». Как подчеркнул депутат, «фильм заставляет дискутировать, это фильм о взаимоотношениях школы и детей, родителей и детей, власти и детей, работы правоохранительных органов».
Луговой указал, что он, как и многие его коллеги, «не видит ничего, что бы там романтизировало эту историю». По его мнению, сериал – это «трагедия» и «драма». Также депутат отметил, что сериал еще не закончился. «Давайте хотя бы дождемся, чем он закончится», – сказал Луговой.
Как считает депутат, говоря «о той истории, тех событиях, которые имели место быть», нельзя что-то «замалчивать», нужно «правильно предоставлять» информацию и «делать выводы».
«Слово пацана. Кровь на асфальте» – сериал о молодежных преступных группировках Казани во времена перестройки. Высказывалось мнение, что сериал романтизирует подростковую преступность.