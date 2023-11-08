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Эксперт: Участники студотрядов могут увидеть красоты самых отдаленных уголков России
Политолог Гавриш назвала самые известные российские проекты, построенные с участием студенческих отрядов
Студенческие отряды принимают участие в создании грандиозных проектов на территории России, заявила газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш. С 8 по 12 ноября в Казани проходит всероссийский слет студотрядов, где участники со всех концов России смогут поучаствовать в различных конкурсных испытаниях профессиональной направленности.
«Подобные студенческие объединения не только помогают молодым людям с пользой проводить свободное время и получать профессиональные знания, но и служат основой для передачи накопленного опыта. Студенты проникаются большей любовью к нашей стране, получая возможность собственными глазами взглянуть на красоты самых отдаленных уголков России», – рассказала Гавриш.
По ее словам, молодые люди, студенты, принимающие участие в деятельности студенческих отрядов, могут приложить руку к созданию грандиозных проектов на территории нашей страны. «Так, и объекты саммита АТЭС 2012 года, и космодромы Плесецк и Восточный, и даже стадионы, построенные специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года, были возведены не без участия российский студенческих отрядов», – отметила политолог.
Она подчеркнула, что на сегодняшний день в российских студенческих отрядах числятся более 200 тыс. человек, и с каждым годом эта цифра растет.