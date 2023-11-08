Песков: Россия будет представлена на саммите АТЭС на должном уровне

Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

Tекст: Антон Никитин

Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.