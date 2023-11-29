  • Новость часаРоссию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
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    Как зима помогает войскам в ходе спецоперации
    Российские войска освободили Артемовское
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
    Политолог: Лавров летит в Македонию спасать ОБСЕ
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    Тбилиси посоветовал Киеву не перекладывать вину за неудачи на Запад
    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше
    Эксперт: НАТО не удастся заблокировать Балтику для России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Собирание народов – историческая миссия русских

    Страна у нас многонациональная, потому что русская. И русская, потому что многонациональная. Думаю, на этом мы все сможем сойтись.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У финнов перестала действовать советская прививка

    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    6 комментариев
    29 ноября 2023, 18:01

    Брод назвал знаковым избрание Москальковой главой Комиссии по правам человека СНГ

    Избрание российского федерального омбудсмена Татьяны Москальковой на должность председателя Комиссии по правам человека стран СНГ является знаковым позитивным событием, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

    «За последние годы международные правозащитные институты показали, что находятся в глубоком кризисе. Они ангажированы политическими противниками России. Тенденциозная в своих оценках тема прав человека используется для давления на оппонентов, вмешательства во внутреннюю политику, инициирования переворотов, «оранжевых революций», подавления неугодных государств, поэтому особенно после начала спецоперации Российская Федерация последовательно выступает за отстраивание новой системы правозащитных институтов, которые могли бы быть независимыми и предали правозащитной повестке объективный и действенный импульс. Создание Комиссии по правам человека при СНГ является попыткой действовать в этом направлении», – приводит его слова РАПСИ.

    Как отметил член СПЧ, с учетом того, что Россия вышла из Совета Европы и граждане лишились такого инструмента, как Европейский суд по правам человека, возникла необходимость в новом международном институте, который бы рассматривал обращения граждан, в том числе после того, как они не добились законности и справедливости на государственном уровне.

    «Обязательно нужен такой международный государственный орган. Я надеюсь, что Комиссия по правам человека стран СНГ сможет отчасти восполнить этот пробел. То, что руководителем комиссии избрана Москалькова, является свидетельством признания ее опыта и активности по отстаиванию прав человека», – подчеркнул Брод.

    Он надеется, что правозащитное сообщество стран СНГ будет тесно взаимодействовать с комиссией. «Это могут быть различные слушания, обсуждения правозащитной повестки, в том числе и вопросов правосудия», – резюмировал правозащитник.

    29 ноября 2023, 10:59
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции

    Shot: Убитые в Турции россиянки были застрелены и вывезены в пригород

    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданки России 42-летняя риелтор и модель Ирина и ее 15-летняя дочь были застрелены, их тела перевезли в пригород Бодрума на юго-западе Турции, сообщают СМИ.

    Россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные следствия.

    По предварительной информации, преступник завернул тела убитых в простыни, погрузил в автомобиль и выехал за город. Позже тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне у дороги к бухте Тавшанбурун в трех метрах друг от друга.

    По одной из версий, к убийству мог быть причастен бывший муж женщины – гражданин Финляндии, он находится в розыске.

    Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой, у бывшего мужа Ирины Двизовой был запрет на приближение к ней и к ее дочери, выданный полицией Турции. Пара, как рассказала подруга, давно была в разводе, у них есть общий сын. «Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», – добавила собеседница.

    Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что проверяет данные об убийстве двух россиянок в Турции.

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    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

    Коментарии (73)
    29 ноября 2023, 08:38
    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.

    По его словам, любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью, передает РИА «Новости».

    Смирнов добавил, что за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.

    Он подчеркнул, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности, и только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически.

    Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой деколонизации, вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.

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    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

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    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

    Коментарии (18)
    28 ноября 2023, 19:52
    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Yle: Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Финляндии стягивают к границе с Россией дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут осуществлять пограничный контроль на восточном рубеже более двух месяцев, сообщил телерадиоканал Yle.

    Источник Yle сообщил, что в состав персонала, отправленного на границу, входят пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики, передает ТАСС.

    По данным телеканала, на российской границе несут службу около половины личного состава пограничной службы Финляндии.

    Эксперт по пограничной безопасности Вилле Йоскитт отметил, что на сухопутной границе спокойно, но это не должно «усыпить», пишет «Газета.Ru». Он также назвал помощь Frontex признаком европейского сотрудничества.

    Ранее СМИ сообщили, что финские власти планируют закрыть прием беженцев на границе с Россией.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что финские власти наказывают в первую очередь собственных граждан, лишая страну возможностей развития, опуская железный занавес на востоке.

    Коментарии (21)
    29 ноября 2023, 03:59
    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ

    Опубликовано видео поражения танка Leopard 1A5 ВСУ российской артиллерией

    Российские военные впервые подбили Leopard 1A5 ВСУ
    @ кадр из видео t.me/boris_rozhin

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные впервые подбили немецкий танк Leopard 1A5 вооруженных сил Украины, это произошло всего через несколько недель после того, как эти танки начали применять в боях, сообщил обозреватель Дэвид Экс.

    Экс отметил, что ВСУ «впервые потеряли танк Leopard 1A5». Отмечается, что танк, вероятно, принадлежал 44-ой механизированной бригаде ВСУ. «Незащищенный танк» попал под обстрел российской артиллерии, которая «все более точно» наносила удары.

    Экс указывает, что у 1A5 самая слабая защита среди танков, которые задействованы в конфликте на Украине. Он заявил, что их уничтожение неизбежно, но все же первое поражение произошло слишком быстро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Танк был в рядах 44-й бригады ВСУ, добавляет «Вечерняя Москва».

    Напомним, в ноябре Forbes указывал, что украинские военные по-прежнему не умеют правильно применять немецкие танки Leopard и рискуют полностью лишиться этих боевых машин.

    Коментарии (14)
    29 ноября 2023, 09:59
    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком оставили около 200 тел сослуживцев

    Гагин: Gри бегстве с позици онецком ВСУ оставили около 200 тел сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ при бегстве с позиций под Донецком бросили порядка 200 тел сослуживцев, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, оставленные украинские позиции под Донецком буквально усеяны брошенными телами украинских солдат, на данный момент их насчитали около 200, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что противник, убегая, даже не пытался эвакуировать тела. По информации советника, сейчас эвакуацию тел украинских военнослужащих проводят российские силы.

    Ранее губернатор Владимир Сальдо со ссылкой на разведданные рассказал, что власти Украины отдали своим войскам приказ не забирать раненых солдат и убитых с левого берега Херсонской области.

    Коментарии (31)
    29 ноября 2023, 15:59
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    Ереван обратился в ЕАЭС из-за отказа России пропускать армянские товары
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Армения созвала срочное совещание в рамках ЕАЭС из-за непринятия Россией некоторых ее грузов через КПП «Верхний Ларс», заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

    Керобян сказал, что Ереван изучает документы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция армянских бизнесменов не соответствует действующим российским нормам.

    Министр счел странным, что Россия в течение всего года развернула 35 машин, а потом «через два дня – еще 35 машин, при этом качество товара не меняется», передает ТАСС.

    Он также предложил армянским предпринимателям попытаться диверсифицировать экспортные рынки, чтобы «избежать подобных проблем», но отказался связать проблему с политическими причинами.

    Ранее Россельхознадзор зафиксировал резкий рост поставок из Армении зараженной вредителями продукции растениеводства и обратился к армянским коллегам незамедлительно принять меры для предотвращения нарушений.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сообщения о закрытии Россией своего рынка для армянских товаров не соответствуют реальности.

    Коментарии (28)
    29 ноября 2023, 14:41
    Российские войска освободили Артемовское

    Минобороны: Российские войска освободили Артемовское в ДНР

    Российские войска освободили Артемовское
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России на Донецком направлении улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское (Хромово).

    Также за сутки отражены три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ около Шумов, Артемовского и Клещеевки ДНР, где потери противника составили 250 военнослужащих и пять танков.

    Кроме того, были поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, боевая машина РСЗО «Град», станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов для РСЗО.

    В то же время на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» отразили атаку штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки (ДНР). На Купянском направлении подразделениями Западной группировки отражена атака штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады противника в районе Лимана Первого Харьковской области.

    Всего на этом направлении потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две американские бронемашины HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

    Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделениями группировки  «Центр» отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа ВСУ рядом с Ямполовкой ДНР и Серебрянским лесничеством.

    В Минобороны добавили, что в районах Угледара, Антоновки и Никольского ДНР нанесено поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Противник за сутки потерял до 160 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину РСЗО «Град».

    На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино Запорожской области. Общие потери противника – до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины, а также артиллерийская система М777.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б» и два орудия Д-20.

    Ранее «Ахмат» сообщил о продвижении российских войск на западе Клещеевки.

    Коментарии (4)
    28 ноября 2023, 20:07
    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    FT: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная канцлером Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья», пишет газета Financial Times.

    Как пишет издание, система предполагала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере 200 млрд евро, после этого предполагалось использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения, передает RT.

    При этом в прошлом году из фонда выплатили всего 30 млрд долларов, остальные деньги перенесли на 2023 год. Суд решил, что это привело к нарушению принципа, подразумевающего использование заемных средств в том году, на который они были утверждены.

    В публикации утверждается, что система рухнула после того, как КС Германии принял решение об изъятии из бюджета 60 млрд евро по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС.

    Коментарии (10)
    28 ноября 2023, 20:15
    Россия оповестила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона уведомила Токио о прекращении действия соглашения о ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях.

    В сообщении на сайте МИД России отмечается, что решение о прекращении действия соглашения было принято в связи с антироссийской политикой администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

    «В условиях откровенно антироссийской политики администрации Фумио Кисиды, включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении российского МИД.

    Соглашение прекратит свое действие спустя шесть месяцев после уведомления, то есть 21 мая следующего года.

    В начале ноября Россия объявила о выходе из соглашения по ядерному оружию с Японией.

    Коментарии (11)
    29 ноября 2023, 16:14
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    Россию исключили из Исполнительного совета ОЗХО
    @ @mfa_russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия лишилась места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по результатам голосования.

    В ходе голосования, прошедшего в рамках 28-й Конференции государств – участников ОЗХО, Россия получила 65 голосов при необходимых 66, передает ТАСС.

    От Восточноевропейской группы места в Исполнительном совете ОЗХО получили Литва, Польша и Украина.

    Ранее российское посольство в Вашингтоне призвало США не разыгрывать антироссийскую карту и не политизировать деятельность Организации по запрещению химического оружия.

    Коментарии (25)
    29 ноября 2023, 06:29
    Украинцы начали блокировать дороги в Польше

    В результате протестов украинских водителей на дорогах в польском Пшемысле возникли гигантские пробки

    Tекст: Антон Антонов

    Гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков, сообщают СМИ.

    Украинские водители группами перекрывают дороги, выходя на пешеходные переходы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (18)
    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

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