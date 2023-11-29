Брод назвал знаковым избрание Москальковой главой Комиссии по правам человека СНГ

«За последние годы международные правозащитные институты показали, что находятся в глубоком кризисе. Они ангажированы политическими противниками России. Тенденциозная в своих оценках тема прав человека используется для давления на оппонентов, вмешательства во внутреннюю политику, инициирования переворотов, «оранжевых революций», подавления неугодных государств, поэтому особенно после начала спецоперации Российская Федерация последовательно выступает за отстраивание новой системы правозащитных институтов, которые могли бы быть независимыми и предали правозащитной повестке объективный и действенный импульс. Создание Комиссии по правам человека при СНГ является попыткой действовать в этом направлении», – приводит его слова РАПСИ.

Как отметил член СПЧ, с учетом того, что Россия вышла из Совета Европы и граждане лишились такого инструмента, как Европейский суд по правам человека, возникла необходимость в новом международном институте, который бы рассматривал обращения граждан, в том числе после того, как они не добились законности и справедливости на государственном уровне.

«Обязательно нужен такой международный государственный орган. Я надеюсь, что Комиссия по правам человека стран СНГ сможет отчасти восполнить этот пробел. То, что руководителем комиссии избрана Москалькова, является свидетельством признания ее опыта и активности по отстаиванию прав человека», – подчеркнул Брод.

Он надеется, что правозащитное сообщество стран СНГ будет тесно взаимодействовать с комиссией. «Это могут быть различные слушания, обсуждения правозащитной повестки, в том числе и вопросов правосудия», – резюмировал правозащитник.