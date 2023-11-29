Россиянам подсказали, как сохранить заряд телефона на морозе

Эксперт Муртазин: Мобильные телефоны для сохранения заряда следует держать в кармане одежды или в сумке

Tекст: Ольга Никитина

Муртазин рассказал «Вечерней Москве», что комфортный температурный режим для телефона обычно находится в диапазоне от минус 10 до плюс 35 градусов, иногда – от нуля до плюс 45 градусов.

Чтобы сохранить заряд телефона, следует держать его во внутреннем кармане одежды или сумки, где устройство сохраняет нормальную температуру. Забытый в автомобиле телефон разрядится очень быстро, рассказал эксперт.

Также он посоветовал не заряжать телефон, находясь прямо на улице, поскольку можно повредить ячейки устройства, что приведет к потере части емкости батареи.