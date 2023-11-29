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Россиянам подсказали, как сохранить заряд телефона на морозе
Эксперт Муртазин: Мобильные телефоны для сохранения заряда следует держать в кармане одежды или в сумке
Современные мобильные телефоны очень быстро разряжаются на морозе, а потому не рекомендуется долго использовать устройство при минусовой температуре, сообщил аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.
Муртазин рассказал «Вечерней Москве», что комфортный температурный режим для телефона обычно находится в диапазоне от минус 10 до плюс 35 градусов, иногда – от нуля до плюс 45 градусов.
Чтобы сохранить заряд телефона, следует держать его во внутреннем кармане одежды или сумки, где устройство сохраняет нормальную температуру. Забытый в автомобиле телефон разрядится очень быстро, рассказал эксперт.
Также он посоветовал не заряжать телефон, находясь прямо на улице, поскольку можно повредить ячейки устройства, что приведет к потере части емкости батареи.