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Reuters: Американские штаты получили миллиардную прибыль от помощи Украине
В попытках добиться расположения республиканцев, выступивших против поддержки Украины, администрация президента США Джо Байдена распространила информацию о том, что ряд штатов получил выгоду из-за помощи Киеву, пишет Reuters.
Наибольшую прибыль получили штаты Пенсильвания, Аризона и Техас, отмечает Reuters, передает РИА «Новости». Доходы штата Пенсильвания превысили 2,3 млрд долларов, в штат поступили значительные инвестиции на производство оружия и боеприпасов. Штат Аризона получил более 2,1 млрд долларов, а Техас – порядка 1,45 млрд долларов в качестве финансирования производства снарядов калибра 155 миллиметров и прочих вооружений, пишет издание.
Так Белый дом пытается заручиться поддержкой республиканцев при обсуждении дальнейшего финансирования киевского режима, считает автор статьи.
Ранее сообщалось, что группа депутатов от партии «Слуга народа» в Верховной раде поедет в США, чтобы убедить Конгресс продолжить поддержку Украины.