Литва захотела лишить балерину Лиепу гражданства за поддержку СВО

Baltic News Service: Литва может лишить балерину Илзе Лиепу гражданства за поддержку СВО и Путина

Tекст: Дмитрий Зубарев

На прошлой неделе канал LRT передавал, что артистка, имеющая как литовский, так и российский паспорта, поддержала спецоперацию и президента Владимира Путина.

Как говорится в заявлении МВД Литвы, публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства, передает РИА «Новости».

Департамент миграции направил запросы в компетентные органы страны, чтобы они дали оценку ее заявлению, рассказали агентству в ведомстве, если будет установлено, что действия Лиепы представляют угрозу национальной безопасности Литвы, то в МВД направят рекомендации по лишению балерины гражданства.

Илзе Лиепа получила литовский паспорт в порядке исключения в 2000 году, поскольку она больше десяти лет танцевала с местным актером балета Пятрасом Скирмантасом.

Ранее президент Литвы подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году.