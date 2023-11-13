В советские времена на территории УССР располагалось три военных округа, причем западная часть страны была выделена в отдельный Прикарпатский военный округ. Поэтому Галичина в НАТО для Москвы неприемлема почти в той же степени, что и Слобожанщина, Бессарабия, Подолье или Волынь.0 комментариев
Литва захотела лишить балерину Лиепу гражданства за поддержку СВО
Baltic News Service: Литва может лишить балерину Илзе Лиепу гражданства за поддержку СВО и Путина
Литва может запустить процесс лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы за «дискредитацию государства», сообщило агентство Baltic News Service.
На прошлой неделе канал LRT передавал, что артистка, имеющая как литовский, так и российский паспорта, поддержала спецоперацию и президента Владимира Путина.
Как говорится в заявлении МВД Литвы, публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства, передает РИА «Новости».
Департамент миграции направил запросы в компетентные органы страны, чтобы они дали оценку ее заявлению, рассказали агентству в ведомстве, если будет установлено, что действия Лиепы представляют угрозу национальной безопасности Литвы, то в МВД направят рекомендации по лишению балерины гражданства.
Илзе Лиепа получила литовский паспорт в порядке исключения в 2000 году, поскольку она больше десяти лет танцевала с местным актером балета Пятрасом Скирмантасом.
Ранее президент Литвы подписал указ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства, которое она получила в 1993 году.