  • Появились данные о планах США выделить Украине новый пакет военной помощи
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    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    12 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    18 комментариев
    7 октября 2023, 02:15

    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США

    Посол России в США Антонов: В Госдепе не смогли обосновать высылку двух российских дипломатов, это банальная месть

    Антонов объяснил высылку российских дипломатов из США
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    В Госдепартаменте не смогли внятно обосновать решение о выдворении из Соединенных Штатов двух сотрудников посольства России в Вашингтоне, речь идет о банальной мести, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

    Дипломат подтвердил в Telegram-канале посольства России в США, что несколько дней назад власти Соединенных Штатов пошли на очередной конфронтационный выпад и объявили персонами нон грата двух российских дипломатов. Антонов выразил уверенность, что администрации США важно показать, что недавнее выдворение американских дипломатов из России за подрывную деятельность не осталось без ответа.

    Глава диппредставительства подчеркнул, что во время встречи в Госдепартаменте просил американскую сторону пояснить, в чем именно обвиняются российские дипломаты, однако во внешнеполитическом ведомстве США «не смогли привести аргументов».

    «Таким образом, фактически мы имеем дело с банальной местью, что не делает чести американской дипломатии», – отметил Антонов.

    Глава российского диппредставительства в Вашингтоне напомнил, что сотрудники посольства США в Москве были уличены в действиях, не совместимых с дипломатической работой. Он пояснил, что высланные американцы, по сути, занимались вмешательством во внутренние дела, пытались нанести ущерб нацбезопасности России. «Любые акции такого рода будут решительно пресекаться и получат адекватный ответ», – подчеркнул Антонов.

    Накануне Москва подтвердила высылку российских дипломатов из США.

    6 октября 2023, 11:50
    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»

    Майор ВС США Лайонс: «Буревестник» может стать серьезной угрозой для Америки

    В США объяснили опасность российских ракет «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» является «экзотическим оружием», которое может стать серьезной угрозой для Соединенных Штатов, заявил майор армии США в отставке Майк Лайонс.

    Лайонс в интервью CBS News отметил, что обычно ядерная энергия не используется для энергетической установки. По его словам, теперь Россия сможет брать оружие малой мощности, потенциально ядерное, и резко увеличивать дальность его полета вплоть до десятков тысяч миль.

    Серьезной угрозой для США, считает американский военнослужащий, стало бы размещение таких ракет в Арктике. «Они смогут легко их запустить оттуда и поразить цели в Соединенных Штатах», – приводит его слова радио Sputnik.

    Напомним, президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сообщил, что Россия почти закончила работу над современными видами стратегического оружия, проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».

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    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

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    6 октября 2023, 12:56
    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии

    Военный эксперт Леонков: Турецкий БПЛА мог по ошибке подлететь к военной базе США

    Военный эксперт объяснил, почему ВВС США уничтожили турецкий БПЛА в Сирии
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Полет турецкого БПЛА в Сирии либо не был согласован с США, либо беспилотник отклонился от своего курса. Американцы, в свою очередь, не стали разбираться в причинах и уничтожили дрон союзника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в США подтвердили, что американский истребитель F-16 в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    «Все полеты блока НАТО, в том числе и дронов, должны согласовываться с членами альянса. В данном случае Турция, скорее всего, не предупредила США о запуске БПЛА. Американцы, не став разбираться в причинах, проявили свою спесь и сбили подозрительный объект около базы», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Турецкие дроны летают рядом с американскими объектами, поскольку в том же районе располагаются курдские военные формирования. США оказывают поддержку представителям этого народа, в то время как Анкара считает их организации террористическими, поэтому и отправляет БПЛА бомбить их лагеря», – отмечает собеседник.

    «В данном случае дрон мог нанести удар рядом с военным лагерем США по ошибке. Такие аппараты летят в заранее заданный регион и выполняют там поставленные задачи. Но если их система дает сбой, то беспилотник может отклониться от курса. Такие инциденты происходили с теми же американцами в Афганистане и Сирии», – подчеркнул он.

    «Скорее всего, инцидент закончится взаимными обвинениями. Стороны скажут, что надо было предупредить друг друга, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Либо Турция и США решат проблему в кулуарах. Предполагаю также, что будет выработан механизм, который предотвратит подобные инциденты в будущем», – резюмировал Леонков.

    Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что американский истребитель в небе над Сирией сбил турецкий беспилотник.

    Райдер заявил, что около 07.30 американские войска зафиксировали, что беспилотники наносят удары в окрестностях сирийской провинции Хасеке, причем некоторые удары пришлись по территории «оперативной зоны США» и были нанесены примерно в километре от места дислокации американских сил, которые переместились в бункеры, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Пентагона заявил, что примерно в 11.30 турецкий беспилотник вновь оказался в «оперативной зоне США». Американское командование сочло беспилотник, который находился на расстоянии менее полукилометра от сил Штатов, потенциальной угрозой, и около 11.40 истребители F-16 сбили дрон.

    По словам представителя Пентагона, важно отметить, что никто из представителей американских ВС не пострадал. «У нас нет никаких оснований полагать, что Турция намеренно целилась по американским силам. Как я уже говорил, министр обороны США поговорил с турецким коллегой и подтвердил готовность США продолжать тесно сотрудничать», – сказал Райдер.

    Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 турецких ВВС сбили на севере сирийской провинции Хасеке над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре. Дрон, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен истребителем, передает Al Mayadeen.

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    4 октября 2023, 21:15
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    Пушков назвал немаловажным моментом слова Клинтон о встающих на сторону Путина американцах
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявление экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что в США «повторяют тезисы» президента России Владимира Путина, является сдвигом в американском общественном мнении, считает российский сенатор Алексей Пушков.

    «Признание с ее стороны, что в США люди встают на сторону России, – это немаловажный момент. Сдвиг в американском общественном мнении налицо. Причем сдвигается оно в сторону Трампа и кандидатов-республиканцев, критикующих политику Байдена. Кстати, в 2016-м Клинтон так и не поняла, почему проиграла Трампу. Судя по всему, не понимает до сих пор», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    «Хиллари Клинтон не понимает, почему «американцы встают на сторону Путина». Хиллари Клинтон также не понимает, за что ее ненавидит пол-Америки. И почему она и ей подобные уже утомили страну бесконечными агрессиями и участием в войнах – в Ираке, Ливии, Афганистане... И во имя чего американцы должны выкидывать деньги в бездонный колодец, в который превратилась Украина. И что способна дать Украина Америке, кроме конфликта с Россией, чреватого большой войной», – добавил сенатор

    Ранее Хиллари Клинтон в интервью Джоффу Беннетту заявила, что не понимает, почему американцы повторяют российские тезисы и говорят о том, что США не должны поддерживать Украину.

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    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

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    6 октября 2023, 20:56
    В МИДе подтвердили высылку российских дипломатов из США, назвав ее безосновательной
    В МИДе подтвердили высылку российских дипломатов из США, назвав ее безосновательной
    @ Vladimir Baranov/Globallook Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высылка из США российских дипломатов была безосновательной, Москва не заинтересована в эскалации, но готова ответить жестко и решительно в случае продолжения враждебных действий, заявили в МИД России.

    По словам источника во внешнеполитическом ведомстве, Вашингтон выслал дипломатов России, используя в качестве предлога объявление «персонами нон грата» двух американских дипломатов, занимавшихся шпионажем, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в США объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Решение обосновали тем, что Москва ранее выслала американских дипломатов Силлина и Бернстайна.

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    5 октября 2023, 09:06
    Американский полковник назвал поведение Зеленского отвратительным

    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор назвал поведение Зеленского отвратительным

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, отправляя десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивая у США миллиарды долларов, ведет себя «отвратительно», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что «каждые несколько минут» Зеленский «открывает свой рот и просит очередной миллиард долларов у США». При этом, указал полковник, у американской стороны нет возможности отследить, куда уходят эти деньги.

    «Это позор», – заявил Макгрегор.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 12:22
    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом

    Американист Васильев: Поддержка Украины становится токсичной для американских политиков

    Американист: Новый спикер Палаты представителей США будет трампистом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Для Маккарти слухи о договоренностях с Байденом по Украине стали фатальными. Новый спикер, скорее всего, будет следовать идеологии Трампа и постарается снизить объемы помощи, выделяемые ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Владимир Васильев. Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку.

    «Кевин Маккарти поставил интересы официального Вашингтона выше идеологии однопартийцев. Он дважды нарушил важные ценности республиканцев. Сначала пошел на уступки демократам в вопросе государственного долга, затем решился на компромисс по поводу формирования бюджета США на 2024 год», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

    «Можно сказать, что Маккарти полностью перешел на сторону оппонентов. Разумеется, это серьезно подпортило его репутацию в рядах Республиканской партии, многие члены которой давно хотели избавиться от неугодного спикера. Наконец, новости о секретной сделке с Джо Байденом по Украине сделали его отставку реальностью», – подчеркивает собеседник.

    «Новый спикер будет пытаться отойти от темы поддержки ВСУ. Сейчас вопросы взаимодействия с офисом Зеленского превратились для американских политиков в токсичный актив. Общество и информационная среда государства стали слишком чувствительны к этому вопросу», – отмечает эксперт.

    «Поэтому преемник Маккарти, скорее всего, сосредоточится на внутренних проблемах США, постепенно продвигая идею о необходимости снижения финансирования Украины. Еще одним последствием текущего скандала станет то, что новый спикер будет вынужден выстраивать собственную деятельность в фарватере идеологии Трампа», – уточняет собеседник.

    «Несмотря на то, что уже звучат предложения поставить на освободившуюся должность Дональда Трампа, не думаю, что этого стоит ожидать. В конечном счете экс-президент Штатов слишком спорная фигура для Палаты представителей. К тому же влияние этой фигуры на республиканцев до сих пор очень велико, и его воззрения так или иначе влияют на всех представителей партии», – резюмирует Васильев.

    Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Подобное решение принято впервые за всю историю страны. Предложение об отстранении политика с должности поддержали 216 человек. В то же время 210 парламентариев высказались против.

    Временным спикером станет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. При этом весь орган вышел на недельный перерыв, обозначив, что выборы преемника Маккарти могут состояться уже в следующую среду. Об этом пишет издание Washington Post.

    Вслед за отставкой Маккарти бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также была выселена из своего кабинета, сообщает Politico. Соответствующее распоряжение, указывающее ей на необходимость покинуть «свой укромный офис в Капитолии», подписал Патрик Макгенри.

    Пелоси должна будет освободить помещение к среде. Кабинет передадут новому спикеру. Отмечается, что традиционно законодатели пользуются офисами в сенатском крыле здания. Между тем конгрессмен Трой Нильс выступил с инициативой назначить на освободившийся пост экс-президента Штатов Дональда Трампа.

    В январе за утверждение этой кандидатуры уже высказывался республиканец Мэтт Гетц, который и инициировал отставку Кевина Маккарти в связи с сообщениями о заключении им сделки с Джо Байденом по Украине.

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    6 октября 2023, 11:28
    Россия потребовала от генсека ООН запустить арбитраж против США

    Вершинин: Россия добивается от генсека ООН Гутерриша запуска арбитража в отношении США по невыдаче виз

    Tекст: Ольга Никитина

    Москва добивается от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша запуска арбитража в отношении США, которые злоупотребляют своим положением страны, принимающей центральные органы организации, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин.

    Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в Неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Соединенные Штаты нарушают заключенные с ООН соглашения в части обеспечения нормального функционирования структур организации, которые размещены в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров Гутерришу, что Соединенные Штаты продолжают нарушать обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН, отказывая российским и другим дипломатам в визах. Глава российского внешнеполитического ведомства призвал начать запуск арбитража против США.

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    4 октября 2023, 12:34
    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами

    Сенатор Долгов: США закрывают глаза на украинские обстрелы территории России кассетными боеприпасами

    В Совфеде назвали терактом обстрел ВСУ Брянской области кассетными боеприпасами
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование кассетных боеприпасов для обстрела территорий России – это теракт, совершенный руками ВСУ. И если противник получит дальнобойные ракеты, он также попытается ударить ими по РФ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область.

    «Обстрел Брянской области кассетными боеприпасами – это очередной террористический акт со стороны Украины. И на фоне повторяющихся ударов по нашей территории Вашингтон говорит о поставках ВСУ ракет ATACMS. Это, безусловно, провокация и шаг, который приведет к эскалации конфликта», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Существуют небезосновательные опасения, что с помощью данных ракет Украина будет наносить удары по нашей территории. Это приведет к увеличению жертв конфликта. В то же время поставки ATACMS не смогут изменить ситуацию на поле боя. Наша армия продолжит выполнять свои задачи и побеждать противника», – отмечает собеседник.

    «Примечательно, что США заявляют о неодобрении ударов ВСУ по территории России, но тут же позволяют Украине самой решать, как применять западное вооружение. Это говорит о лицемерии американцев. Администрация Байдена сделала ставку на этот конфликт в своей предвыборной кампании. Поэтому Штаты и дальше продолжат оказывать финансовую и военную помощь офису Зеленского и закрывать глаза на обстрелы», – резюмировал Долгов.

    Ранее Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы Брянской области подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Губернатор отметил, что «украинские террористы» использовали РСЗО. По предварительным данным, никто не пострадал, но обстрел привел к «частичным разрушениям жилых домовладений, хозяйственных построек».

    Напомним, помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщал о планах Белого дома поставить на Украину оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS. Вашингтон готов начать поставки, как только Байден примет такое решение, передает Bloomberg.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ имеют право самостоятельно решать, где и в каких обстоятельствах применять западное вооружение, поставленное союзниками. Также он считает, что Украина сама должна выбирать наилучший способ возвращения под свой контроль занятых Россией территорий, передает слова дипломата «Коммерсант».

    Блинкен подчеркнул, что США не собираются «поощрять» нанесение ударов ВСУ по территории России и не поддерживают подобные атаки. Однако, по его словам, окончательное решение по поводу осуществления этих атак в любом случае остается за Украиной, которой и предстоит решать, насколько необходимы данные обстрелы.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказывала опасения, что Украина будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре городов Донбасса и Крыма.

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    6 октября 2023, 16:46
    МиГ-31 перехватил американский «Посейдон» над Норвежским морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил Северного флота провел перехват самолета базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» американских ВМС, сообщило Минобороны России.

    Российские средства контроля в пятницу засекли над акваторией Норвежского моря движущуюся к российской границе воздушную цель, для ее опознавания и недопущения нарушения границы в воздух подняли МиГ-31, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Экипаж истребителя определил цель как Р-8А «Посейдон» ВМС США. При приближении МиГ-31 иностранный военный самолет развернулся в сторону от госграницы России.

    Подчеркивается, что полет истребителя проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

    В сентябре МиГ-31 также перехватывал американский «Посейдон» над Баренцевым морем.

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    5 октября 2023, 19:48
    Путин ответил на призывы начать испытания ядерного оружия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, которая решила не ратифицировать запрет испытаний ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям <...> США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что не может пока сказать, нужны ли России испытания ядерного оружия, но российское руководство может повести себя зеркально в отношениях с американским.

    «Но это вопросы депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – указал президент.

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    5 октября 2023, 04:28
    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США

    Клинтон заявила о необходимости бороться с ростом популярности политики Путина в США

    Клинтон признала рост популярности политики Путина в США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В США фиксируют рост популярности политики президента России Владимира Путина, с этим приходится бороться, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

    «Этот бой – наш бой», – заявила Клинтон, отметив, что «не понимает американцев, встающих на сторону Путина». По ее мнению, российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на PBS.

    Однако, по ее словам, конгрессмены смогут договориться и продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Клинтон сказала, что наблюдается «идеологический и, к сожалению, партийно-политический раскол», хотя «большая часть Конгресса по-прежнему выступает за поддержку Украины». Она призвала «пережить данный период».

    Также Клинтон заявила, что Россия устраивает «тайные и открытые операции, направленные на подрыв демократии и склонение политических лидеров на свою сторону». «Когда я вижу повторение российских тезисов, которые впервые прозвучали на Russia Today или в выступлениях российских чиновников, я считаю это очком в пользу Путина», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, в США конгрессмены впервые в истории страны отстранили от должности спикера Палаты представителей. Своего поста лишился республиканец Кевин Маккарти, которого некоторые однопартийцы сочли виновным в сговоре с демократами для продолжения поддержки Украины.

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    5 октября 2023, 05:54
    Бывший разведчик США ответил на слова Клинтон о России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал заявление Клинтон о России и расколе в американском Конгрессе

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер, комментируя заявление экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, призвал не обвинять Россию в политическом расколе в США.

    По мнению Риттера, те, кто «винит Путина» за политический раскол в США, «не знают про Россию вообще ничего». Риттер заявил, что Путин предпочитает решать все вопросы «коллегиально», Вашингтон же привык слепо продавливать свои действия, игнорируя интересы американцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью YouTube-канал Judging Freedom.

    Как считает Риттер, США оказались «жертвой не Владимира Путина, а рационального подхода, который Россия как национальное государство избрала для решения международных проблем». По его мнению, «большинство рационально мыслящих людей считают такой подход верным».

    Напомним, Клинтон заявила, что российские власти рады разногласиям в Конгрессе США, поскольку это мешает военной помощи Украине. Она считает, что в США фиксируют рост популярности политики президента России.


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    4 октября 2023, 10:14
    WSJ: Киев не может платить госслужащим из-за задержки финансирования от США

    Tекст: Александра Юдина

    Киев не способен выплатить зарплаты госслужащим в ноябре без финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов, сообщили украинские чиновники газете The Wall Street Journal.

    Источники уверяют, что Минфин страны может выплатить зарплаты бюджетным организациям в октябре, однако уже в ноябре правительству придется сократить зарплаты или услуги, либо в срочном порядке брать кредит, передает Ura.ru.

    Кроме того, один из источников отметил, что президент Украины Владимир Зеленский при прекращении финансирования со стороны США, скорее всего, столкнется с критикой от конкурирующих фракций.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

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