В России решили провести одновременное тестирование всех избирательных систем

Постановление о проведении испытательных работ цифровых избирательных механизмов Центризбирком принял на заседании 5 октября. В общероссийской тренировке избирательных систем с 9 октября по 29 ноября будут задействованы все избирательные комиссии России, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Само тестирование цифровых избирательных механизмов будет проходить в три этапа: подготовительный – с 9 по 31 октября; основной – с 1 ноября по 24 ноября, а также заключительный – с 27 по 29 ноября.

«Мы впервые проводим такую мощную тренировку с привлечением большого количества информационных систем: ГАС «Выборы», Цифровая платформа, программно-технический комплекс ДЭГ, Единый портал государственных услуг, единая система идентификации и аутентификации и различные дополнительные периферийные устройства (ЕСИА). Конфигурация очень сложная, задачи, которые нам предстоит решить – очень серьезные», – сказал глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук.

В рамках подготовительного этапа будет проведено обучение системных администраторов, руководителей информационных центров, работников сервисных центров работе с новым ПО цифровой платформы. В этот период также будут проходить работы по подготовке перечня исходных данных для контрольных примеров, разработка сценария и регламента обмена информации для цифровой платформы, отметил он.

В основной период планируется подготовка и проведение выборов, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют в избирательных процессах, в том числе проведение с 15 по 17 ноября трехдневного тренировочного голосования, на котором в тестовом режиме будет использоваться новая Цифровая платформа – ГАС «Выборы» 2.0.

«По результатам общероссийской тренировки ФЦИ доложит ЦИК РФ о готовности Цифровой платформы – ГАС «Выборы» 2.0. к проведению выборов, а также подготовит предложения о переводе цифровой платформы в режим опытной эксплуатации», – подчеркнул Сокольчук.



Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что в тренировочных испытаниях ПТК ДЭГ будут участвовать все 89 субъектов Российской Федерации. «Разработчики хотели бы видеть при пиковой нагрузке в течение двух часов до 2 млн. избирателей. Тем субъектам, которые уже применяли ДЭГ, предлагаю провести информационную работу и пригласить к участию в голосовании до 3% избирателей, а тем субъектам, которые не применяли ДЭГ – до 1,5%. Суммарно мы планируем получить до 1,5 млн. заявлений об участии в ДЭГ», – сказал Булаев.