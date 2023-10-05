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    Андрей Полонский Андрей Полонский Государственность Армении без Карабаха теряет смысл

    Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается.

    28 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Российский футбол протискивается в Европу

    Осталось только увидеть, что УЕФА не испугается собственных инициатив и западный мир хотя бы немного начнет вспоминать о принципе «спорт вне политики». Цель близка, но до нее еще надо дожить.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Какая символика СВО нам нужна

    Символика СВО, как и символика Великой Отечественной, не была статичной, она развивалась с течением времени. Дискуссии на эту тему символического и смыслового наполнения возвращают нас к вопросу о том, насколько уместен ребрендинг исторических процессов.

    7 комментариев
    5 октября 2023, 21:17

    В России решили провести одновременное тестирование всех избирательных систем

    В России пройдет тестирование систем ГАС «Выборы» и дистанционного электронного голосования, заявил глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

    Постановление о проведении испытательных работ цифровых избирательных механизмов Центризбирком принял на заседании 5 октября. В общероссийской тренировке избирательных систем с 9 октября по 29 ноября будут задействованы все избирательные комиссии России, сообщается на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Само тестирование цифровых избирательных механизмов будет проходить в три этапа: подготовительный – с 9 по 31 октября; основной – с 1 ноября по 24 ноября, а также заключительный – с 27 по 29 ноября.

    «Мы впервые проводим такую мощную тренировку с привлечением большого количества информационных систем: ГАС «Выборы», Цифровая платформа, программно-технический комплекс ДЭГ, Единый портал государственных услуг, единая система идентификации и аутентификации и различные дополнительные периферийные устройства (ЕСИА). Конфигурация очень сложная, задачи, которые нам предстоит решить – очень серьезные», – сказал глава федерального центра информатизации при ЦИК России Александр Сокольчук.

    В рамках подготовительного этапа будет проведено обучение системных администраторов, руководителей информационных центров, работников сервисных центров работе с новым ПО цифровой платформы. В этот период также будут проходить работы по подготовке перечня исходных данных для контрольных примеров, разработка сценария и регламента обмена информации для цифровой платформы, отметил он.

    В основной период планируется подготовка и проведение выборов, взаимодействие со всеми организациями, которые участвуют в избирательных процессах, в том числе проведение с 15 по 17 ноября трехдневного тренировочного голосования, на котором в тестовом режиме будет использоваться новая Цифровая платформа – ГАС «Выборы» 2.0.

    «По результатам общероссийской тренировки ФЦИ доложит ЦИК РФ о готовности Цифровой платформы – ГАС «Выборы» 2.0. к проведению выборов, а также подготовит предложения о переводе цифровой платформы в режим опытной эксплуатации», – подчеркнул Сокольчук.

    Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что в тренировочных испытаниях ПТК ДЭГ будут участвовать все 89 субъектов Российской Федерации. «Разработчики хотели бы видеть при пиковой нагрузке в течение двух часов до 2 млн. избирателей. Тем субъектам, которые уже применяли ДЭГ, предлагаю провести информационную работу и пригласить к участию в голосовании до 3% избирателей, а тем субъектам, которые не применяли ДЭГ – до 1,5%. Суммарно мы планируем получить до 1,5 млн. заявлений об участии в ДЭГ», – сказал Булаев.

    5 октября 2023, 10:20
    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Mysl Polska: Запад не собирается оставлять на территории Украины даже выжженной земли

    В Польше рассказали о плане мести Запада за потерю контроля над Украиной
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    При потере контроля над Украиной западные страны скорее превратят ее в выжженную землю, сообщает обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас.

    По его словам, предвидя потерю контроля над Киевом, представители Запада постараются не оставить на территории Украины даже выжженной земли, передает РИА «Новости».

    Ренкас отметил, что, пугая Киев Россией и голодом, страны Запада стремятся таким образом скрыть аферу по отношению к Украины в виде обречения ее на полное опустынивание.

    По словам автора заметки, зерновой шантаж также нужен для приумножения прибыли заинтересованных в продлении конфликта сторон.

    Ранее американские СМИ писали, что единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть.

    Коментарии (31)
    5 октября 2023, 10:48
    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России

    Бжания: В Абхазии, в Очамчирской бухте, будет постоянно базироваться ВМФ России

    Абхазия анонсировала размещение кораблей ВМФ России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии, соответствующее соглашение уже подписано, об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

    По его словам, подписано соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота, передает РИА «Новости».

    По его словам, это повысит обороноспособность как России, так и Абхазии. Бжания добавил, что в области военного сотрудничества «сделано уже очень многое», но странам предстоит «сделать тоже очень много шагов».

    На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года базу передали России, сейчас там находятся сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ.

    Напомним, что вопрос о создании пункта базирования кораблей Черноморского флота в Абхазии рассматривался на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне, прошедшем в закрытом режиме 13 ноября 2008 года.

    Коментарии (16)
    5 октября 2023, 15:37
    Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский назвал странными голоса в американских политических кругах касательно снижения поддержки Киева, обозначив намерение обсудить данный вопрос на полях саммита Европейского политсообщества в испанской Гранаде.

    По его словам, в Киеве не переживают из-за риска снижения поддержки со стороны Вашингтона, принимая во внимание тяжелый предвыборный период для США и разные политические голоса, передает ТАСС.

    Тем не менее Зеленский заверил, что эти вопросы будут обсуждаться, а в Киеве серьезно настроены работать над этим вопросом.

    Кроме того, западным журналистам глава Украины рассказал о том, что Киев ожидает помощи западных стран к зиме, чтобы представители ЕС и США обеспечили Украине воздушный щит – передали допсредства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отправляющий десятки тысяч соотечественников на смерть и выпрашивающий у США миллиарды долларов Зеленский ведет себя отвратительно.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как киевский режим направил американскую «помощь» на теракты в России.

    Коментарии (10)
    5 октября 2023, 11:09
    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО

    Шойгу: Сформировано девять резервных полков, которые пополняются контрактниками

    Шойгу сообщил о девяти резервных полках контрактников для группировок в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В составе Вооруженных сил (ВС) России для группировок в зоне спецоперации сформированы девять резервных полков, которые пополняются контрактниками, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Министр по итогам совещания с командующими группировок в штабе Объединенной группировки российских войск сообщил, что соответствующее решение было принято Генеральным штабом. «У нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», – приводятся слова Шойгу в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны России.

    Шойгу сообщил, что за последнее время набрано 38 тыс. добровольцев для участия в спецоперации. По его словам, эти люди отличаются высокой мотивацией, они готовы к выполнению боевых задач, некоторые из них уже обладают боевым опытом. Многие добровольцы, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй и третий раз, сообщил министр.

    Также министр обороны отметил работу российских регионов и их руководства. В частности, Шойгу упомянул, что глава Якутии Айсен Николаев лично занимается вопросами по набору добровольцев. По его словам, в регионе сформирован отряд добровольцев, который уже обрел боевую славу.

    По словам Шойгу, все российские офицеры-инструкторы, ведущие доподготовку на всех сформированных в рамках спецоперации направлениях, имеют боевой опыт.

    Ранее сообщалось, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделений БАРС на полигонах Южного военного округа.

    Коментарии (23)
    5 октября 2023, 18:38
    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Путин: С 4 июня ВСУ потеряли свыше 90 тысяч человек и более 550 танков

    Путин назвал потери ВСУ в ходе контрнаступления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 90 тыс. человек потеряли вооруженные силы Украины с начала июня в ходе так называемого контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг сказал, что, по последним данным, с 4 июня вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тыс. человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса, передает ТАСС.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки.

    Коментарии (25)
    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

    Коментарии (19)
    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

    Коментарии (12)
    5 октября 2023, 15:21
    В Крыму нашли тело украинского диверсанта

    Аксенов сообщил о найденном теле украинского диверсанта в Крыму

    В Крыму нашли тело украинского диверсанта
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рядом с местом высадки украинских боевиков в Крыму нашли тело одного из диверсантов, сообщил руководитель региона Сергей Аксенов в четверг.

    Мужчина был облачен в экипировку, его тело обнаружили в пяти километрах от места высадки основной диверсионной группы, сообщил Аксенов в эфире «Крым 24», передает ТАСС.

    Глава Крыма предположил, что вскоре могут быть найдены и другие тела диверсантов. По его словам, попавшему в плен члену группы 46 лет, вероятно, это офицер разведки.

    Напомним, самолеты ВКС России в ночь на среду в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Один из участников украинской ДРГ попал в плен, он заявил, что группа планировала снять видео и фото на фоне украинского флага в Крыму.

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 20:25
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    Путин рассказал о фрагментах ручных гранат в телах погибших в самолете Пригожина
    @ Виталий Шустров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава СК России Александр Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным найдены осколки гранат, внешнего воздействия на самолет не было, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Бастрыкин доложил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Евгением Пригожиным были обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было. К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Напомним, в Кремле пообещали обнародовать итоги расследования крушения самолета Пригожина. Также Песков заявил, что международного расследования крушения самолета Пригожина не будет.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина.

    Коментарии (30)
    5 октября 2023, 06:27
    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского

    Украинские власти назначили отцу Зеленского пожизненную стипендию за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования»

    Власти Украины назначили пожизненную стипендию отцу Зеленского
    @ Wiki

    Tекст: Антон Антонов

    Александру Зеленскому, отцу действующего украинского президента Владимира Зеленского, за «выдающиеся заслуги в сфере высшего образования» назначена пожизненная стипендия, говорится в распоряжении правительства Украины.

    Документ датирован 29 сентября. Стипендия назначена с 1 сентября 119 научно-педагогическим работникам, в том числе профессору Государственного университета экономики и технологий (Кривой Рог) Александру Зеленскому.

    На сайте университета сообщается, что Александр Зеленский – завкафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктор технических наук и профессор, передает ТАСС.

    Такие стипендии учреждены в конце 2020 года. Стипендия составляет три прожиточных минимума (прожиточный минимум в 2023 году на Украине – около 72 долларов), выдается ежемесячно даже после завершения работы в вузе.

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    5 октября 2023, 03:17
    Масштабный сбой в работе техники Xiaomi произошел в России

    Российские пользователи пожаловались на масштабный сбой в работе техники Xiaomi

    Tекст: Антон Антонов

    В работе сайта Xiaomi, а также в работе техники китайской компании в России произошел масштабный сбой, сообщили пользователи.

    На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска, Казани, Перми, Уфы и Краснодара, передает РИА «Новости» со ссылкой на Downradar.

    Проблемы возникли, в частности, с умными пылесосами и другими устройствами, они не могли подключиться к Wi-Fi, с работой приложения Mi Home для управления девайсами умного дома, а также с доменом account.xiaomi.com. Представители Xiaomi в соцсетях признали наличие проблем, передает ТАСС.

    Коментарии (9)
    5 октября 2023, 09:53
    В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России

    В закон о выборах президента внесены поправки с целью повышения доступности голосования

    В Госдуму внесен проект об уточнении положений закона о выборах президента России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    На рассмотрение Госдумы внесены поправки в закон о выборах президента России, которые синхронизируют изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

    Крашенинников сообщил, что это «точечная донастройка системы, которая была необходима». Парламентарий пояснил, что по действующему избирательному законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года, передает ТАСС.

    Законопроект, как объяснил Крашенинников, не предусматривает никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве. Положения проекта повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме и о выборах депутатов Госдумы, сказал он.

    Так, планируется уточнить положения о проведении фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. При этом сохранение конфиденциальности персональных данных в списках избирателей и иных документах будет обязательным, сказал глава комитета нижней палаты парламента.

    Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

    «Законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта России, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента России», – добавил Крашенинников.

    Глава комитета Госдумы отметил, что законопроектом также предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции (в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей).

    «На заседания избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора. Также законопроектом уточняются полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляется норма о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода», – добавил парламентарий.

    Законопроект внесен председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также группой депутатов и сенаторов.

    Коментарии (99)
    5 октября 2023, 18:54
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    Путин: Армения отвергла предложения России по Карабаху
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия предлагала Армении пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Ереван отверг их и продолжил сражаться, заявил российский президент Владимир Путин.

    На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин сказал, что Россия на протяжении последних 15 лет предлагала Армении пойти на компромиссы в вопросе с Карабахом, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но армянские власти не согласились на это, передает ТАСС.

    «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: «Нет, это создаст для нас определенные угрозы». […] А что будете делать? «Будем сражаться», – рассказал Путин.

    «В 2020-м начались боевые действия. <...> В итоге Азербайджан дошел до Шуши, мы тогда все же подписали мирный договор между сторонами. Там появились наши миротворцы, они должны были только наблюдать за соблюдением режима прекращения огня. Других возможностей у миротворцев не было», – напомнил президент.

    После этого Армения на встрече в Праге признала Карабах частью Азербайджанской Республики и подчеркнула, что признает суверенитет Баку в рамках Азербайджанской СССР, куда входил и Карабах, добавил Путин.

    Ранее Баку обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.

    Коментарии (8)
    5 октября 2023, 14:47
    Легенда «Спартака» посоветовал футболистам бежать из РПЛ

    Легенда «Спартака» Егор Титов посоветовал футболистам бежать из РПЛ

    Легенда «Спартака» посоветовал футболистам бежать из РПЛ
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Уровень чемпионата России сильно упал с отъездом иностранцев, в сложившихся условиях у РПЛ нет прогресса, заявил легенда «Спартака» и сборной России Егор Титов.

    Титов считает, что из РПЛ надо убегать, если есть возможность, и как можно скорее. По словам футболиста, уровень чемпионата очень сильно упал из-за отъезда иностранных футболистов, и прогресса не видно, передает Sport24.

    Напомним, о снижении уровня РПЛ эксперты говорили еще до санкций, и в пример приводились регулярные провалы российских команд в еврокубках.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему российскому футболу нужно уходить от госфинансирования.

    Коментарии (38)
    5 октября 2023, 02:50
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы произошли в Кировоградской и Полтавской областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В украинских городах Кропивницкий (Кировоград) и Миргород произошли взрывы, сообщили СМИ.

    В Кировоградской и Полтавской областях Украины объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине «наносится комбинированный удар» ракетами и дронами-камикадзе. Уточняется, что в Миргороде расположена авиабаза.

    Напомним, украинские СМИ сообщили, что в Харьковской области Украины также прогремели взрывы.

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      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

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