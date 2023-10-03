Сенатор штата Северная Дакота погиб в авиакатастрофе

Associated Press: Сенатор от Северной Дакоты, его жена и двое детей погибли в авиакатастрофе в штате Юта

Tекст: Антон Никитин

Как сообщается, самолет с Ларсенами разбился вскоре после взлета, передает ТАСС.

Лидер республиканского большинства в Сенате Дэвид Хог в письме коллегам по местному заксобранию подтвердил, что сенатор Даг Ларсен, его жена Эми и их двое детей прошлым вечером погибли в авиакатастрофе в штате Юта. Хог уточнил, что Ларсены навестили семью в Скоттсдейле штата Аризона и возвращались домой, остановившись для дозаправки в Юте.

Ларсен был избран в Сенат Северной Дакоты в ноябре 2020 года и вступил в должность 1 декабря 2020 года.

До избрания в Сенат Ларсен служил в Национальной гвардии армии Северной Дакоты в течение 28 лет в звании подполковника. Он был командиром 112-го авиационного батальона.

Крометого, Ларсен владел компанией Apex Builders, занимающейся строительством жилья и девелопментом, а также франшизой отеля Wingate by Wyndham в Бисмарке, Северная Дакота. Он также имел лицензию на оформление сделок с недвижимостью.

Напомним, в декабре 2018 года при крушении вертолета в Мексике погибла губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо и ее супруг-сенатор Рафаэль Морено Валье.