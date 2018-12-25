При крушении вертолета в Мексике погибли губернатор и ее супруг-сенатор

В результате крушения вертолета погибла губернатор штата Пуэбла в Мексике Марта Эрика Алонсо, сообщают СМИ.

Кроме того, в вертолете находился ее муж, сенатор Рафаэль Морено Валье. Прежде сенатор также возглавлял данный штат. Мужчина тоже погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Televisa.

Марта Эрика Алонсо возглавила регион лишь 14 декабря.