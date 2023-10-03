Посольство РФ в Братиславе отвергло обвинения во вмешательстве России в досрочные парламентские выборы в Словакии

Tекст: Антон Никитин

Российские дипломаты решительно отвергли надуманные обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в словацкий электоральный процесс, подчеркнув, что, в отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, Россия не лезет во внутренние дела других государств, не занимается сменой режимов и разного рода цветными революциями, передает ТАСС.

При этом в диппредставительстве отметили, что в Братиславе почему-то не считают вмешательством во внутренние дела республики выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии 5 млн долларов на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании.

Российские дипломаты также напомнили про создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО, про прямое давление из Вашингтона на корпорацию Meta* (признана в РФ экстремистской), в результате которого блокируются профили в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит Meta) оппозиционных словацких политиков. «Примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе», – говорится в комментарии диппредставительства.

Посольство России выразило сожаление, что «в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений» между странами, а «антироссийская «карта» разыгрывается во внутриполитической борьбе». Российские дипломаты выразили уверенность, что выводы из происходящего словацкие граждане способны сделать самостоятельно.

Накануне посла России вызвали в МИД Словакии из-за высказывания главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, по мнению Братиславы, якобы поставил «под сомнение честность свободных и демократических выборов» в республике.