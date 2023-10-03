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    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Что общего у ESG и климатического оружия

    Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм

    Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    51 комментарий
    3 октября 2023, 01:42

    Россия отвергла обвинения во вмешательстве в парламентские выборы в Словакии

    Посольство РФ в Братиславе отвергло обвинения во вмешательстве России в досрочные парламентские выборы в Словакии

    Tекст: Антон Никитин

    Российское посольство в Братиславе решительно отвергло обвинения во вмешательстве России в досрочные парламентские выборы в Словакии, говорится в комментарии дипломатического представительства.

    Российские дипломаты решительно отвергли надуманные обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в словацкий электоральный процесс, подчеркнув, что, в отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, Россия не лезет во внутренние дела других государств, не занимается сменой режимов и разного рода цветными революциями, передает ТАСС.

    При этом в диппредставительстве отметили, что в Братиславе почему-то не считают вмешательством во внутренние дела республики выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии 5 млн долларов на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании.

    Российские дипломаты также напомнили про создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО, про прямое давление из Вашингтона на корпорацию Meta* (признана в РФ экстремистской), в результате которого блокируются профили в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит Meta) оппозиционных словацких политиков. «Примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе», – говорится в комментарии диппредставительства.

    Посольство России выразило сожаление, что «в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений» между странами, а «антироссийская «карта» разыгрывается во внутриполитической борьбе». Российские дипломаты выразили уверенность, что выводы из происходящего словацкие граждане способны сделать самостоятельно.

    Накануне посла России вызвали в МИД Словакии из-за высказывания главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который, по мнению Братиславы, якобы поставил «под сомнение честность свободных и демократических выборов» в республике.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    2 октября 2023, 07:07
    В США назвали способ принудить Украину к капитуляции без лишних потерь

    Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление

    Tекст: Антон Никитин

    Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление без ведения активных боевых действий, выразил мнение бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

    Американец заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube, что в интересах России было бы не «давить педаль в пол» в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину – не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс киевского режима, передает ТАСС.

    По мнению Риттера, это может продлить боевые действия, но ВСУ фактически уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта, который не будет продолжаться вечно.

    Накануне в США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России.

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    2 октября 2023, 18:37
    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
    NYT: Россия готовится к испытаниям ракеты с ядерным двигателем
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готовится к испытаниям экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщила американская газета The New York Times (NYT).

    Газета проанализировала передвижение самолетов и транспортных средств в районе полигона Паньково на архипелаге Новая Земля, где прежде, вероятно, испытывали оружие. На основании этого анализа издание пришло к выводу о подготовке к испытанию «Буревестника», передает Lenta.ru.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как совершенствование российской ПРО срывает американские планы в космосе, а ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.

    Коментарии (24)
    2 октября 2023, 19:20
    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных

    Биотехнолог Духовлинов объяснил появление устойчивости к антибиотикам у украинских военных

    Эксперт объяснил выявленные в Европе мутации у украинских военных
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Появление устойчивых ко многим антибиотикам инфекций у солдат ВСУ может быть вызвано несколькими факторами, в том числе результатом медикаментозных экспериментов над украинскими военными, рассказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов.

    СМИ сообщают, что у украинских солдат, которые попали на лечение в европейские госпитали, были обнаружены устойчивые практически ко всем антибиотикам инфекции. Отмечается, что подобные случаи участились с начала конфликта на Украине. 

    «Появление множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) представляет на сегодняшний день серьезнейшую угрозу здоровья человечества. Это означает, что в случае пневмонии, сепсиса никакие препараты не помогут и больной умирает. Такие бактерии с МЛУ очень опасны. Их по всем признакам можно отнести к категории биологического оружия, если их распространение осуществляется преднамеренно», – говорит Духовлинов.

    Он поясняет, что МЛУ возникает при наличии специальных генов у бактерий. Бактерии могут обмениваться друг с другом подобными генами и «дарить» эту устойчивость другим микроорганизмам. Этот процесс опасен и нуждается в срочном купировании. Появление бактерий с МЛУ может быть результатом неконтролируемого приема различных антибиотиков, специальной селекцией и преднамеренным заражением.

    «В естественных условиях МЛУ может возникнуть только при неконтролируемом постоянном приеме различных антибиотиков. Также гены МЛУ могут передаваться с помощью транспозонов – мобильных генетических элементов между бактериями. Но такой процесс в естественной среде не носит массовости. Подобного нет среди российских солдат. Это указывает на правильное медицинское обслуживание», – замечает собеседник.

    По его словам, массовое возникновение МЛУ среди украинских солдат вполне может быть результатом медикаментозных экспериментов, однако это лишь предположение и нет прямо указывающих на это факторов.

    Резистентность (устойчивость) к антибиотикам может выработаться и в результате употребления в пищу определенного рода продуктов, например, курятины, которую при выращивании недобросовестные производители накачивают антибиотиками, чтобы куры не болели и не было их массового падежа. Однако, по словам биотехнолога, при производстве куриного мяса не используется такой широкий спектр антибиотиков.

    «Там применяются сильные препараты. Но при термической обработке антибиотики разлагаются. Поэтому, если куриное мясо не ели сырым или плохо обработанным, то тогда риски минимальны. МЛУ все-таки указывает на очень широкий спектр антибиотиков одновременно либо на наличие специальных генов, кодирующих систему МЛУ. А это уже генетические эксперименты. Но для этого необходимо выделить конкретные штаммы с МЛУ и посмотреть методом генетического анализа, как возникла эта МЛУ», – заключил Духовлинов.

    Коментарии (21)
    2 октября 2023, 07:53
    Маск высмеял Зеленского за попрошайничество

    Американский предприниматель Маск высмеял президента Украины Зеленского за попрошайничество

    Маск высмеял Зеленского за попрошайничество
    @ @elonmusk

    Tекст: Антон Никитин

    Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского за выпрашивание финансовой помощи.

    Маск опубликовал в своем аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) мем на президента Украины Владимира Зеленского, на лбу и шее которого вздулись вены от перенапряжения. Надпись на фото гласит: «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи».

    Накануне президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.

    Коментарии (24)
    2 октября 2023, 14:48
    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»

    Бербок: Евросоюз скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска

    Бербок предсказала Евросоюз в границах «от Лиссабона до Луганска»
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выездного заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран – членов ЕС, которое проходит в Киеве в понедельник, заявила, что Евросоюз скоро будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    «Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, идею создания интеграционного пространства «Большой Европы» от Лиссабона до Владивостока в начале 2010-х предлагало российское руководство. Глава МИД Сергей Лавров летом говорил, что надежды на создание единого безопасного пространства от Лиссабона до Владивостока не оправдались.

    Заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза впервые в истории проходит за пределами содружества – в Киеве. При этом некоторые главы МИД на встречу не поехали.

    Добавим также, Луганская и Донецкая народные республики, Херсонская и Запорожская область вернулись в состав России по итогам референдумов 23–27 сентября 2022 года.

    Коментарии (50)
    2 октября 2023, 11:36
    Молдавия отказалась закупать газ у Газпрома
    Молдавия отказалась закупать газ у Газпрома
    @ Игорь Кубединов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Молдавия больше не станет покупать голубое топливо у российского Газпрома, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.

    «Мы больше не будем закупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости, сказал, что республика получает газ из альтернативных источников. Он уточнил, что речь идет о «европейских источниках».

    При этом Парликов утверждает, что сделать это удалось по «более низкой цене», чем предусматривает формула Газпрома.

    Ранее Кишинев заявлял, что хочет избежать обращения в суд в связи с исторической задолженностью перед Газпромом, которую российский холдинг оценивает в 709 млн долларов. Молдавская сторона предлагала Газпрому мировое соглашение, требуя списания долгов «Молдовагаза».

    Коментарии (40)
    2 октября 2023, 15:48
    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены

    Экс-морпех Берлетик: В ВСУ не осталось основательно подготовленных НАТО бойцов

    Экс-морпех США: Все подготовленные НАТО украинские военные уничтожены
    @ The New Atlas/Youtube

    Tекст: Ольга Никитина

    В вооруженных силах Украины не осталось военнослужащих, которые бы прошли фундаментальную подготовку на протяжении нескольких месяцев в США или НАТО, все они уничтожены, сообщил бывший морской пехотинец американских ВС Брайан Берлетик.

    Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas рассказал, что профессиональные военные, которые в период с 2014 по 2022 годы проходили подготовку в США и НАТО, были ликвидированы Россией в начале спецоперации, передает РИА «Новости». Сейчас в рядах ВСУ, по словам эксперта, состоят в основном необученные люди.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    Коментарии (12)
    2 октября 2023, 08:22
    Названы сроки строительства большинства скоростных магистралей в России

    Глава РЖД Белозеров: Большинство из запланированных ВСМ построят к 2043 году

    Названы сроки строительства большинства скоростных магистралей в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Строительство большинства из запланированных высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России, как ожидается, будет завершено к 2043 году, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

    Белозеров в интервью РИА «Новости» отметил, что следующее 20-летие будет временем высоких скоростей, особенно в пассажирском сегменте.

    Ранее сообщалось, что строительство в России четырех высокоскоростных автомагистралей (ВСМ), согласно предложению президента Владимира Путина, может стоить порядка 10,8 трлн рублей.

    Коментарии (40)
    2 октября 2023, 10:59
    В Европе встревожились из-за инфекции у раненых боевиков ВСУ

    FT: Раненые солдаты ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к лечению антибиотиками

    Tекст: Ольга Никитина

    У раненых солдат вооруженных сил Украины, которые поступили на лечение в европейские страны, обнаружили устойчивые к антибиотикам инфекции, пишут британские СМИ.

    Газета Financial Times рассказывает о случае, который произошел в начале года в одном из американских военных госпиталей в Германии. Врачи, по информации издания, обследовали раненого украинского военнослужащего и «сделали тревожное открытие». Оказалось, что инфекция, обнаруженная у украинца, была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что подобные случаи на территории Германии и в других частях Европы участились с начала конфликта на Украине. Предполагается, что пациент мог заразиться в украинском госпитале или в местах пребывания беженцев с Украины в других странах.

    В конце сентября сообщалось, что госпиталь США, расположенный в Германии, «тихо начал» принимать раненных в боях на Украине солдат.

    Коментарии (7)
    2 октября 2023, 12:49
    Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID

    Нобелевскую премию по медицине присудили Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку вакцин от COVID

    Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от COVID
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Нобелевская премия 2023 года по медицине присуждена Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19.

    Как сообщил Нобелевский комитет, премия присуждена за изучение РНК и применение этих знаний в вакцинах от COVID-19, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе Нобелевского комитета говорится, что открытия Карико и Вайсмана «сыграли важную роль в разработке эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года».

    Открытия американо-венгерской ученой Каталин Карико и американца Дрю Вайсмана называют новаторскими. Подчеркивается, что они фундаментально изменили того, как мРНК взаимодействует с иммунной системой.

    «Лауреаты способствовали беспрецедентному ускорению разработки вакцин в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности», – передает ТАСС сообщение комитета.

    В Нобелевском комитете предполагают, что новую технологию будет возможно в будущем применять для доставки терапевтических белков и лечения некоторых типов рака.

    Шведские эксперты отмечают, что против SARS-CoV-2 было разработано несколько других вакцин. В общей сложности в мире, как сказано в сообщении Нобелевского комитета, было введено более 13 млрд доз вакцины против COVID-19, которые спасли миллионы жизней и позволили вернуться к нормальным условиям.

    Коментарии (53)
    2 октября 2023, 05:52
    ВС России уничтожили в ДНР более 300 штурмовиков ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили более 300 штурмовиков ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях, противник потерял более 300 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Офицер сообщил, что подразделения Южной группировки войск на артемовском и авдеемском направлениях отразили восемь атак украинских штурмовых групп, в результате противник потерял более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станцию радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

    Напомним, в прошлую пятницу Россия вынудила бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.

    Коментарии (3)
    2 октября 2023, 16:52
    Газпром: Молдавия продолжает отправлять заявки на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром продолжает получать заявки из Молдавии на поставку газа и выполняет их, сообщили в холдинге после заявления молдавских властей об отказе от закупок российского голубого топлива.

    В Telegram-канале Газпром сообщил о том, что холдинг получает ежесуточные заявки на поставку газа от молдавской компании «Молдовагаз» и выполняет их.

    Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не станет покупать голубое топливо у российского Газпрома. Он сказал, что Молдавия получает газ из «европейских источников».

    Коментарии (25)
    2 октября 2023, 02:59
    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления

    Экс-глава минобороны Британии Уоллес призвал власти Украины призывать в армию больше молодежи для контрнаступления

    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    В своей статье, опубликованной в британской Telegraph, Уоллес заявил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, «как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах», передает РИА «Новости».

    Экс-глава минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат (ВСУ) на фронте превышает 40 лет.  «Я понимаю стремление [президента Украины Владимира] Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Он также призвал активно поставлять оружие Украине «для завершения конфликта».

    Ранее на Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации.

    Коментарии (27)
    2 октября 2023, 09:19
    В Харькове произошла серия взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушная тревога объявлена в Харьковской области на востоке Украины, в Харькове произошла серия взрывов, сообщило украинское издание «Общественное», не приводя подробностей.

    В настоящий момент в красной зоне также находятся Днепропетровская и Николаевская области, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Киеве и Харькове.

    Коментарии (15)
    2 октября 2023, 21:28
    Турция потребовала закрыть армянскую АЭС
    Турция потребовала закрыть армянскую АЭС
    @ Jan Woitas/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турция требует закрытия армянской АЭС в Мецаморе из-за ее расположения в сейсмоопасной зоне и старых технологий.

    Обращение с требованием принять меры относительно Мецаморской АЭС, расположенной рядом с турецко-армянской границей, прозвучало на заседании Великого Национального собрания Турции, передает госагентство Anadolu Ajansi. В турецком парламенте подчеркнули, что в связи с окончанием срока эксплуатации и использованием старых технологий объект представляет опасность для всего региона.

    «Наш регион и мир не могут позволить себе второй Чернобыль. Мецаморская АЭС должна быть закрыта», – заявили в МИД Турции.

    Строительство Мецаморской АЭС началось в 1970 году, она имеет два реактора. После остановки реакторов из-за Спитакского землетрясения 1988 года реактор номер два вновь был запущен в 1995 году после ремонта. В 2005 году закончился срок эксплуатации АЭС, в августе 2021 года был проведен ремонт, после которого срок эксплуатации продлили до 2026 года.

    Коментарии (16)
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      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    • Венгры лишают Зеленского денег

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