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В Словакии вызвали в МИД посла России из-за заявления о выборах в стране
МИД Словакии вызвал представителя дипмиссии России из-за заявления о выборах
Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя посольства России из-за заявления российской разведки о влиянии на выборы в словацкий парламент, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Как указали в ведомстве, МИД Словакии вызвал представителя посольства РФ в республике по причине заявления главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в преддверии парламентских выборов в Словакии, передает РИА «Новости».
В МИД отметили, что Нарышкин сделал это заявление во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии. Российское посольство в Словакии решительно отвергает надуманные утверждения о «вмешательстве» в выборный процесс страны.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что администрация президента США Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитические дела Словакии.