В Словакии вызвали в МИД посла России из-за заявления о выборах в стране

МИД Словакии вызвал представителя дипмиссии России из-за заявления о выборах

Tекст: Валентина Григоренко

Как указали в ведомстве, МИД Словакии вызвал представителя посольства РФ в республике по причине заявления главы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в преддверии парламентских выборов в Словакии, передает РИА «Новости».

В МИД отметили, что Нарышкин сделал это заявление во время действия моратория на агитацию, накануне внеочередных парламентских выборов в Словакии. Российское посольство в Словакии решительно отвергает надуманные утверждения о «вмешательстве» в выборный процесс страны.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что администрация президента США Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитические дела Словакии.