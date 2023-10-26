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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 12:24

    Пашинян вместо Совета глав правительств СНГ поехал в Тбилиси

    Пашинян вместо Совета глав правительств СНГ поехал на конференцию в Тбилиси

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян предпочел заседанию Совета глав правительств СНГ в Киргизии международную конференцию в Тбилиси, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

    Пашинян 26 октября прибыл в Грузию, где примет участие в международной конференции «Шелковый путь – Тбилиси», сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    В ходе поездки он также должен встретиться с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили.

    Также в Киргизию на Совет не прилетит премьер Азербайджана Али Асадов, он также отправился в Тбилиси. Страну на заседании СНГ представит вице-премьер Шахин Мустафаев.

    В Киргизии в четверг пройдет заседание Совета глав правительств СНГ, Евразийского межправительственного совета и Совет глав правительств ШОС. Россию представит премьер-министр Михаил Мишустин.

    На конференции в Грузии Пашинян заявил, что ведется разработка проекта соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном. Он выразил надежду, что проект успеют сделать за несколько месяцев, сообщает ТАСС.

    Он добавил, что планируется создать подразделение для обеспечения безопасности будущих транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, оно будет следить за безопасностью международных сообщений, грузов, людей и транспорта, проходящих через армянскую территорию.

    Пашинян пояснил, что армянская сторона готова подписать мирное соглашение с азербайджанской на основании взаимного признания территориальной целостности друг друга и делимитации границ согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года.

    25 октября 2023, 21:02
    WSJ: Пашинян усомнился в необходимости российских военных баз в Армении
    WSJ: Пашинян усомнился в необходимости российских военных баз в Армении
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике, сообщает газета Wall Street Journal.

    В интервью изданию он заявил, что республика ищет новых союзников, так как Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Он рассказал, что произошедшее в Нагорном Карабахе привело Армению к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предлагала Армении пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Ереван отверг их и продолжил сражаться.

    Коментарии (93)
    26 октября 2023, 15:52
    Самый антироссийский ресторан в Тбилиси закрылся «из-за трудностей»
    Самый антироссийский ресторан в Тбилиси закрылся «из-за трудностей»
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ресторан «Эзо» («Двор») в центре города, прославившийся антироссийскими акциями, закрывается в конце месяца из-за «трудностей», сообщило грузинское издание netgazeti.ge, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ресторан открылся в 2015 году, но особую известность получил после начала СВО – гостям заведения предлагали признать Россию в качестве «агрессора» и «оккупанта», иначе отказывались обслуживать.

    Кроме того, ресторан 10% выручки от каждого чека направлял в фонды помощи Украины. На ресторане вывесили украинский флаг, а на входе – антироссийские объявления.

    В интервью изданию представители ресторана не раскрыли суть «трудностей», однако не исключили, что снова откроются в будущем году.

    Ранее в Тбилиси был создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона».

    Коментарии (18)
    26 октября 2023, 13:50
    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз

    Политолог Лепехин: Пашиняну еще долго придется крутиться как ужу на сковородке

    Эксперт объяснил критику Пашиняна в адрес Москвы и российских военных баз
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Одновременное давление со стороны западных партнеров и пророссийского населения заставляет Никола Пашиняна вертеться как ужа на сковородке. В связи с этим армянский премьер изображает политику многовекторности. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Лепехин. Ранее в Ереване усомнились в целесообразности сохранения присутствия российских военных баз.

    «Нынешнее поведение Пашиняна регламентируется двумя сторонами действительности: теоретической и фактической. Премьер считает, что российских военных баз в Армении быть не должно. Это соотносится с его текущей политикой и соответствует настроениям западных партнеров Еревана», – сказал Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

    «Однако в реальности страна сталкивается с колоссальными вызовами в сфере безопасности, устоять перед которыми без участия Москвы практически невозможно. Кроме того, большая часть населения Армении сохраняет пророссийские взгляды, а делать что-либо в обход общественного мнения – крайне опасная затея», – отмечает собеседник.

    «Поэтому Пашинян вынужден изображать политику многовекторности. Это хорошо заметно и по его интервью в The Wall Street Journal. Он как бы подтверждает, что не намерен менять текущий статус-кво, говоря о сохранении членства в ОДКБ. А с другой стороны, намекает на то, что российских военных в Армении быть не должно», – подчеркивает эксперт.

    «Главная задача Пашиняна состоит именно в формировании нужной ему риторики. Не думаю, что его слова скоро воплотятся в жизнь. Страна нуждается в защите, а реально обеспечить ее, кроме Москвы, некому», – уточняет собеседник.

    «При этом воззрения Пашиняна на будущее Армении предельно понятны. Он хочет видеть Ереван в составе единого европейского пространства. Речь идет как об интеграции в экономической сфере, так и в части вопросов безопасности. Однако премьер-министр не понимает истинного значения своей страны для западного мира», – считает эксперт.

    «ЕС одинаково важны как Армения, так и Азербайджан. Особых усилий по защите Еревана они предпринимать не собираются. Поэтому Пашиняну еще долгое время придется крутиться как ужу на сковородке, озвучивая противоречивые заявления», – резюмирует Лепехин.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике. В интервью The Wall Street Journal он отметил, что страна ищет новых партнеров, так как Москва «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». По его словам, произошедшее в Нагорном Карабахе привело к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

    Несмотря на это, Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Премьер-министр заметил, что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов и ему «не хочется ошибиться в понимании друг друга». Он также заявил, что Ереван не обсуждает вывод российских военных баз со своей территории.

    «Такого вопроса мы не обсуждаем. Мы сейчас больше обсуждаем другие вопросы, пытаемся понять, в чем причина такой ситуации, и, конечно, думаю также, что это будет повесткой рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ», – сказал премьер.

    На слова Пашиняна отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что усилия в помощи Баку и Еревану выйти на заключение мирного договора продолжаются. Об этом сообщают РИА «Новости». Также он подчеркнул, что «негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal».

    Это не первое антироссийское высказывание Пашиняна. Выступая ранее на заседании Европарламента, он заявил, что ОДКБ «ничего не сделала», чтобы помочь Еревану во время обострения на армяно-азербайджанской границе два года назад.

    «Через два дня после роспуска парламента, 12 мая 2021 года, азербайджанские военные нарушили границу с Арменией на участке примерно 100 км. Они вторглись на суверенную территорию Армении на глубину до четырех километров», – цитирует Пашиняна ТАСС. ОДКБ, по его мнению, якобы бездействовала.

    При этом он намерен углублять сотрудничество с ЕС. По словам премьер-министра, сейчас правительство государства готово быть «ближе к Евросоюзу настолько, насколько это возможно со стороны Евросоюза».

    Москва, в свою очередь, предлагала Еревану пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Армения отвергла их. Об этом на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сказал президент России Владимир Путин.

    Он отметил, что Москва на протяжении последних 15 лет советовала Армении пойти на компромиссы по данному вопросу, например, вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха и оставить два за собой, но власти страны не согласились на это.

    Однако после обострения конфликта в 2020-м представители Еревана на встрече в Праге признали спорный регион частью Азербайджанской Республики и подчеркнули, что признают суверенитет Баку в рамках Азербайджанской ССР, в которую входил и Карабах, добавил Путин.

    Коментарии (25)
    26 октября 2023, 12:43
    Кремль призвал Ереван разъяснить слова Пашиняна о диверсификации отношений
    Кремль призвал Ереван разъяснить слова Пашиняна о диверсификации отношений
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона надеется получить у армянского премьера Никола Пашиняна пояснения его высказывания о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не расценивает высказывание Пашиняна в интервью Wall Street Journal как первоисточник, необходимо точно понять, о чем именно говорил премьер Армении, сказал Песков, передает ТАСС.

    В разговоре с Ереваном Москва рассчитывает получить всю информацию по этому поводу, двум странам «негоже» общаться через газеты, тем более через американскую Wall Street Journal, подчеркнул он.

    Песков добавил, что Россия прикладывает усилия для заключения мирного договора между Баку и Ереваном, это нужно для стабилизации обстановки в регионе и для выхода на «созидательный уровень жизни во всем регионе».

    Напомним, Пашинян в интервью американской газете Wall Street Journal заявлял, что события в Нагорном Карабахе, «по сути, подвели» Ереван к решению о необходимости «диверсифицировать отношения в сфере безопасности».

    Также он усомнился в необходимости присутствия российских военных баз в Армении и обвинил Москву в невыполнении союзнических обязательств. Пашинян отметил, что Армения сохраняет членство в ОДКБ.

    Коментарии (10)
    26 октября 2023, 16:48
    Сотрудники МИД Грузии получили в виде подарков квартиры и Porsche

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    В Грузии около 400 госслужащих и членов их семей в 2020-2022 годах получили денежные или дорогостоящие подарки на общую сумму более 10 млн долларов (22,8 млн лари), говорится в исследовании НПО «Институт развития свободы информации». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Во главе списка – заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе, получившая подарки на сумму 1 млн 359 тысяч лари (503 тыс. долларов).

    За ней следует сотрудница внешнеполитического ведомства Лиана Латария, которой родители подарили крупную сумму денег, квартиру и автомобиль Porsche 911 Carrera 4S – все в общей сложности на 804 тыс. лари (297 тысяч долларов).

    В исследовании говорится, что больше всего подарков получали работники МВД, Минобороны и генпрокуратуры, сообщает оппозиционный телеканал «Мтавари» («Главный») со ссылкой на сведения института.

    Коментарии (9)
    27 октября 2023, 19:38
    Минобороны поменяло название зоны действий миротворцев в Карабахе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Наименование зоны действий российских миротворцев изменилось на «Карабахский экономический район Азербайджанской Республики».

    Ранее в бюллетенях ведомства зона действия носила название «зона Нагорно-Карабахского конфликта», передает ТАСС.

    В бюллетене за пятницу октября указывается, что для обеспечения безопасности движения по дорогам выставили два постав в районе Ханкенди (Степанакерта).

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что если российские миротворцы оставят Нагорный Карабах, то они должны будут вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (2)
    25 октября 2023, 22:46
    Пашинян: Армения остается в ОДКБ

    Премьер-министр Армении Пашинян: Республика пока сохраняет членство в ОДКБ, идет прояснение позиций сторон

    Tекст: Антон Никитин

    Армения пока сохраняет членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку не хочет совершить ошибку из-за недопонимания позиций сторон, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

    Пашинян заявил в интервью американскому изданию The Wall Street Journal, что Армения остается в ОДКБ, потому что сейчас стороны находятся на стадии обсуждения вопросов понимания позиций и «не хочется ошибиться в понимании друг друга», передает ТАСС.

    Ранее Пашинян усомнился в необходимости присутствия российских военных баз в Армении, обвинив Москву в невыполнении союзнических обязательств.

    Напомним, в начале октября президент Владимир Путин говорил, что Армения отвергла предложения России по Карабаху.

    Коментарии (8)
    25 октября 2023, 11:29
    В Тбилиси создан фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» для пожертвований создан в столице республики. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинские СМИ.

    Также презентована интернет-платформа на грузинском, английском и украинском языках, которая будет рассказывать о деятельности этого формирования, признанного Россией незаконным, – georgianlegion.ge.

    «Грузинский легион», созданный в 2014 году, структурно подчиняется Минобороны Украины, по различным данным, в нем объединено более 1000 бойцов, свыше 50 из них погибли.

    Основатели называют его «самым большим иностранным формированием» в ВСУ и рекрутируют в основном отставных грузинских военных, которые имеют опыт службы в зарубежных миссиях.

    В начале октября глава воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, привлеченный в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД. В базе не уточняется, по какой именно статье идет розыск, но указано: Мамулашвили Ушанги Зурабович, национальность: грузин, место рождения: ГССР, Тбилиси.

    Мамулашвили критичен по отношению к нынешним властям Грузии, которые присоединились ко всем международным рестрикциям против России, но не ввели двусторонние санкции, исходя из национальных интересов Грузии.

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    27 октября 2023, 17:40
    «Грузинскую железную дорогу» обвинили в нарушении антироссийских санкций США

    Оппозиция обвинила «Грузинскую железную дорогу» в сотрудничестве с подсанкционной российской структурой

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Оппозиционные грузинские политики заявили, что «Грузинская железная дорога» сотрудничает с ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод имени Воровского». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Грузинская сторона еще до введения в сентябре США санкций против этого российского предприятия заключила контракт на закупки с российским предприятием на сумму в 1 млн 240 тыс. долларов (3,353 млн лари), сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»). Отмечается, что контракт до сих пор не расторгнут.

    В «Грузинской железной дороге» пока не комментировали эти сообщения.

    Первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что «нет ни единого факта содействия Грузией России в обходе международных санкций».

    Грузия участвует во всех международных рестрикциях против России, но не вводила двусторонних санкций.

    Коментарии (4)
    25 октября 2023, 14:32
    В Грузии произошел скандал из-за попыток оппозиции сорвать получение страной статуса кандидата в ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция – это «носители антигосударственной позиции» они скрыто агитируют в структурах ЕС против присвоения Грузии статуса кандидата в Евросоюз, заявил глава парламента страны Шалва Папуашвили из правящей «Грузинской мечты». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Такие политики настроены антигрузински», – заявил Папуашвили, комментируя публичные признания оппозиции в работе ее части по саботажу присвоения Грузии кандидатского статуса.

    По его словам, звучащие сейчас откровения части оппозиционеров являются «попыткой сбежать с тонущего корабля оппозиции».

    Папуашвили подтвердил, что часть оппозиционеров действительно работает с европейскими институтами, чтобы те отложили решение вопроса на год и вынесли вердикт после парламентских выборов в Грузии в 2024 году.

    Оппозиционный депутат Хатуна Самнидзе публично признала, что в рядах оппозиции есть политики, которые «мешают получить статус кандидата». Ее коллега Хатиа Деканоидзе подтвердила, что это действительно так, в связи с чем «партнеры Грузии в Европе в замешательстве, так как получают из Тбилиси такие противоречивые сигналы».

    Она сообщила, что в начале ноября в Европе должно быть принято решение по Грузии, но единой позиции там пока не вырисовывается, хотя «Запад не хочет оставлять Грузию наедине с Россией».

    По словам Деканоидзе, неверно полагать, что присвоение статуса кандидата усилит позиции «Грузинской мечты», так как это будет заслугой всей Грузии, где «90% населения поддерживает евроинтеграцию».

    Власти Грузии утверждают, что выполнили все 12 рекомендаций ЕС, которые были выдвинуты в июне прошлого года со стороны Брюсселя, присвоившего тогда Тбилиси «европейскую перспективу», а Киеву и Кишиневу – статус кандидатов в Евросоюз. Грузия считает это решение ЕС дискриминационным, так как страна является лидером по сближению с Евросоюзом. Тбилиси практически требует от ЕС «исправить ошибку».

    «Грузинская мечта» заявляет, что в авангарде оппозиции, лоббирующей провал процесса присвоения статуса, находится саакашвилевское «Единое национальное движение».

    Коментарии (0)
    26 октября 2023, 16:14
    Захарова: Киев подстрекает конфликты на Кавказе и Приднестровье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим желает разжигания конфликтов в Приднестровье и на Кавказе, заявила в ходе брифинга в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Украинское руководство «грезит мечтой» об открытии «второго фронта» против России, секретарь СНБО Алексей Данилов вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским выступал с таким призывом к Молдавии, сказала Захарова, передает ТАСС.

    По сути, киевский режим ведет подстрекательство к разжиганию войны на Кавказе и Приднестровье, подчеркнула официальный представитель МИД.

    Напомним, в октябре Зеленский заявил, что военное противостояние Украины с Россией открывает перспективы для Грузии восстановить свою целостность.

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    25 октября 2023, 12:24
    Встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе отменили

    ЕС: Встречу Пашиняна и Алиева в Брюсселе отменили из-за нехватки времени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запланированная в конце октября встреча в Брюсселе лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева не состоится, сообщил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

    По его словам, встреча в конце октября председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится из-за нехватки времени, передает РИА «Новости».

    Клаар заявил также, что сейчас ЕС пытается организовать новую встречу, не указав новые даты. По его словам, несмотря на медленный процесс, ЕС верит, что две страны подпишут документ. Он также отметил, что целью Евросоюза является возвращение армян Карабаха в свои дома.

    Ранее армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку заявили о предварительной готовности провести встречу лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе.

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    25 октября 2023, 13:11
    Песков: Россия продолжает диалог с Арменией и Азербайджаном

    Tекст: Вера Басилая

    Москва продолжает диалог с Баку и Ереваном, чтобы помочь им в урегулировании конфликта, но каких-то существенных подвижек пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что точного понимания между сторонами пока нет, но контакты продолжаются, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предлагала Армении пути решения вопроса с Нагорным Карабахом, но Ереван отверг их и продолжил сражаться.

    Коментарии (0)
    26 октября 2023, 14:34
    В Баку заявили о доказательствах военных перевозок из Армении в Карабах

    МО Азербайджана заявило о доказательствах военных перевозок из Армении в Карабах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана сообщило о «наглядных доказательствах» осуществления незаконных военных перевозок из Армении в Карабах после завершения боевых действий в 2020 году.

    По данным ведомства, после завершения «локальных антитеррористических мероприятий» было установлено, что часть ракет тяжелой огнеметной системы «ТОС-1А», обнаруженных при осмотре территории, была произведена в 2021 году, передает ТАСС.

    Также в Минобороны Азербайджана заявили, что часть обнаруженных в регионе управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Фагот» Армения закупила якобы непосредственно у производителя по контракту, заключенному в конце 2020 года. Еще часть, по дынным ведомства, была закуплена через третье государство и привезена в Карабах.

    В Баку заявили, что это является «наглядным доказательством осуществления незаконных военных перевозок из Армении в Карабахский регион вплоть до локальных антитеррористических мер».

    Ранее Азербайджан обнародовал план реинтеграции Нагорного Карабаха.

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    27 октября 2023, 12:31
    Грузия сочла себя «самым непредвзятым» посредником между Азербайджаном и Арменией

    Грузия назвала себя «самым непредвзятым» посредником между Азербайджаном и Арменией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия является «беспристрастным, нейтральным и объективным посредником» между Азербайджаном и Арменией, заявил в пятницу премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Гарибашвили подтвердил факт встречи накануне около Тбилиси с премьерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Али Асадовым, назвав переговоры «важными».

    По его словам, Тбилиси крайне заинтересован в долгосрочном мире в регионе.

    «Поэтому Грузия и я лично принимаем участие в процессе установления мира», – заявил Ираклий Гарибашвили.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Грузию и подтвердил готовность вести переговоры в этой стране с армянской стороной.

    Пашинян и Асадов участвуют в Тбилиси в 4-м форуме «Великого Шелкового пути» наряду с делегатами из более чем 60 стран. Премьер Армении отправился в Тбилиси вместо заседания Совета глав правительств СНГ в Киргизии.

    Коментарии (2)
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    Неужели Казахстан, подобно Армении, начал постепенный дрейф от России? По крайней мере, некоторые эксперты сделали именно такой вывод после ряда сообщений об «открытии центра НАТО» в этой стране. У Астаны действительно очень тесные отношения с Соединенными Штатами, но до определенного рубежа это не представляет угрозы. И даже наоборот. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

    • «СССР – трагедия, ЕС – комедия»

      Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза после того, как он сравнил ЕС с СССР, назвав советский период трагедией, а современность комедией. Есть ли шансы на то, что ЕС повторит судьбу СССР? Или хотя бы на то, что Венгрия из него выйдет?

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