Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Российско-азербайджанский патруль обстреляли в Нагорном Карабахе
Минобороны: Неизвестный обстрелял российско-азербайджанский патруль в Нагорном Карабахе
Неизвестный обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте (Ханкенди), пострадавших нет, ведется разбирательство, сообщили в Министерстве обороны России.
Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня: неизвестный из снайперского оружия обстрелял совместный российско-азербайджанский патруль в Степанакерте, пострадавших нет, передает РИА «Новости».
В Минобороны сообщили, что командование российских миротворцев и представители азербайджанской стороны и Карабаха проводят разбирательство по данному факту.
Ранее у поселка Джанятаг в Нагорном Карабахе обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.
Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум эпизодам гибели шести российских миротворцев в Карабахе.
Также сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев.