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Возбуждено уголовное дело о гибели шести миротворцев РФ в двух инцидентах в Карабахе
Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум эпизодам гибели шести российских миротворцев в Карабахе.
По двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в результате которых погибли российские миротворцы, возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Азербайджана в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, 20 сентября группа военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в антитеррористических мероприятиях в селе Джанятаг, обстреляла автомобиль с военнослужащими Миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), «ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям». В результате погибли пятеро военнослужащих.
Второй инцидент произошел в тот же день в том же селе. «Неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль КамАЗ, принадлежащий РМК», – сообщает прокуратура. В результате один миротворец погиб, еще один получил ранения.
Ранее сообщалось о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину об отстранении ряда военных по делу о гибели миротворцев.