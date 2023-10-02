Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Лавров: Связи России и Армении не будут разрушены временными администрациями
Заявления Армении о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) являются суверенным выбором армянского руководства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Как указал Лавров, если же некоторые руководители Армении разочаровались в России и в ОДКБ и хотят искать коллег по упрочению собственной безопасности на стороны – это суверенный выбор Армении и выбор армянского руководства, передает ТАСС.
По его словам, Россия надеется, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены никакими временными администрациями.
Ранее армянский премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ.