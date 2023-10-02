Лавров: Связи России и Армении не будут разрушены временными администрациями

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Лавров, если же некоторые руководители Армении разочаровались в России и в ОДКБ и хотят искать коллег по упрочению собственной безопасности на стороны – это суверенный выбор Армении и выбор армянского руководства, передает ТАСС.

По его словам, Россия надеется, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены никакими временными администрациями.

Ранее армянский премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что структуры безопасности, в которые входит Армения, стали неэффективными, ситуация в Нагорном Карабахе продемонстрировала непродуктивность работы ОДКБ.