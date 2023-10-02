Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.2 комментария
Экс-глава управления Минобороны получил 7,5 года за взятки при закупках ПЦР-тестов
Суд в Москве приговорил экс-главу управления Минобороны к 7,5 годам за взятки при закупках ПЦР-тестов
Басманный суд Москвы признал виновным в получении взяток в особо крупном размере бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России Андрея Тулупова и приговорил его к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима.
Тулупов признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, путем частичного сложения наказаний его приговорили к семи годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.
Вместе с тем гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны на 34 млн рублей суд оставил без рассмотрения.
Ранее гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому в незаконной трате средств Минобороны в размере 2 млн рублей заместителю командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову девять лет лишения свободы.