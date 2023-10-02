Экс-глава управления Минобороны получил 7,5 года за взятки при закупках ПЦР-тестов

Суд в Москве приговорил экс-главу управления Минобороны к 7,5 годам за взятки при закупках ПЦР-тестов

Tекст: Вера Басилая

Тулупов признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями, путем частичного сложения наказаний его приговорили к семи годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима, передает ТАСС.

Вместе с тем гражданский иск ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны на 34 млн рублей суд оставил без рассмотрения.

Ранее гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому в незаконной трате средств Минобороны в размере 2 млн рублей заместителю командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову девять лет лишения свободы.