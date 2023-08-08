По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.0 комментариев
Обвиняемому в растрате замкомандующего войсками ЮВО запросили срок
Прокуратура запросила девять лет колонии для обвиняемого в растрате замкомандующего войсками ЮВО Воронова
Гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому в незаконной трате средств Минобороны в размере 2 млн рублей заместителю командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по материально-техническому обеспечению Виктору Воронову девять лет лишения свободы.
Представитель Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда сообщил, что прокуратура обвиняет Воронова в трате 2 млн государственных денег на личные нужды и требует его отправить в колонию строгого режима на девять лет, передает ТАСС.
В Южном окружном военном суде сообщили, что Воронов потратил деньги Минобороны для благоустройства собственного земельного участка и дома. Против него возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и мошенничестве.
Ранее экс-главу астраханского ГУ МЧС приговорили к 1,5 годам за злоупотребления.